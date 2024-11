Ruwe olieprijzen hebben moeite om uit te breken, omdat de Chinese vraag traag blijft

De ruwe olieprijzen daalden dinsdag terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Israël was om de onderhandelingen over een mogelijk staakt-het-vuren in het Midden-Oosten te hervatten.

Ook de olieprijzen staan in het rood, omdat zorgen over de zwakke vraag vanuit China de markt in hun greep houden.

Minister Blinken arriveerde dinsdag in Israël om de staakt-het-vuren-onderhandelingen te hervatten om een einde te maken aan de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza.

Blinken zal ook andere landen in het Midden-Oosten bezoeken in zijn poging het conflict dat zich naar Libanon heeft verspreid, te bezweren.

Op het moment van schrijven was de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie $ 69,60 per vat, een daling van 0,6%. Brent ruwe olie op Intercontinental Exchange was $ 73,81 per vat, een daling van 0,7% ten opzichte van de vorige sluiting.

Beide benchmarks sloten maandag 2% hoger, waarmee een deel van de zware verliezen van vorige week werd goedgemaakt. Olieprijzen daalden vorige week met 7% vanwege zorgen over de zwakke vraag in China en omdat er berichten waren dat Israël mogelijk de Iraanse oliefaciliteiten niet zou aanvallen.

Deskundigen schreven de winst van maandag toe aan het short-coveren door beleggers, nadat de prijzen vorige week sterk waren gedaald.

Focus op de Chinese vraag

De markt blijft zich richten op vraagsignalen van de grootste olie-importeur, China.

De economie van het land kampt de laatste tijd met problemen en er zijn geen tekenen van verbetering in de vraag naar olie van de Aziatische reus.

Satoru Yoshida, grondstoffenanalist bij Rakuten Securities, vertelde Reuters:

De verwachting is dat de markt zal stijgen als er duidelijkere tekenen zijn van economisch herstel in China, ondersteund door de stimuleringsmaatregelen van Peking en verbetering van de Amerikaanse economie na renteverlagingen.

China verlaagde maandag belangrijke benchmark-leenrentes, zoals verwacht, om zijn economische activiteiten nieuw leven in te blazen. “Hoewel de verlaging niet verrassend was, was de verlaging iets groter dan de markt had verwacht”, aldus Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group, in een notitie.

Deze stap volgt op cijfers die vorige week lieten zien dat de Chinese economie in het derde kwartaal het langzaamst groeide sinds begin 2023.

Deskundigen zijn ook van mening dat de vraag naar olie in China in 2025 waarschijnlijk zwak zal blijven, omdat het land probeert zijn wagenpark met elektrische voertuigen uit te breiden om de economie te decarboniseren.

Spanningen in het Midden-Oosten hebben tot nu toe niet geleid tot verstoringen in de aanvoer

Ondanks het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten en de toenemende spanningen, heeft de regio tot nu toe geen last gehad van de olievoorziening.

Het Midden-Oosten beschikt over meer dan de helft van de wereldwijde oliereserves en elke vorm van escalatie in de regio leidt doorgaans tot hogere risicopremies op de olieprijzen.

Sinds 1 oktober, toen Iran Israël aanviel, wachtte de markt op de reactie van laatstgenoemde. Handelaren verwachtten zelfs dat Israël oliefaciliteiten in Iran zou aanvallen, waarmee 4% van de wereldwijde voorraad zou verdwijnen.

Het lijkt er echter op dat Israël eerder militaire doelen zal aanvallen dan de Iraanse olie-installaties lam te leggen. Dit is namelijk niet in het belang van de bondgenoten van Israël, zoals de VS.

Bovendien is er het afgelopen jaar geen enkele onderbreking in de aanvoer geweest sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza.

Patterson van NG zei:

Als we er echter van uitgaan dat er geen verstoringen in de aanvoer in het Midden-Oosten optreden, ziet de oliebalans er tot 2025 steeds stabieler uit, aangezien OPEC+ geleidelijk 2,2 miljoen vaten olie per dag weer op de markt zal brengen.

Saudi Aramco nog steeds optimistisch over Chinese vraag

Het staatsbedrijf Saudi Aramco uit Saoedi-Arabië zei onlangs dat het “redelijk optimistisch” is over de vraag naar olie uit China.

Het optimisme komt voort uit de stimuleringspakketten die de Chinese overheid onlangs heeft aangekondigd.

Interessant is echter dat de Organisatie van Olie-exporterende Landen in oktober haar prognose voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie voor de derde maand op rij heeft herzien.

De neerwaartse bijstelling van de ramingen van OPEC is voornamelijk te wijten aan de zwakke vraag naar olie in China.