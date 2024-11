Volatiliteit op oliemarkt houdt aan, prijzen stijgen met meer dan 2% door spanningen in het Midden-Oosten

De oliemarkt bleef dinsdag volatiel, omdat de onzekerheden in het Midden-Oosten handelaren op scherp hielden.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De olieprijzen stegen met meer dan 2%, terwijl Brent-olie boven de $ 76 per vat werd verhandeld, omdat China de belangrijkste leenrentes verlaagde. Dit leidde tot meer optimisme over de vraag naar olie in het land.

Advertisement

Bovendien zorgt de voortdurend veranderende situatie in het Midden-Oosten ervoor dat de markt gespannen blijft en de prijzen sterk schommelen.

“Dit was de retoriek en de drijvende kracht van de afgelopen weken en er is niet veel veranderd”, aldus Zain Vawda, marktanalist bij OANDA.

Beide ruwe-oliebenchmarks zetten de winsten van maandag voort

Copy link to section

Op het moment van schrijven steeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie met 2,5% tot $ 71,80 per vat.

De prijs van Brent-olie bedroeg $ 76,02 per vat, een stijging van 2,3% ten opzichte van de vorige slotkoers.

De prijzen daalden vorige week met 7% vanwege zorgen over de zwakke vraag vanuit China, de grootste importeur van ruwe olie ter wereld.

Bovendien werd er gemeld dat Israël mogelijk geen olie-installaties in Iran meer zou aanvallen. Hierdoor zouden zorgen over de aanvoer uit de regio afnemen, wat de prijzen zou drukken.

Het voortdurende conflict in de regio heeft echter opnieuw de aandacht van de markt getrokken.

Geopolitieke onzekerheden voeden volatiliteit

Copy link to section

Dinsdag arriveerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Israël, de eerste stop op de reis door het Midden-Oosten, om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Gaza nieuw leven in te blazen.

“De spanningen in het Midden-Oosten blijven zich weerspiegelen in de Brent-optiemarkt”, aldus Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group, in een notitie.

De volatiliteitsvertekening laat zien dat callopties steeds duurder worden dan putopties, omdat deelnemers bescherming kopen voor het geval de prijs stijgt, gezien de onzekere geopolitieke omgeving.

China blijft de sleutel voor de oliemarkt

Copy link to section

Ook al neemt de onzekerheid toe in de geopolitieke context in het Midden-Oosten, toch geloven deskundigen dat de economische activiteiten van China een langdurige impact op de olieprijs kunnen hebben.

Vawda van OANDA zei:

Elke publicatie van gegevens uit China of mogelijke onderhandelingen over een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten leiden tot schommelingen in de olieprijzen. De situatie in China kan echter een langduriger impact hebben, aangezien een economische vertraging in China ook gevolgen heeft voor de rest van de wereld.

Ondertussen heeft het Internationaal Monetair Fonds zijn groeiraming voor de wereldeconomie licht naar beneden bijgesteld naar 3,2% voor 2024 en 2025.

Volgens het IMF zijn de groeivooruitzichten grotendeels onveranderd en bevinden ze zich nog steeds op het laagste niveau in decennia.

Het bureau verlaagde ook zijn prognose voor de groei van de Chinese economie voor 2025 van 5,0% naar 4,8%.

Dit roept de vraag op of de Aziatische reus volgend jaar volledig zal herstellen, wat ook een negatief effect heeft op de groei van de vraag naar olie.

“De oliemarkt in China is een zorg. Dit blijkt uit China’s impliciete vraag naar olie, die wordt berekend door de netto-export van olieproducten af te trekken van de hoeveelheid verwerkte ruwe olie,” zei Vawda verder.

Ondertussen zullen investeerders uitkijken naar de publicatie van de wekelijkse gegevens over de Amerikaanse ruwe-olievoorraad.

De privégegevens worden vrijgegeven door het American Petroleum Institute en de Amerikaanse Energy Information Administration publiceert later deze week haar officiële rapport.

Een daling van de ruwe olievoorraden in de grootste olieproducent ter wereld, de VS, zou de olieprijzen verder kunnen stimuleren.