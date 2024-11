Wanneer worden de Amerikaanse verkiezingsresultaten bekendgemaakt? Belangrijke data om in de gaten te houden

De langverwachte Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 tussen de Republikeinse kandidaat Donald Trump en de zittende vicepresident Kamala Harris, die de Democraten vertegenwoordigt, staan gepland voor 5 november.

Omdat de politieke belangen groot zijn en er verschillende cruciale gebeurtenissen plaatsvinden rond de verkiezingen, zal de tijdlijn naar de inauguratiedag in januari nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen van de verkiezingsdag tot de inauguratie

5 november, verkiezingsdag : op 5 november brengen miljoenen Amerikanen hun stem uit.

De uiteindelijke uitslag is mogelijk nog niet meteen bekend, omdat de autoriteiten dagen nodig kunnen hebben om de per post binnengekomen stemmen te tellen als de race nek-aan-nek loopt. Hierdoor kan het langer duren voordat de definitieve uitslag bekend is.

26 november, datum waarop Trump zijn straf uitdeelt : In een cruciale ontwikkeling staat oud-president Donald Trump, de eerste zittende of voormalige Amerikaanse president die is veroordeeld voor een misdaad, op 26 november voor de rechter.

Trump werd schuldig bevonden in een zaak in Manhattan die betrekking had op vervalste documenten in verband met een zwijggeldbetaling.

De veroordeling, die aanvankelijk was gepland voor 18 september, werd uitgesteld. Trump heeft alle vergrijpen ontkend.

17 december, kiesmannen komen bijeen voor stemming in het kiescollege : Op 17 december komen de leden van het kiescollege in hun respectievelijke staten en in het District of Columbia bijeen om hun officiële stem uit te brengen voor de president en vice-president.

Dit proces bevestigt de uitslag van de verkiezingen, omdat de kiesmannen in elke staat een afspiegeling zijn van de stemmen van de bevolking in hun eigen rechtsgebied.

25 december, Deadline voor het indienen van de kiesmannenstemmen : De stemmen van het kiescollege moeten uiterlijk 25 december bij de voorzitter van de Senaat, momenteel vicevoorzitter Kamala Harris, zijn ontvangen.

Dit is ook de uiterste datum waarop de resultaten ter certificering bij de nationale archivaris moeten worden ingediend.

Telling en inauguratie van het kiescollege

6 januari, telling en certificering van de stemmen van het Kiescollege : Op 6 januari komt de gezamenlijke vergadering van het Congres bijeen om de stemmen van het Kiescollege te tellen en te certificeren.

Vicepresident Harris zal de bijeenkomst voorzitten en de officiële winnaar van de presidentsverkiezingen bekendmaken.

Dit proces is nog belangrijker geworden na de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen het Amerikaanse Capitool werd bestormd door aanhangers van Trump in een poging de certificering van de overwinning van Joe Biden tegen te houden.

Om toekomstige verstoringen te voorkomen, heeft het Congres de Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act van 2022 aangenomen.

Volgens de nieuwe regels is nu een vijfde van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat vereist om bezwaar aan te tekenen tegen de verkiezingsuitslag van een staat. Dit is een strengere drempel vergeleken met de eerdere vereiste van slechts één lid uit elke kamer.

20 januari, inauguratiedag : de winnaar van de presidentsverkiezingen wordt samen met zijn/haar vicepresident op 20 januari 2025 beëdigd.

De ceremonie markeert de officiële machtsoverdracht en sluit daarmee het verkiezingsproces af.

Impact van de verkiezingen van 2024

De uitslag van deze verkiezingen kan bepalend zijn voor het toekomstige beleid en het politieke landschap van het land. Trump wil namelijk terugkeren naar het Witte Huis en Harris wil het leiderschap van de Democraten verlengen.

De inzet is bijzonder hoog, aangezien de verkiezingen plaatsvinden tegen de achtergrond van juridische procedures, een sterk verdeeld electoraat en een veranderend wereldwijd landschap.