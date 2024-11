Aandelen Tokyo Metro stijgen 47% bij debuut na IPO van $ 2,3 miljard

De aandelen van Tokyo Metro Co. stegen met 47% bij hun beursdebuut. De beurskoers opende op ¥1.630 en piekte op ¥1.768. Dat is aanzienlijk hoger dan de IPO-prijs van ¥1.200.

De beursintroductie bracht ¥348,6 miljard ($2,3 miljard) op en was daarmee de grootste beursintroductie in Japan sinds de beursintroductie van SoftBank Corp. in 2018.

De deal was meer dan 15 keer overtekend, wat wijst op een grote vraag van investeerders.

Sterke IPO-vraag ondanks voorzichtig marktsentiment

De overweldigende respons weerspiegelt het vertrouwen van investeerders in het stabiele bedrijfsmodel van de metro van Tokio.

“We dachten dat de IPO-prijs te laag was en dat de reële waarde rond de ¥1.600 zou liggen”, aldus Taku Ito, hoofd vermogensfondsbeheerder bij Nissay Asset Management.

Ito benadrukte dat het aandeel een betrouwbare dividendbelegging is en stabiliteit biedt in een volatiele markt, hoewel er geen snelle waardestijging wordt verwacht.

Particuliere beleggers tonen enthousiasme, maar buitenlandse interesse wordt verwacht

Hoewel de interesse van particuliere beleggers groot was, denken analisten dat de aandelenkoers verder kan stijgen zodra buitenlandse investeerders er meer aandacht aan besteden.

Mitsushige Akino, president van Ichiyoshi Asset Management, voorspelt dat de aandelen met 13% kunnen stijgen tot ongeveer ¥2.000, vooral als Tokyo Metro wordt opgenomen in een belangrijke marktindex.

Vermindering van overheidsbelang in lijn met plannen voor begrotingsherstel

De beursgang was onderdeel van een breder overheidsplan om de staatsschuld te verminderen. Deze stap is wettelijk vastgelegd en vereist dat alle aandelen van Tokyo Metro vóór maart 2028 verkocht moeten zijn.

Na de beursgang zullen de Japanse overheid en de overheid van de metropool Tokio hun belang in het bedrijf halveren.

Tokyo Metro voorspelt winstgroei van 13% in maart 2025

Met meer dan 6,5 miljoen dagelijkse passagiers verwacht Tokyo Metro dat de nettowinst met 13% zal stijgen tot ¥52,3 miljard in het fiscale jaar dat eindigt in maart 2025.

Het bedrijf voorspelt ook een stijging van 18% in het operationele inkomen van zijn transportsegment, gedreven door een opleving in toerisme en forensenverkeer. De verwachting is echter dat het inkomen uit onroerend goed stabiel zal blijven op ongeveer ¥4,5 miljard.

Het karakter van een openbare dienst kan de winstgevendheid op de lange termijn beperken

Hoewel de metro van Tokio veel reizigers trekt, kunnen de openbaredienstverplichtingen de toekomstige winstgevendheid beperken.

“Het zal voor de metro van Tokio moeilijk zijn om de tarieven te verhogen of agressieve winsten na te streven”, aldus Naoki Fujiwara, senior fondsbeheerder bij Shinkin Asset Management.

Bovendien bieden de vastgoedactiviteiten van het bedrijf beperkte groeimogelijkheden, wat duidt op stabiele maar bescheiden vooruitzichten.

Eerste grote IPO in zes jaar signaleert hernieuwde marktdynamiek

De beursintroductie is een belangrijke ontwikkeling voor de Japanse IPO-markt en markeert de eerste grote uitgifte in zes jaar.

De sterke marktintroductie vindt plaats op een moment dat nieuwe noteringen in Japan op de eerste handelsdag gemiddeld 34% winst opleverden.

Met negen lijnen en 180 stations vervoert de metro van Tokio dagelijks bijna twee keer zoveel passagiers als de metro van New York City, wat het belang van de metro voor de infrastructuur van Japan onderstreept.