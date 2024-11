Binance stopt met referral-programma in Turkije: dit is de reden

Binance, de grootste beurs ter wereld qua handelsvolume, heeft zijn verwijzingsprogramma in Turkije beëindigd, zo werd op 23 oktober bekendgemaakt.

De Binance Coin-token BNB (BNB) was op het moment van schrijven met 1,3% gedaald naar bijna $ 581.

Waarom heeft Binance de verwijzingen in Turkije stopgezet?

De cryptobeurs kondigde woensdag in een update aan dat het het referral-programma voor zijn gebruikers in Turkije had stopgezet. Volgens details is de stap te wijten aan naleving van de regelgeving.

Opvallend genoeg gebeurt dit enkele maanden nadat Binance groen licht heeft gekregen van de financiële toezichthouder van het land.

“Bij Binance geven we prioriteit aan volledige naleving van lokale regelgevingskaders om een veilige en betrouwbare omgeving voor al onze gebruikers te garanderen. In dit opzicht is het Binance Retail Referral Program volgens de lokale wet- en regelgeving beëindigd voor gebruikers in Turkije”, aldus de aankondiging van de exchange.

Binance gaat referrers commissies laten verdienen

Hoewel de cryptobeurs haar verwijzingsprogramma in Turkije inmiddels heeft gesloten, heeft deze stap geen invloed op andere producten en diensten die beschikbaar zijn via Binance.com en de app.

Alle referral codes die gebruikers via de website van de exchange hebben verkregen, zijn ongeldig. Maar hoewel de functie nu niet meer beschikbaar is, worden commissie-inkomsten vóór de aankondiging niet beïnvloed. Bestaande referrers blijven ook commissies verdienen van hun genodigden die zich vóór de update van de exchange op woensdag hebben geregistreerd.

Regelgevende naleving voor Binance en andere beurzen

Binance is in Turkije actief via een partnerschap met de lokale cryptobeurs BTguru. Een belangrijke mijlpaal werd bereikt toen de beurs zich registreerde bij de Capital Markets Board van het land.

De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen maanden hun inspanningen opgevoerd om alle beurzen en platforms die crypto-activa en -diensten aanbieden, onder een strikt nalevingsregime te brengen.

Een deel van de cryptoregulering omvat vereisten rondom de licentieverlening van alle cryptoplatforms. Niet-naleving leidt tot zware straffen, waaronder geldboetes en gevangenisstraffen.

Binance maakt, net als de meeste andere cryptobeurzen, gebruik van de duidelijkheid en groeiende acceptatie van crypto om zich te registreren voor de juiste licentie.

Opvallend is dat Binance zich vanwege de regelgeving terugtrok uit bepaalde markten, waaronder Canada.

De beurs is opnieuw op de Indiase markt verschenen na een schikking met de financiële toezichthouder van het land.

Goedkeuringen in Dubai, Kazachstan en elders zijn een belangrijke stap voorwaarts sinds de schikking van 4,3 miljard dollar in de VS.

Binance heeft echter ook een reeks andere maatregelen aangekondigd als reactie op de nieuwe cryptoregelgeving.

Binance maakte bijvoorbeeld in juni van dit jaar bekend dat het ongereguleerde stablecoins voor zijn gebruikers in de Europese Economische Ruimte zou schrappen in het kader van de invoering van de markten voor crypto-activa van de Europese Unie.

Coinbase kondigde ook aan dat de MiCA-non-conforme stablecoins eind dit jaar van de EU-lijst worden gehaald.

Ondertussen werd Circle de eerste uitgever van stablecoins die goedkeuring van de toezichthouder kreeg voor zijn stablecoin vóór de implementatie van MiCA.