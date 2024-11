Stijgende voorraden zorgen voor daling olieprijzen van meer dan 1%, maar spanningen in het Midden-Oosten beperken neerwaartse trend

Na twee stijgingen daalden de ruwe olieprijzen woensdag, omdat de voorraden in de VS sterker stegen dan verwacht voor de week die eindigde op vrijdag.

Uit de privégegevens van het American Petroleum Institute (API) blijkt dat de olievoorraden in het land vorige week met 1,64 miljoen vaten zijn gestegen.

Analisten hadden verwacht dat de Amerikaanse ruwe-olievoorraden vorige week met 900.000 vaten zouden zijn gestegen.

Op het moment van schrijven was de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie $ 70,94 per vat, 1,1% lager dan de vorige sluiting. Brent ruwe olie op Intercontinental Exchange was meer dan 1% lager op $ 75,26 per vat.

Stijgende voorraden drukken op prijzen

De stijgende voorraden in de VS hebben woensdag de olieprijzen gedrukt, aangezien de markt vorige week een relatief kleinere toename had verwacht.

De VS is ‘s werelds grootste producent van ruwe olie. De productie in het land schommelt rond de 13 miljoen vaten per dag.

Volgens gegevens van de Energy Information Administration (EIA) steeg de productie in de VS in de week die eindigde op 11 oktober naar een recordhoogte van 13,5 miljoen vaten per dag.

Ondertussen daalden de voorraden geraffineerde producten met respectievelijk 2 miljoen vaten en 1,5 miljoen vaten, zo blijkt uit de API-gegevens.

De officiële wekelijkse inventarisgegevens van de Amerikaanse overheid over de ruwe olievoorraden worden later op woensdag door EIA vrijgegeven.

Focus op het Midden-Oosten

De onzekerheden rondom het conflict in het Midden-Oosten hebben de prijzen voor ruwe olie opgedreven.

Volgens Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group, is de sterke prijsontwikkeling van dinsdag te danken aan het uitblijven van enige uitkomst van het laatste bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Israël.

“Er was hoop dat er na de moord op Hamas-leider Yahya Sinwar enige de-escalatie in de oorlog zou kunnen plaatsvinden”, voegde hij toe.

Bovendien wacht de markt nog steeds op de reactie van Israël op de aanval van Iran.

Patterson zei:

De onzekerheid over hoe dit zich zal ontwikkelen, zorgt ervoor dat speculanten terughoudend zijn om short te gaan op de markt. Dat was al het geval vóór deze meest recente escalatie, vanwege zorgen over de vraag en een pessimistisch vooruitzicht voor 2025.

Goldman Sachs verwacht dat de olieprijs in 2025 gemiddeld $76 per vat zal bedragen

Goldman Sachs verwacht dinsdag dat de ruwe olieprijs in 2025 gemiddeld $ 76 per vat zal bedragen.

De prognose gaat uit van een gematigd overschot op de markt, samen met een aanzienlijke reservecapaciteit voor de olieproductie bij belangrijke leden van de Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten.

Reuters citeerde Goldman Sachs in een rapport:

Over het geheel genomen zijn we nog steeds van mening dat de risico’s op de middellange termijn voor ons bereik van $70-85/vat twee kanten hebben, maar per saldo licht negatief zijn, aangezien de neerwaartse prijsrisico’s van de hoge reservecapaciteit en mogelijk bredere handelstarieven de opwaartse prijs overtreffen.

De investeringsbank zei dat de geopolitieke risicopremie op dit moment beperkt is, omdat het conflict tussen Israël en Iran geen gevolgen heeft voor de aanvoer uit de regio.

Er werd echter ook gezegd dat er zorgen over de aanvoer zullen blijven bestaan zolang de oorlog in het Midden-Oosten voortduurt. Daar bevindt zich meer dan de helft van de wereldoliereserves.

China verhoogt importquotum voor ruwe olie

Volgens ING Group heeft de Chinese overheid het importquotum voor ruwe olie voor particuliere raffinaderijen in 2025 met 6% op jaarbasis verhoogd tot 257 miljoen ton. Dat is iets meer dan 5,1 miljoen vaten per dag.

China heeft het quotum verhoogd nadat het vier jaar op rij ongewijzigd was gebleven.

‘Het hogere quotum komt naarmate de nieuwe raffinagecapaciteit toeneemt, terwijl de quota nog steeds kunnen worden aangepast afhankelijk van de vraag en de capaciteit,’ aldus Patterson.

Raffinaderijen die de afgelopen twee jaar geen olie hebben geïmporteerd, krijgen echter geen quotum toegewezen.