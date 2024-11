TSMC ontkent Amerikaans onderzoek naar Huawei-chiptransacties te midden van berichten

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ontkent stellig dat de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek instellen naar de samenwerking met Huawei, nadat er berichten waren dat de chips van het bedrijf in de producten van de Chinese techgigant waren aangetroffen.

De grootste contractchipmaker ter wereld heeft benadrukt dat het zich zal houden aan alle relevante wetten op het gebied van exportcontrole. Het bedrijf wijst claims af dat er een Amerikaans onderzoek gaande is naar de naleving ervan.

“TSMC is een wetgetrouw bedrijf en wij streven ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke regels en voorschriften, waaronder exportcontroles”, aldus een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring op woensdag.

Deze reactie volgde op een rapport van The Information van vorige week, waarin werd beweerd dat het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoek deed naar de vraag of TSMC AI- of smartphonechips aan Huawei had geleverd, wat mogelijk een schending van de Amerikaanse exportregels zou betekenen.

De chipmaker maakte duidelijk dat het sinds medio september 2020 geen chips meer aan Huawei heeft geleverd, nadat het Chinese bedrijf in 2019 op een Amerikaanse handelszwarte lijst was geplaatst vanwege zorgen over de nationale veiligheid.

“We communiceren proactief met het Amerikaanse ministerie van Handel over de kwestie in het rapport. We zijn er niet van op de hoogte dat TSMC op dit moment het onderwerp is van enig onderzoek”, voegde de woordvoerder toe.

Het toezicht op de handel en wandel van TSMC met Huawei werd geïntensiveerd nadat Reuters meldde dat een van de chips van TSMC vermoedelijk in een Huawei-product was aangetroffen. Dit leidde tot zorgen over een mogelijke schending van de Amerikaanse exportregels.

Deze ontdekking kwam naar verluidt aan het licht nadat het technologieonderzoeksbureau TechInsights een apparaat van Huawei uit elkaar haalde en een TSMC-chip in het multichipsysteem identificeerde.

TechInsights heeft echter nog geen formeel rapport gepubliceerd en TSMC wilde geen verdere commentaar geven op de kwestie.

De hernieuwde aandacht voor Huawei’s toegang tot geavanceerde halfgeleidertechnologie volgt op de lancering van een smartphone met een 5G-chip door het bedrijf, een technologie die de VS juist wilde beperken.

Zowel het Amerikaanse ministerie van Handel als Huawei hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

De aandelen van TSMC kregen een klap door het nieuws en daalden woensdag met 1,4%.