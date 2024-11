UBS verhoogt de rating van AO Smith naar neutraal: is dit een koopsignaal?

Op 23 oktober 2024 verhoogden analisten van UBS de rating van AO Smith (NYSE: AOS) van ‘Verkopen’ naar ‘Neutraal’.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De upgrade kwam nadat UBS het bedrijf eerlijker waardeerde na een periode waarin de aandelen slechter presteerden dan vergelijkbare bedrijven en de bredere markt.

Advertisement

Het bedrijf verhoogde het koersdoel voor AO Smith van $75 naar $80, wat neerkomt op een herziene vermenigvuldiging van 18x de winst voor 2025 en 2026.

UBS-analist Damian Karas noemde de sterke balans en de defensieve eigenschappen van het bedrijf als isolerende factoren in het geval van mogelijke economische tegenslagen.

Hij merkte ook op dat het bedrijf steeds optimistischer is over de stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en de positieve impact daarvan op de omgekeerde osmose waterfiltratie-activiteiten van AO Smith, ondanks een uitdagende consumenten- en huizenmarkt.

Q3 winstoverzicht

Copy link to section

AO Smith rapporteerde de resultaten van het derde kwartaal op 22 oktober 2024.

Het bedrijf rapporteerde een non-GAAP EPS van $ 0,82, wat in lijn was met de verwachtingen, terwijl de omzet lager uitviel en uitkwam op $ 903 miljoen. Dat is een daling van 3,7% op jaarbasis en ongeveer $ 54,75 miljoen lager dan de ramingen.

De omzet daalde voornamelijk door lagere volumes in China en een daling van de verkoop van boilers in Noord-Amerika.

Opvallend is dat het bedrijf een daling van 4% in de netto-omzet zag in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de nettowinst met 11% daalde tot $ 120,2 miljoen.

De zwakkere prestaties in belangrijke segmenten zoals China, waar de verkoop met 17% daalde ten opzichte van het voorgaande jaar, en Noord-Amerika, waar de vraag naar boilers afnam, droegen aanzienlijk bij aan deze resultaten.

Bedrijfsfundamenten en recente ontwikkelingen

Copy link to section

Vanuit een breder perspectief blijft AO Smith fundamenteel sterk met een gediversifieerde portefeuille en een duidelijke focus op duurzame groei.

Het Noord-Amerikaanse segment van het bedrijf toonde veerkracht met een groei van de verkoop van commerciële boilers en waterbehandelingsproducten met dubbele cijfers, wat de lagere volumes van boilers gedeeltelijk compenseerde.

In China, waar het bedrijf te kampen had met aanhoudende tegenwind, zou de recente overheidsstimulans een lichtpuntje kunnen zijn en mogelijk een verbetering van de vraag naar woningen kunnen bewerkstelligen.

Bovendien past de overname van Pureit van Unilever door AO Smith voor 120 miljoen dollar goed in de strategie van het bedrijf om zijn marktaandeel in India en Zuid-Azië uit te breiden.

Ondanks de tegenwind van een zwakkere consumentenvraag in China en schommelende volumes aan boilers in Noord-Amerika, blijft AO Smith profiteren van groeikansen in India.

Ook de balans van het bedrijf is een opvallend sterk punt, met een lage hefboomratio van 5,9% en een vrije kasstroomgeneratie van $ 282,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2024.

De stijgende staalkosten en de zwakke verkoopcijfers in China vormen echter op korte termijn een risico voor de winstgevendheid.

Waarderingsinzichten

Copy link to section

AO Smith wordt verhandeld tegen een verwachte koers/winstverhouding van circa 20x op basis van de winst per aandeel (EPS) voor boekjaar 2025. Dit is iets boven het langetermijngemiddelde.

Hoewel UBS de huidige waardering van het aandeel als redelijk beschouwt, kunnen de aanhoudende economische onzekerheid en de inconsistente groeivooruitzichten in China het potentieel op korte termijn beperken.

Beleggers zijn voorzichtig geworden nadat het bedrijf eerder in oktober zijn verwachtingen voor de winst per aandeel verlaagde. Hierdoor daalde de winst per aandeel voor heel 2018 naar een bandbreedte van $ 3,70 tot $ 3,85, vergeleken met de eerdere verwachting van $ 3,95 tot $ 4,10.

Nu we de basisprincipes van het bedrijf en het laatste nieuws hebben besproken, gaan we dieper in op wat de technische indicatoren vertellen over de koersontwikkeling van AO Smith.

Handelen nabij ondersteuning

Copy link to section

De aandelen van AO Smith zijn al bijna 2 jaar niet gedaald.

Het aandeel heeft het afgelopen jaar een dubbele top bereikt op $92 en is daarna weer teruggedraaid. Momenteel wordt het verhandeld dicht bij de support van $764.

Bron: TradingView

Beleggers die positief zijn over het aandeel, kunnen het dus kopen tegen de huidige koersen met een stop loss van $75,8.

Als het aandeel opnieuw steun vindt in de buurt van de huidige niveaus en van koers verandert, kan het opnieuw richting $92 bewegen.

Handelaren die pessimistisch zijn over het aandeel moeten vermijden om het op de huidige niveaus te shorten, aangezien het aandeel al aanzienlijk is gedaald.

Een nieuwe shortpositie mag alleen worden geopend als de aandelen een dagelijkse slotkoers van minder dan $ 76,4 laten zien.