Op het moment van schrijven is er sprake van aanzienlijke volatiliteit in de burn rate van Shiba Inu (SHIB). Gegevens van Shibburn laten een dramatische daling van -100,00% zien in de afgelopen 24 uur. Dit geeft aan dat er in deze periode geen SHIB-tokens zijn verbrand.

Bron: Shibburn

Ondanks deze scherpe daling laat de bredere trend een daling zien in de wekelijkse verbrandingscijfers, met 58.389.212 SHIB die deze week zijn verbrand – een daling van 81,73% ten opzichte van de 320.186.507 SHIB die de week ervoor zijn verbrand.

Deze inconsistentie in verbrandingssnelheden roept vragen op over de duurzaamheid van ShibArmy’s lange termijnstrategie om de circulerende voorraad SHIB te verminderen.

SHIB-verbrandingspercentage duikt op en toont uitdagingen

De ShibArmy is vastberaden gebleven in zijn doel om de circulerende voorraad van SHIB te verminderen door middel van verbranding. De verbrandingssnelheid van deze week schoot aanvankelijk omhoog, met een toename van 880,1% in de begindagen.

Het momentum nam snel af, wat leidde tot een aanzienlijke daling aan het einde van de week, waaronder de laatste daling van -100,00%.

Hoewel de inspanningen van de gemeenschap duidelijk zijn, is er wellicht een bredere en aanhoudendere verbrandingsstrategie nodig om een zinvolle vermindering van het aanbod te bereiken.

De schommelingen in de burn rate van SHIB vallen samen met een aanzienlijke stijging van de transactieactiviteit op Shibarium, de Layer 2-schaaloplossing van Shiba Inu.

Volgens Shibariumscan steeg het aantal dagelijkse transacties op 24 oktober naar een indrukwekkende 3,24 miljoen.

Deze toename in platformactiviteit kan mogelijk bijdragen aan toekomstige SHIB-burns, aangezien Shibarium-transacties een burn-mechanisme bevatten.

Kan de groei van Shibarium de SHIB-verbrandingssnelheid stabiliseren?

De toegenomen activiteit van Shibarium biedt de mogelijkheid voor een stabielere en consistentere SHIB-verbrandingssnelheid, gezien het mechanisme dat verbrandingen in elke transactie integreert.

Als het gebruik van het platform blijft toenemen, kan dit leiden tot meer regelmatige en substantiële SHIB-burns, wat mogelijk de recente daling in wekelijkse burns kan compenseren.

Het verband tussen de groei van Shibarium en de afname van het aanbod van SHIB zou een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven van de toekomstige dynamiek van het token.

Omdat de burn rate van SHIB onvoorspelbaar is, is het lastig om het directe effect ervan op de prijs van het token in te schatten.

Hoewel de toewijding van ShibArmy aan het verbranden van SHIB duidelijk is, zou het gebrek aan consistente verbrandingssnelheden de potentiële impact van een vermindering van het totale aanbod en daarmee de prijsstijging kunnen beperken.

Een gelijkmatiger verbrandingspercentage zou waarschijnlijk nodig zijn om een merkbaar effect op de marktwaarde van SHIB te bewerkstelligen.

Terwijl de Shiba Inu te maken krijgt met deze onstabiele verbrandingspatronen, blijft de gemeenschap zoeken naar manieren om de bruikbaarheid en de waarde op de lange termijn van SHIB te vergroten.

Hoewel Shibarium’s potentieel om de verbrandingssnelheid te ondersteunen veelbelovend is, is het nog maar de vraag of het de consistentie kan leveren die nodig is om de prijsontwikkeling van SHIB positief te beïnvloeden.

Voorlopig richt ShibArmy zich op het behouden van de burn-inspanning, in de hoop op een verschuiving op de langere termijn die een stijging van de marktprestaties van de token zou kunnen ondersteunen.