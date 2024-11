Het cadeau van 1 miljoen dollar per dag van Elon Musk is onder de loep genomen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie waarschuwt dat dit mogelijk in strijd is met de federale verkiezingswetten.

Musk, die Donald Trump actief steunde in de presidentsrace tegen Kamala Harris, lanceerde dit initiatief via zijn politieke actiecomité, America PAC.

Deze winactie biedt geregistreerde kiezers die een petitie ondertekenen ter ondersteuning van het Eerste en Tweede Amendement de kans om dagelijks 1 miljoen dollar te winnen.

Deze inspanning richt zich op kiezers in zeven belangrijke swing states: Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin en North Carolina.

Nu de verkiezingsdag op 5 november nadert, heeft de strijd geleid tot controverse en juridische vragen over de naleving van de Amerikaanse kieswet. Dit heeft geleid tot zorgen onder Democraten en tot oproepen voor een onderzoek door het ministerie van Justitie.

Is de kiezerscadeaubon van Elon Musk legaal?

De kern van de zorgen van het ministerie van Justitie ligt in de Amerikaanse wetgeving die betaling voor kiezersregistratie verbiedt.

Deze wetten zijn bedoeld om onterechte beïnvloeding van het verkiezingsproces te voorkomen. Musks giveaway, hoewel geframed als een petitie-initiatief, vereist dat deelnemers geregistreerde kiezers zijn, wat potentiële juridische problemen creëert.

Naar verluidt heeft de afdeling Publieke Integriteit van het ministerie van Justitie contact opgenomen met Musks America PAC en daarbij gewezen op de mogelijkheid van schendingen van de federale kieswet.

Het specifieke tijdstip waarop het ministerie van Justitie heeft gecommuniceerd, is nog onduidelijk. Het ministerie heeft hierover nog geen publiek commentaar gegeven.

Musk’s America PAC heeft duidelijk gemaakt dat de verkiezingsstrijd erop gericht is om meer dan 1 miljoen kiezers te trekken in cruciale staten.

Deze staten, die vaak van cruciaal belang zijn voor de uitslag van verkiezingen, zouden een aanzienlijke invloed kunnen hebben als een aanzienlijk aantal nieuwe kiezers de petitie zou ondertekenen.

Het PAC presenteert de inspanning als een campagne voor grondwettelijke rechten, met name de vrijheid van meningsuiting en het recht om wapens te dragen.

Hoewel er geen partijvoorkeur vereist is voor deelname, hebben de timing van het evenement en de focus op swing states geleid tot kritiek van Democratische leiders. Zij zien de weggeefactie als een poging om Trumps aanhang te vergroten.

Is deze winactie illegaal?

Terwijl sommige juridische analisten geloven dat Musks verzoekschrift een schending van de federale wetgeving zou kunnen betekenen, suggereren anderen dat er mogelijk gebruik wordt gemaakt van een juridisch maas in de wet.

De Amerikaanse wetgeving verbiedt uitdrukkelijk het aanbieden van betalingen voor kiezersregistratie of stemmen.

Juridische experts zoals Paul Schiff Berman van de George Washington University beweren dat het targetten van geregistreerde kiezers een schending van deze bepaling zou kunnen betekenen, waardoor Musk en America PAC mogelijk boetes of gevangenisstraf kunnen krijgen als ze schuldig worden bevonden.

Adav Noti van het Campaign Legal Center was het met deze zorgen eens en stelde dat het DOJ de regeling civielrechtelijk of strafrechtelijk kan handhaven.

Musk heeft beschuldigingen van illegaliteit op het socialemediaplatform X (voorheen Twitter) van de hand gewezen. Volgens hem staat de verkiezing open voor alle kiezers, ongeacht hun partijvoorkeur of stemstatus.

Als reactie op de toenemende kritiek heeft America PAC de wedstrijdvoorwaarden aangepast. De organisatie beschrijft de prijs nu als betaling voor een rol als woordvoerder.

Winnaars moeten video’s maken waarin ze de agenda van de PAC promoten, en de betalingen afstemmen op promotioneel werk in plaats van op kiezersregistratie.

Ondanks deze aanpassing zijn sommige juridische experts van mening dat de weggeefactie nog steeds juridische problemen kan opleveren, omdat de koppeling aan kiezersregistratie een potentieel probleem blijft volgens de kieswet.

Republikeinse oud-aanklagers eisen actie van het ministerie van Justitie

Om de druk op het ministerie van Justitie nog verder op te voeren, heeft een groep voormalige Republikeinse aanklagers het ministerie opgeroepen de strijd te onderzoeken. Zij wijzen daarbij op mogelijke schendingen van de staats- en federale wetten.

Zij betoogden dat dergelijke activiteiten, vooral vlak voor de verkiezingen, toezicht vereisen, ondanks de algemene terughoudendheid bij wetshandhaving om in te grijpen in verkiezingsgerelateerde zaken vlak voor de verkiezingsdag.

Hun brief onderstreept het ongekende karakter van de strijd in de moderne Amerikaanse politieke geschiedenis en benadrukt de mogelijke impact ervan op het stemgedrag in de belangrijkste staten waar de verkiezingen om draaien.

Nu de verkiezingsdag nadert, kan de uitkomst van dit juridische geschil grote gevolgen hebben voor Musks politieke invloed en de activiteiten van America PAC.

Als het ministerie van Justitie formele stappen onderneemt, kan de zaak een precedent scheppen voor de wijze waarop kieswetten van toepassing zijn op onconventionele kiezersbetrokkenheidsinitiatieven.

De controverse duurt nog steeds voort, waarbij Democraten en juridische experts de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Het is nog onzeker of Musks cadeau juridische gevolgen zal hebben en of het de beoogde stemmen zal halen.