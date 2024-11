Wat voorspelt het IMF over de wereldeconomieën voor 2024 en 2025?

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onlangs een reeks updates van zijn World Economic Outlook gepubliceerd, waarin de meest recente ontwikkelingen in alle economieën ter wereld worden belicht.

Twee belangrijke economieën staan voorop: de Verenigde Staten en China.

Terwijl de Amerikaanse economie veerkracht toont ondanks een strenger monetair beleid, neemt de economische dynamiek in China af vanwege interne uitdagingen.

Hoewel het IMF nog steeds een relatief optimistisch perspectief biedt over de algehele wereldwijde economische prestaties, heeft het ook een aantal belangrijke risico’s en kansen aangekaart die de komende jaren vorm kunnen geven.

Is de VS nog steeds de motor van de wereldwijde groei?

In zijn laatste prognose verhoogde het IMF zijn prognose voor de BBP-groei van de VS in 2024 van 2,6% naar 2,8%. Daarmee is het de sterkste onder de ontwikkelde economieën.

Deze stijging is grotendeels te danken aan stevige consumentenbestedingen, aangewakkerd door stijgende lonen en een krappe arbeidsmarkt.

De VS is erin geslaagd om de hoge inflatie te doorstaan zonder in een recessie te belanden. Het IMF noemt dit een ‘zachte landing’.

Deze positieve vooruitzichten suggereren dat de monetaire verkrapping van de Federal Reserve de economische activiteit niet zozeer heeft verstoord als sommigen hadden gevreesd.

De veerkracht van de Amerikaanse consumentenbestedingen is een belangrijke pijler onder deze groei.

Ondanks eerdere zorgen over de impact van hogere rentetarieven, blijven Amerikaanse huishoudens de economische activiteit aanjagen.

Deze kracht heeft de VS geholpen om haar rol als stabiliserende factor in een wereldeconomie te behouden die verder gekenmerkt wordt door onzekerheid.

Volgens Pierre-Olivier Gourinchas, hoofdeconoom van het IMF, is het risico op een recessie in de VS nu afgenomen, mits er geen ernstige schokken in de economie optreden.

Hoewel de vooruitzichten positief zijn, zijn er ook uitdagingen.

De aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgen voor aanzienlijke onzekerheid in de economische vooruitzichten. Beide kandidaten hebben het gehad over aanzienlijke tarieven op Chinese importen, waarbij voormalig president Donald Trump steile heffingen van wel 60% voorstelde.

Het IMF heeft gewaarschuwd dat dergelijke protectionistische maatregelen schadelijk kunnen zijn voor zowel de Amerikaanse als de wereldeconomie. Ze kunnen de totale BBP-groei in 2025 met maar liefst 0,8% verlagen als de wederzijdse tarieven verder worden verhoogd.

Waarom verliest China aan momentum?

In tegenstelling tot de optimistische vooruitzichten voor de VS, wordt verwacht dat de economische groei in China aanzienlijk zal vertragen.

Het IMF heeft zijn prognose voor China voor 2024 verlaagd naar 4,8%, een daling ten opzichte van een eerdere schatting van 5%.

De redenen hiervoor zijn divers: een worstelende huizenmarkt, een laag consumentenvertrouwen en stimuleringsmaatregelen die nog geen noemenswaardig effect hebben gehad.

Ondanks recente maatregelen van de Chinese centrale bank om de kredietverlening te verhogen, heeft het IMF deze maatregelen niet in zijn prognoses opgenomen. Volgens het IMF is er sprake van een gebrek aan details en directe effecten.

De uitdagingen van China zijn diepgeworteld. Het land kampt met een crisis in de vastgoedsector die een belangrijke bron van huishoudvermogen heeft uitgehold, wat de consumentenbestedingen verder heeft gedempt. Hoewel China traditioneel afhankelijk is van export om groei te stimuleren, heeft de zwakke binnenlandse vraag geleid tot een grotere afhankelijkheid van externe markten. Deze afhankelijkheid is echter niet zonder risico’s, vooral omdat de wereldwijde vraag onzeker blijft.

Zowel de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen als Gourinchas benadrukken het belang van het stimuleren van de binnenlandse vraag in China.

Volgens Gourinchas zijn het niet de industriële politiek, maar macro-economische factoren die de huidige handelsoverschotten van China veroorzaken.

Het IMF is van mening dat China deze onevenwichtigheden moet corrigeren door sterkere sociale vangnetten te ontwikkelen en de structurele problemen binnen de economie aan te pakken, zoals de problemen in de vastgoedsector.

Een sterkere focus op het stimuleren van de consumptie zou China kunnen helpen minder afhankelijk te worden van export en een deel van de druk te verlichten die het afgelopen jaar is ontstaan.

En hoe zit het met de rest van de wereld?

Wereldwijd voorspelt het IMF een groei van 3,2% voor zowel 2024 als 2025, iets lager dan de ramingen van juli.

Deze vooruitzichten worden getemperd door een combinatie van kansen en risico’s in de verschillende regio’s.

Zo is er voor Latijns-Amerika een opwaartse bijstelling van de groeiverwachting en zijn de vooruitzichten voor Brazilië verbeterd dankzij een sterke particuliere consumptie en investeringen.

Er wordt verwacht dat de Braziliaanse economie in 2024 met 3% zal groeien, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere ramingen.

Andere regio’s presteren echter minder goed.

De verwachting is dat de eurozone in 2024 met slechts 0,8% zal groeien. Er blijven uitdagingen bestaan in de Duitse productiesector en de economische activiteit in Italië.

Ook Japan kampt met een daling van de groeivooruitzichten. Het IMF heeft zijn prognose voor 2024 verlaagd naar 0,3% vanwege verstoringen in de aanvoer en afnemende voordelen van het toerisme na de pandemie.

Ondanks deze downgrades voorspelt het IMF een herstel voor Japan in 2025, gedreven door stijgende reële lonen en hogere consumentenbestedingen.

Opkomende markten zoals India blijven lichtpuntjes in de wereldeconomie.

Het IMF verwacht dat het BBP van India in 2024 met 7% zal groeien. Daarmee behoudt het land zijn positie als een van de snelstgroeiende grote economieën.

Dit komt deels door een verschuiving in de wereldwijde productietrends, aangezien meer bedrijven hun toeleveringsketens willen diversifiëren en niet meer alleen in China willen produceren.

Hoewel de algehele groei in India sterk blijft, zijn er nog steeds uitdagingen om ervoor te zorgen dat deze groei de gehele bevolking ten goede komt.

Wat zijn de belangrijkste risico’s en kansen?

Over het geheel genomen lijken de wereldwijde economische vooruitzichten stabiel, maar er zijn wel enkele bedreigingen.

Het IMF heeft een aantal potentiële risico’s geïdentificeerd die de groeivooruitzichten kunnen ondermijnen, waaronder geopolitieke spanningen, handelsconflicten en volatiliteit op de financiële markten.

De relatie tussen de VS en China blijft van groot belang, aangezien tarieven en handelsbeleid waarschijnlijk niet alleen de bilaterale betrekkingen, maar ook het bredere mondiale economische landschap zullen beïnvloeden.

Bovendien maakt het IMF zich zorgen over de stijgende wereldwijde schuld, die naar verwachting tegen het einde van 2024 de 100 biljoen dollar zal bereiken. Dit vormt een cruciale uitdaging voor veel economieën, vooral die met beperkte fiscale ruimte.

Het IMF adviseert landen om de schuldendynamiek te stabiliseren en een zorgvuldige begrotingsconsolidatie na te streven om plotselinge door de markt gestuurde aanpassingen te voorkomen.

Zoals Gourinchas opmerkt, “betekent het uitstellen van aanpassingen alleen maar dat er uiteindelijk een grotere correctie nodig is”, waarmee hij de noodzaak van proactief economisch beheer benadrukt.

Er zijn ook kansen te midden van deze uitdagingen. Voor landen als Brazilië kunnen voortdurende investeringen in infrastructuur en sociale programma’s helpen de groei in stand te houden.

Voor China zou een verschuiving naar consumentgestuurde groei een deel van de economische druk kunnen verlichten en een evenwichtiger pad voorwaarts kunnen bieden.

Het IMF ziet ook potentieel in wereldwijde inspanningen om over te stappen op groene energie. Dit zou nieuwe groeimogelijkheden kunnen creëren voor economieën die bereid zijn te investeren in duurzame technologieën.

Het pad vooruit

De wereldwijde economische vooruitzichten voor 2024 zijn sterk afhankelijk van de manier waarop belangrijke landen met hun uitdagingen omgaan, vooral met de politieke onzekerheden in het verschiet.

De VS verkeert in een sterke positie, maar de komende presidentsverkiezingen kunnen het handels-, belasting- en milieubeleid veranderen, evenals de houding van het land ten opzichte van de aanhoudende geopolitieke conflicten.

Ondertussen moet China dieperliggende problemen op de vastgoedmarkt aanpakken en manieren vinden om de consumentenbestedingen te stimuleren als het land de stabiliteit wil behouden.

Vooruitkijkend naar 2025 verwacht het IMF een lichte verbetering, met een verwachte wereldwijde groei van 3,2%.

Dit hangt echter af van het vermogen van landen om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen.

De VS moet zijn begrotingsbeleid in evenwicht brengen, terwijl China echte vooruitgang moet boeken met binnenlandse hervormingen.

Regio’s als Europa en Japan zullen zich ook op hun structurele problemen moeten richten om gelijke tred te kunnen houden.

Of 2024 een stabiel hersteljaar wordt of een jaar met grotere risico’s, zal bepalend zijn voor de koers tot 2025 en daarna.