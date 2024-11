Terwijl Saoedi-Arabië van plan is om vanaf december de olieproductie te verhogen, daalden de inkomsten uit de export van ruwe olie in augustus tot het laagste niveau in drie jaar vanwege de lage prijzen.

Volgens het staatsbureau voor de statistiek daalden de inkomsten uit de verkoop van olie en geraffineerde producten in augustus tot 17,4 miljard dollar, een daling van 6% ten opzichte van de voorgaande maand.

Dit is het laagste maandelijkse omzetniveau sinds juni 2021.

De economie van het koninkrijk is nog steeds sterk afhankelijk van de inkomsten uit de olie-export, ook al probeert het land zijn technologie-, toerisme- en productiesector uit te breiden.

De enorme investeringen die nodig zijn om deze ambitieuze plannen te realiseren, zijn grotendeels afhankelijk van inkomsten uit de export van ruwe olie en geraffineerde producten.

Export van goederen daalt

Uit gegevens blijkt dat de goederenexport van Saoedi-Arabië in augustus met 9,8% daalde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van een terugval in de olie-export.

Als gevolg hiervan daalde het percentage olie-export van de totale export van 75,1% in augustus 2023 naar 70,3% in augustus 2024, aldus het statistiekbureau.

De lagere exportcijfers zijn een reden tot zorg voor de Saoedische economie, aangezien deze kwetsbaar blijft voor mogelijke prijsschokken op de oliemarkt.

Lagere ruwe olieprijzen schaden de economie van Saoedi-Arabië

De prijzen voor ruwe olie bewegen zich de afgelopen maanden binnen een smalle bandbreedte, omdat de markt zich steeds meer zorgen maakt over de zwakke vraag uit China.

China is de grootste importeur van ruwe olie ter wereld. De economie heeft echter moeite om te herstellen van een vastgoedcrisis, terwijl er ook sprake is van slechte productieactiviteiten.

De toenemende penetratie van elektrische voertuigen heeft ook de vraag naar ruwe olie omlaag gehaald. Nu de wereld probeert over te stappen van fossiele brandstoffen, zullen elektrische voertuigen nog meer momentum krijgen, wat naar verwachting de olieprijzen verder zal raken.

De prijs van Brent-olie schommelde het grootste deel van dit jaar rond de $ 70-$ 75 per vat. Dat is ver onder de piek van dit jaar van ruim $ 90 per vat in april.

Saoedi-Arabië en de meeste andere olieproducerende landen in het Midden-Oosten geven de voorkeur aan een olieprijs van meer dan $ 80 per vat, wat de break-evenprijs voor hun activiteiten is.

Dalende productie van ruwe olie

Een andere doorn in het oog van Saoedi-Arabië is de dalende olieproductie van de afgelopen jaren.

Het koninkrijk, dat feitelijk de leider is van de Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten, hanteert sinds vorig jaar forse productieverlagingen.

Als onderdeel van een deal met andere OPEC+-leden heeft Saoedi-Arabië vrijwillig de olieproductie met 1 miljoen vaten per dag verlaagd.

Bovendien zijn er sinds eind 2022 forse productieverlagingen doorgevoerd om de oliemarkt te stabiliseren en de prijzen op te drijven.

OPEC+ en Saoedi-Arabië zijn echter onlangs overeengekomen om een deel van hun vrijwillige productieverlagingen van december terug te draaien.

Deze stap zal waarschijnlijk leiden tot het terugwinnen van verloren marktaandeel voor OPEC-landen, met name Riyad.

Er zijn berichten dat het koninkrijk van plan is om de doelstelling van een olieprijs van $ 100 per vat te laten varen ten gunste van een groter marktaandeel.

Momenteel houdt OPEC+ ongeveer 6 miljoen vaten olie per dag achter op de markt, wat neerkomt op ongeveer 6% van het totale aanbod.