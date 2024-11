Paik Jong-won, een chef-kok die restauranthouder is geworden en nu wereldwijd bekend is, gaat deze week zijn restaurantfranchise naar de beurs brengen. Dit biedt hoop voor de worstelende IPO-markt in Zuid-Korea.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De beursgang van Theborn Korea , de restaurantketen die Paik heeft opgericht, komt op een cruciaal moment, aangezien de IPO-activiteit in Zuid-Korea de afgelopen jaren is afgenomen.

Advertisement

Er wordt verwacht dat deze IPO 84 miljard won (61 miljoen dollar) zal opbrengen in het hogere prijssegment, waardoor het bedrijf mogelijk een waarde krijgt van 405 miljard won.

De beursnotering biedt investeerders een unieke kans om te profiteren van de groeiende aantrekkingskracht van de Koreaanse keuken, aangewakkerd door de wereldwijde golf van K-cultuur.

Paik Jong-won: van beroemde chef-kok tot zakenmagnaat

Copy link to section

Paik, bekend als de “Gordon Ramsay van Zuid-Korea”, kreeg internationale erkenning door zijn verschijning in Culinary Class Wars , een Netflix-show die bovenaan de wereldwijde niet-Engelstalige tv-hitlijst van het streamingplatform stond.

Zijn groeiende media-aanwezigheid en zijn YouTube-kanaal met 6,6 miljoen abonnees hebben zijn status als cultureel icoon en culinaire vernieuwer versterkt.

Theborn Korea werd opgericht in 1994 en exploiteert meer dan 2.900 restaurants onder 25 merken, waaronder populaire namen als Paik’s Coffee en Hong Kong Banjum.

Het gevarieerde portfolio van het bedrijf en de op betaalbaarheid gerichte strategie hebben het tot een vaste waarde gemaakt in de Zuid-Koreaanse gastronomische scene.

Kan de beursgang van Paik het tij keren voor de Zuid-Koreaanse IPO-markt?

Copy link to section

De beursgang vindt plaats op een cruciaal moment voor de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt, die het de afgelopen jaren moeilijk heeft gehad.

Tot nu toe hebben IPO’s in het land in 2024 1,23 miljard dollar opgehaald. Dat is meer dan het totale bedrag dat in 2023 werd opgehaald, maar nog een stuk minder dan de 15,2 miljard dollar die in 2021 werd opgehaald.

De beursnotering van Theborn Korea zou nieuw leven kunnen inblazen in de markt, die onlangs een tegenslag ondervond nadat online kredietverstrekker K Bank zijn beursgang introk vanwege de zwakke vraag.

Analisten zijn van mening dat de beursgang van Paik een unieke aantrekkingskracht heeft, omdat deze aansluit bij zowel binnenlandse als internationale trends in de voedingsmiddelenindustrie.

“Deze beursgang speelt direct in op de groeiende populariteit van de Koreaanse keuken, die dankzij de K-cultuurgolf een cultureel exportproduct is geworden”, aldus een marktanalist.

IPO richt zich op fondsen voor uitbreiding en overnames

Copy link to section

Theborn Korea wil de opbrengst van de IPO gebruiken om nieuwe menu’s te ontwikkelen, te investeren in andere bedrijven en fusies en overnames na te streven.

De IPO-prijs ligt binnen een bandbreedte van 23.000 tot 28.000 won per aandeel, waarbij Korea Investment & Securities Co. en NH Investment & Securities Co. de verkoop beheren.

Ondanks de buzz blijven er uitdagingen bestaan. De Zuid-Koreaanse aandelenmarkt is een van de zwakste presteerders ter wereld en het aantrekken van vertrouwen van investeerders zal cruciaal zijn.

De beursgang van Theborn Korea wordt gezien als een voorbode voor het herstel van de IPO-markt van het land.

Het Netflix-effect: wereldwijde buzz en lokale impact

Copy link to section

De populariteit van Paik valt samen met het succes van Culinary Class Wars , dat de restaurantindustrie in Zuid-Korea nieuw leven heeft ingeblazen. De show heeft de aandacht gevestigd op chefs als Paik en het aantal voetstappen in hun restaurants vergroot.

Virale momenten uit de show, zoals unieke recepten en kookuitdagingen, hebben de publieke belangstelling verder aangewakkerd.

De timing van de beursgang past goed bij deze trend en biedt investeerders de kans om te profiteren van de hernieuwde interesse in Zuid-Koreaans eten.

Vooruitkijken: herleving of vluchtige kans?

Copy link to section

Hoewel de IPO van Theborn Korea een sprankje hoop biedt, kampt de aandelenmarkt van Zuid-Korea nog steeds met uitdagingen. Marktvolatiliteit, trage economische groei en voorzichtig beleggerssentiment blijven een schaduw werpen.

Analisten vermoeden dat het succes van Paiks beursgang andere bedrijven zou kunnen inspireren om dit voorbeeld te volgen, wat de markt nieuw leven in zou kunnen blazen.

“Deze IPO is meer dan alleen een notering. Het is een test of de markt kan herstellen en nieuwe investeringen kan aantrekken”, merkte een marktexpert op.

De beursgang kan er ook voor zorgen dat de Zuid-Koreaanse voedingssector meer internationale aandacht krijgt, wat verder wordt ondersteund door Paiks persoonlijke merk en de K-cultuurgolf.