Ratan Tata, een van de meest gerespecteerde zakenmagnaten in de geschiedenis, overleed onlangs in Mumbai en liet een erfenis achter die door miljoenen mensen wordt gekoesterd.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Terwijl de wereld rouwt om zijn verlies, wekt zijn testament nieuwsgierigheid op en blijkt het net zo bijzonder te zijn als de man zelf.

Advertisement

Volgens The Times of India bevat Tata’s testament een ontroerend gebaar voor zijn trouwe Duitse herder, Tito.

Een deel van zijn vermogen is bestemd om Tito ‘onbeperkte’ zorg te bieden, terwijl zijn vaste kok, Rajan Shaw, is aangesteld om toezicht te houden op het welzijn van het geliefde huisdier.

Tata’s vrijgevigheid houdt daar niet op.

Met een landgoed ter waarde van meer dan 10.000 crore roepies, omvat zijn testament ook steun aan zijn stichting, zijn broer Jimmy Tata, zijn halfzussen Shireen en Deanna Jejeebhoy en vertrouwde huispersoneel. Hierbij worden de persoonlijke connecties en waarden benadrukt die zijn buitengewone leven hebben gevormd.

Hond, huispersoneel, vermelding in Tata’s testament

Copy link to section

Dankzij Tito’s goede verzorging kan hij de levensstandaard die hij genoot tijdens Tata’s leven, behouden. Dit weerspiegelt de band tussen Tata en zijn geliefde huisdieren.

Tata’s genegenheid voor Tito is geen geheim. Geadopteerd zo’n vijf of zes jaar geleden na het overlijden van Tata’s vorige hond met dezelfde naam, werd Tito een vertrouwde metgezel in Tata’s Colaba-residentie, Halekai.

Tata’s testament bevat ook bepalingen voor zijn vaste huishoudelijk personeel, dat hem gedurende zijn hele persoonlijke en professionele leven heeft gesteund.

Zijn butler, Subbiah, die hem meer dan dertig jaar heeft gediend, is een van de begunstigden.

Ratan Tata zou tijdens zijn buitenlandse reizen merkkleding hebben gekocht voor zijn huispersoneel, waaronder Shaw en Subbiah.

Ze zijn erkend voor hun loyaliteit en toewijding, waarbij Tata voor hun welzijn zorgde na zijn overlijden.

Shantanu Naidu, al jarenlang partner van Ratan Tata, zal naar verwachting een deel van het testament van 10.000 crore roepies van de overleden industrieel ontvangen, aldus het TOI-rapport.

Bovendien deed de magnaat afstand van zijn aandeel in Naidu’s bedrijf Goodfellows en zag hij af van Naidu’s studiekosten in het buitenland.

Het grootste deel van de rijkdom is gereserveerd voor filantropische doeleinden

Copy link to section

Hoewel de speciale regeling voor Tito de aandacht heeft getrokken, is het overgrote deel van Ratan Tata’s nalatenschap bestemd voor liefdadigheidsinstellingen en trusts.

Een centraal onderdeel van het testament is de overdracht van Tata’s belang van 0,83% in Tata Sons, de holdingmaatschappij van de 165 miljard dollar grote Tata Group, aan de Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF).

RTEF werd in 2022 opgericht als een Section 8-bedrijf dat zich richt op non-profitorganisaties. Het is de bedoeling dat RTEF het grootste deel van Tata’s geschatte vermogen van ₹10.000 crore ontvangt.

Naar verwachting zal N Chandrasekaran, voorzitter van Tata Sons, leiding geven aan de stichting en zo Tata’s visie op maatschappelijk welzijn en dienstverlening voortzetten.

Tata staat bekend om zijn filantropische inzet en de manier waarop hij zijn vermogen aan liefdadigheid besteedt, past bij de jarenlange traditie van de familie Tata om hun vermogen in te zetten ter ondersteuning van maatschappelijke doelen.

De erfenis van Halekai House en andere belangrijke activa

Copy link to section

Tata’s nalatenschap omvat een scala aan activa, van een waardevolle strandbungalow van 185 vierkante meter in Alibaug tot aanzienlijke vaste deposito’s van meer dan ₹350 crore.

Tata’s hoofdverblijfplaats, Halekai in Colaba, waar hij tot aan zijn overlijden woonde, is eigendom van Ewart Investments, een dochteronderneming van Tata Sons.

Het huis, ontworpen door Tata zelf, heeft een sentimentele waarde, maar de toekomstige eigenaar zal door Ewart worden bepaald.

Ook Tata’s landgoed in Alibaug en een huis aan het strand in Juhu behoren tot zijn landgoed.

Het Juhu-huis, dat Tata en zijn familie erfden, is al meer dan twintig jaar gesloten. Volgens ingewijden zijn er plannen om het te verkopen.

De uitgebreide autocollectie van Tata, bestaande uit 20 tot 30 luxe voertuigen, is momenteel ondergebracht in de appartementen Halekai en Taj Wellington Mews.

Deze collectie, die zeldzame en waardevolle modellen omvat, wordt overwogen voor een veiling of overdracht aan een Tata Museum in Pune.

Als deze auto’s worden gekocht, blijven ze deel uitmaken van Tata’s erfgoed en kan zijn passie voor auto’s aan het publiek worden getoond.

Vertrouwelingen van lange duur belast met laatste wensen van Tata

Copy link to section

Ratan Tata vertrouwde de uitvoering van zijn testament toe aan vertrouwelingen, waaronder advocaat Darius Khambata en Mehli Mistry, een bewindvoerder in de raden van bestuur van Tata Trusts.

Tata’s halfzussen, Shireen en Deanna Jejeebhoy, zijn ook betrokken bij het toezicht op de executie van zijn landgoed.

Mistry, die een nauwe band met Tata had en in de besturen van de belangrijkste liefdadigheidsinstellingen van Tata zat, de Sir Dorabji Tata Trust en de Sir Ratan Tata Trust, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verwezenlijken van de filantropische doelstellingen van Tata.

Mehli Mistry, eveneens een vertrouweling van Tata’s vervreemde halfbroer, Cyrus Mistry, onderhoudt een sterke band met de familie Tata en is nauw betrokken bij de bredere filantropische missie van de groep.

De Tata Trusts, die gezamenlijk een belang van 66% in Tata Sons hebben, spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van Tata’s visie op maatschappelijke vooruitgang, met name via initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid.