De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft onlangs de overname van Capri Holdings door Tapestry ter waarde van 8,5 miljard dollar geblokkeerd, waardoor de strenge antitrustmaatregelen van voorzitter Lina Khan weer in de schijnwerpers komen te staan.

Khan zorgt met haar compromisloze houding ten opzichte van monopolistische overnames vaak voor onrust in het bedrijfsleven. Bovendien is ze regelmatig het doelwit van Republikeinen in het Congres, die haar ervan beschuldigen dat ze te agressief optreedt bij het handhaven van antimonopoliewetten.

Nu, in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, is Khan ook te zien bij evenementen met prominente Democraten. Democratische senaatskandidaten in Arizona, Texas en Illinois hebben hun steun uitgesproken voor de functie van voorzitter van de FTC, maar de Democratische kandidaat Kamala Harris heeft opvallend genoeg afgezien van campagnevoeren met haar, wat tot spanningen binnen de partij heeft geleid.

De progressieve fractie van de partij verwijt Harris dat hij niet openlijk de kant van Khan heeft gekozen of haar heeft verdedigd, terwijl de voorzitter van de FTC niet alleen te maken heeft met tegenstand van Republikeinen, maar ook van invloedrijke zakenlieden die de Democratische Partij steunen.

Harris ondervindt druk van donoren terwijl techmagnaten zich tegen Khan verzetten

Khan schreef vorig jaar in een brief aan een Republikeins parlementslid dat de FTC onder haar leiding sinds juni 2021 maatregelen heeft genomen tegen 38 fusies en dat bedrijven 14 fusies hebben afgeblazen tijdens het onderzoek van de FTC.

Hieronder vallen techgiganten als Nvidia, Meta, Microsoft, Apple en Amazon.

Centraal in Harris’ dilemma staan haar prominente aanhangers, zoals miljardair Mark Cuban en LinkedIn-oprichter Reid Hoffman, die zich tegen Khan hebben uitgesproken.

Onlangs zei Cuban dat hij vond dat de Democratische kandidaat Lina Khan moest vervangen als hoofd van de Federal Trade Commission.

Deze invloedrijke financiers beweren dat Khans harde aanpak innovatie en investeringen in de technologiesector in de weg kan staan.

“Het grotere plaatje is dat ze meer pijn doet dan dat ze helpt”, vertelde Cuban aan Semafor.

Hoffman, die miljoenen heeft gedoneerd aan de Democratische campagne, heeft daarentegen gezegd dat Khan “oorlog voert tegen het Amerikaanse bedrijfsleven.”

Hoffman wordt door de FTC onderzocht vanwege zijn betrokkenheid bij bedrijven als OpenAI en Inflection AI, en vanwege een investering van Microsoft die naar verluidt het toezicht van de FTC omzeilde.

Harris’ keuze om voorzichtig afstand te houden van Khan wordt gezien als een reactie op deze invloedrijke figuren, die de hoop hebben uitgesproken dat Harris Khan zal ontslaan als zij de presidentsverkiezingen wint.

Daarmee zou Harris een signaal afgeven dat ze een meer bedrijfsvriendelijke houding aanneemt en afstand neemt van de strengere antimonopoliemaatregelen die onder president Joe Biden zijn ingevoerd.

Progressieve tegenreactie op Harris’ afstand van Khan

Aan de andere kant beschouwen Khans aanhangers, die grotendeels tot de progressieve fractie van de Democratische Partij behoren, haar agenda als essentieel voor het beteugelen van de macht van het bedrijfsleven.

Zij stellen dat Harris’ weigering om zich aan te sluiten bij Khans antimonopoliemissie de basis van de partij zou kunnen verzwakken, vooral onder kiezers die gefrustreerd zijn door de economische ongelijkheid en de grote invloed van het bedrijfsleven.

In een rapport van POLITICO waarschuwde Hal Singer, econoom aan de Universiteit van Utah, dat Harris’ weigering om Khan te verdedigen “de progressieve basis de das omdoet” en dat dit een gemiste kans zou kunnen zijn om een populistisch standpunt in te nemen.

Jeff Hauser van het Revolving Door Project uitte deze zorgen in het rapport en waarschuwde dat Harris’ poging om gematigde Republikeinen aan te trekken de populistische energie die de Democraten nodig hebben om Donald Trump tegen te gaan, mogelijk ondermijnt.

Harris’ standpunt brengt populistische stemmen in gevaar, waarschuwen analisten

Voor Harris is het balanceren op het snijvlak van populistische oproepen voor verantwoording door bedrijven en de zakelijke belangen van haar donateurs een centrale evenwichtsoefening in haar campagne geworden.

Het campagneteam van Harris beweert dat haar economische beleid onder meer bestaat uit maatregelen om de belastingen voor miljardairs te verhogen en woekerprijzen aan banden te leggen. Dit is in lijn met aspecten van Bidens economische platform.

Progressieven beweren echter dat deze maatregelen wellicht niet voldoen aan het gedurfde antimonopoliebeleid van Khan, die zij zien als een essentieel tegenwicht tegen de macht van het bedrijfsleven.

Uit een peiling van Lake Research Partners blijkt dat meer dan 65% van de kiezers in belangrijke swing states rechtszaken steunt die gericht zijn op het aan banden leggen van monopolies. Dit wijst erop dat de bevolking de doelstellingen van de FTC breder steunt.

Critici waarschuwen dat de aanpak van Harris Trump in staat zou kunnen stellen het populistische verhaal over te nemen door zichzelf te positioneren als verdediger van gewone Amerikanen tegen excessen van bedrijven.

Sommige deskundigen hebben echter geprobeerd het belang van de weerstand van Big Tech af te doen als een terechte zorg in de peilingen.

Adam Kovacevich, voormalig directeur van Google en hoofd van de techlobbygroep Chamber of Progress, verzette zich tegen het idee dat kiezers zich achter Lina Khans agressieve houding tegen de marktmacht van Big Tech scharen.

“De anti-corporate linkerzijde overschat de omvang van haar kiezersbasis”, aldus Kovacevich.

Hij vertelde POLITICO dat de regering-Biden “de aansluiting bij de gemiddelde kiezer op economisch gebied is verloren” en dat Harris nu bezig is om gematigden te overtuigen die op hun hoede zijn voor Trump, maar haar ook als potentieel te economisch radicaal beschouwen.

“Ze verwoordt haar boodschap en haar aanpak van het zakendoen op een andere manier, omdat dat is wat zwevende kiezers willen horen”, legt Kovacevich uit.

De toekomst van de handhaving van het antimonopoliebeleid in een Harris-regering

Ondanks haar terughoudendheid om Khans beleid openlijk te verdedigen tijdens de campagne, wordt er toch van Harris verwacht dat ze Khan aanhoudt als voorzitter van de FTC als ze wint.

Analisten menen dat een groot deel van de anti-zakelijke agenda van de regering-Biden nog steeds verweven is met Harris’ partijprogramma, ook al geeft zij er in haar campagne-retoriek geen prioriteit aan.

Dan Geldon, voormalig stafchef van senator Elizabeth Warren, merkte in het POLITICO-rapport op dat het “succes van Bidenomics” een Harris-regering er waarschijnlijk toe zou aanzetten de erfenis van Khans ambtstermijn bij de FTC in stand te houden.

Critici van Harris stellen echter dat ze, door zich nu niet achter Khan te scharen, het risico loopt progressieve kiezers van zich te vervreemden en dat ze een belangrijke kans zou kunnen missen om zich van Trump te onderscheiden op het gebied van de verantwoordingsplicht van bedrijven.