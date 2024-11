Swiggy Ltd. zal voor opschudding zorgen op de Indiase aandelenmarkt met een beursintroductie (IPO) tegen een prijs van ₹390 per aandeel, de bovenkant van de prijsbandbreedte.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Swiggy staat gepland voor opening van 6 tot en met 8 november en hoopt hiermee ongeveer 1,35 miljard dollar (₹11.700 crore) op te halen. Daarmee zou het een van de grootste beursintroducties in de recente geschiedenis van India kunnen worden.

Advertisement

Na een vertrouwelijke aanvraag en recente goedkeuring van de Securities and Exchange Board of India (SEBI) heeft Swiggy’s aanbod veel aandacht getrokken van zowel investeerders als analisten.

Wat zit er achter de IPO van Swiggy ter waarde van ₹11.700 crore?

Copy link to section

De beursintroductie van Swiggy combineert een primaire emissiecomponent, nu verhoogd tot ₹4.500 crore, met een aanbod tot verkoop (OFS)-component om tegemoet te komen aan de exitplannen van vroege investeerders.

Uit de eerste indieningen bleek dat er een nieuw emissiedoel was van ₹3.750 crore met 182,3 miljoen aandelen beschikbaar via OFS.

Swiggy wil de opbrengsten van de IPO gebruiken voor de uitbreiding van zijn dark store-netwerk, het verbeteren van de cloudinfrastructuur en de financiering van zijn quick-commerce-dochteronderneming Scootsy. Daarmee positioneert het bedrijf zich voor groei op de lange termijn op de Indiase markt voor maaltijdbezorging.

Swiggy diende in april zijn vertrouwelijke voorlopige aanvraag in bij SEBI, waarbij gedetailleerde bedrijfscijfers werden verborgen totdat de regelgevende instanties in september goedkeuring gaven.

De recente openbare update van het concept-prospectus (RHP) suggereert dat er sprake is van een solide zakelijke basis en dat er interesse is van investeerders nu de IPO in november plaatsvindt.

Prosus, SoftBank en Accel, de grootste investeerders van Swiggy, zorgden er gezamenlijk voor dat de waardering van het bedrijf in augustus 2023 opliep tot 9,3 miljard dollar. Dit onderstreept de aanzienlijke financiële kracht van het bedrijf in aanloop naar de beursgang.

Gebruik van IPO-fondsen

Copy link to section

Swiggy is van plan om IPO-fondsen strategisch te gebruiken op verschillende belangrijke gebieden. De investering zal gericht zijn op haar dochteronderneming Scootsy, netwerkuitbreiding van dark stores en verbeteringen in technologie en cloudinfrastructuur.

Deze initiatieven zijn erop gericht de operationele capaciteiten van Swiggy te versterken, de levertijden te verbeteren en de concurrentiepositie ten opzichte van rivalen zoals Zomato te versterken. Zomato ging in juli 2021 naar de beurs en haalde ₹9.375 crore op.

De aanpak van Swiggy onderstreept de toewijding van het bedrijf aan het versterken van de marktpositie en het stimuleren van de groei in de snelgroeiende online maaltijdbezorgsector in India.

Waarderingstraject van Swiggy en recente prestaties

Copy link to section

Swiggy’s taxatietraject was opmerkelijk.

De waarde ervan werd in augustus geschat op 9,3 miljard dollar en blijft de interesse van investeerders trekken, vooral omdat de aandelen het afgelopen jaar met ruim 135% zijn gestegen.

Deze groei is te danken aan Swiggy’s sterke marktpositie in meer dan 580 steden in India en aan partnerschappen met meer dan 200.000 restaurants.

De uitbreiding naar snelle handel en investeringen in technologie heeft de marktwaarde van Swiggy opgestuwd, waardoor het bedrijf rechtstreeks kan concurreren met Zomato.

De beursgang van Swiggy komt te midden van wisselende IPO-successen in India. Hoewel de beursgang van Hyundai Motor eerder deze maand de aandacht trok, hadden recente lanceringen zoals Paytm en LIC gemengde resultaten.

De reactie van de markt op deze aanbiedingen weerspiegelt het voorzichtige sentiment van beleggers, vooral in een tijd waarin de wereldwijde economische uitdagingen groot zijn.

De prijsstelling van Swiggy aan de bovenkant van de band laat zien dat het bedrijf vertrouwen heeft in een robuuste vraag, maar analisten verwachten dat de markt de eerste handelsdagen nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Swiggy heeft topmanagers aangesteld om de beursgang te leiden, waaronder Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital en Bofa Securities.

Cyril Amarchand Mangaldas, een gerenommeerd advocatenkantoor in India, geeft juridisch advies.

Deze uitgebreide adviserende ondersteuning weerspiegelt Swiggy’s streven naar een soepel IPO-proces, dat aansluit bij de verwachtingen van investeerders en de marktregelgeving.