De Boliviaanse bank Banco Bisa lanceert USDT-bewaringsdienst

Banco Bisa heeft een bewaardienst voor de USDT-stablecoin gelanceerd, wat een belangrijke stap is in de richting van de algemene acceptatie van cryptovaluta in Bolivia.

Met dit nieuwe aanbod kunnen klanten veilig USDT kopen, verkopen en overmaken. Zo kunnen ze hun activa aanhouden, internationale betalingen doen en geld naar familieleden in het buitenland sturen.

De kosten van de dienst zijn zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn

Franco Urquidi, Vice President of Business bij Banco Bisa, benadrukte dat alle transacties via rekeningen bij de bank worden uitgevoerd, waardoor een hoog niveau van veiligheid voor gebruikers wordt gegarandeerd.

“De hemel is de grens”, merkte hij op, verwijzend naar de mogelijke toekomstige functionaliteiten die de bank van plan is te introduceren op het gebied van virtuele activa.

De bewaardienst positioneert Banco Bisa als een pionier in Bolivia en wordt gesteund door de financiële toezichthouder van het land, de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), die het initiatief heeft verwelkomd als een manier om de risico’s die samenhangen met onveilige crypto-interacties te verminderen.

De invoering van USDT, een stablecoin die is ontworpen om de waarde ervan gelijk te houden aan de Amerikaanse dollar, wordt gezien als een belangrijke speler in de transformatie van het financiële ecosysteem van Bolivia.

Elke USDT in omloop wordt naar verluidt gedekt door een dollar die in reserves wordt gehouden door Tether Limited, het uitgevende bedrijf, wat bijdraagt aan de prijsstabiliteit.

Dit maakt USDT een aantrekkelijke optie voor particulieren en bedrijven die met digitale activa willen werken en tegelijkertijd de blootstelling aan volatiliteit willen minimaliseren.

Yvette Espinoza, directeur van ASFI, benadrukte het belang van regelgevingskaders om het vertrouwen onder gebruikers te bevorderen.

“Dit is een bewaardienst waarmee cliënten verschillende transacties veilig kunnen uitvoeren”, aldus zij, waarbij ze de toewijding van Banco Bisa aan het garanderen van veilige transacties benadrukte.

De bank is daarnaast strategische partnerschappen aangegaan met gerenommeerde internationale bewaar- en wisselbedrijven om de gegevensbescherming te verbeteren en illegale activiteiten te voorkomen.

De kosten voor de dienst zijn zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn. De aankoop van USDT begint bij minimaal 200 USDT en de dagelijkse limieten kunnen oplopen tot 10.000.

De transactiekosten variëren van 35 tot 100 boliviano, terwijl internationale overschrijvingen naar dollarrekeningen 280 roepia kosten. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor degenen die cryptovaluta willen gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen.

Crypto-acceptatie in Bolivia

Terwijl Bolivia zijn standpunt over cryptovaluta blijft wijzigen – nadat het eerder dit jaar het verbod op BTC en cryptobetalingen ophief – meldde de centrale bank een toename van 100% in de handel in virtuele activa sinds de opheffing van het verbod.

Deze verschuiving weerspiegelt de groeiende acceptatie van digitale valuta en de wens om de regelgeving in Bolivia af te stemmen op die van zijn Latijns-Amerikaanse tegenhangers.

De lancering van de USDT-bewaardienst door Banco Bisa baant niet alleen de weg voor innovatieve financiële oplossingen in Bolivia, maar onderstreept ook de toewijding van de bank aan gebruikerseducatie.

Zoals Urquidi opmerkte: “De toekomst ziet er rooskleurig uit voor degenen die de wereld van cryptovaluta in Bolivia willen verkennen.”