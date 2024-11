Litecoin (LTC) is een van de altcoins die maandag een lichte winst boekten, aangezien de prijs van Bitcoin (BTC) opnieuw boven de $ 68.000 uitkwam.

Dit komt nadat beleggingsproducten in cryptovaluta opnieuw een enorme instroom lieten zien deze week, ondanks dat BTC het moeilijk had omdat bears de stijging boven de $69.000 afwezen.

Gegevens tonen aan dat de LTC-prijs boven de $ 70 ligt met een stijging van 2% in de afgelopen 24 uur, terwijl de Bitcoin-prijs is gestegen naar bijna $ 68.800 met een stijging van 2,3%.

Bitcoin ziet $920 miljoen aan instroom

Volgens CoinShares zag de markt voor beleggingsproducten voor digitale activa de afgelopen week een totaalbedrag van meer dan 900 miljoen dollar aan instroom.

In een blogpost van 28 oktober meldde het CoinShares-team dat er vorige week wereldwijd een netto-instroom van 901 miljoen dollar werd geregistreerd in op de beurs verhandelde producten, waaronder ETF’s.

Dankzij deze bedragen voor beleggingsproducten in digitale activa bedragen de maandelijkse instroom tot nu toe 12% van de wereldwijde activa onder beheer (AUM).

Oktober bleek de maand met de vierde grootste instroom ooit, wat ertoe heeft bijgedragen dat het beheerd vermogen dit jaar tot nu toe is gestegen tot een recordbedrag van $ 27 miljard.

De instroom over het jaar is bijna drie keer zo groot als de cijfers die werden geregistreerd tijdens de hausse van 2021, toen er sprake was van ongeveer 10,5 miljard dollar.

De goedkeuring van Bitcoin- en Ethereum-ETF’s in de Verenigde Staten en de toetreding van grote vermogensbeheerders zoals BlackRock tot crypto hebben de sector aanzienlijk geholpen.

In maart steeg de prijs van Bitcoin naar een recordhoogte van $73.000, doordat de vraag naar ETF’s toenam.

De markt is ondanks recente dalingen nog steeds optimistisch, waarbij de BTC-prijs deze week herstelde tot boven de $ 68.000.

De Amerikaanse politiek van dit jaar, met de verkiezingen van 2024 binnen enkele dagen, speelde ook een rol in de recordinstroom van oktober.

“Wij geloven dat de huidige Bitcoin-prijzen en -stromen sterk worden beïnvloed door de Amerikaanse politiek, waarbij de recente toename van de instroom waarschijnlijk verband houdt met de winst van de Republikeinen in de peilingen”, schreef CoinShares in zijn rapport over de fondsenstromen van digitale activa.

Litecoin genereert wekelijks $ 1,8 miljoen aan instroom

Volgens het CoinShares-rapport waren de grootste instroom de afgelopen week in Bitcoin.

De benchmark-activa registreerden een instroom van $ 920 miljoen.

Ondertussen zag de op één na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, Ethereum, een uitstroom van $ 34,7 miljoen en zag Solana een instroom van $ 10,8 miljoen.

De andere asset die een significante instroom liet zien was Litecoin, dat meer dan $1,8 miljoen opbracht. XRP zag ongeveer $0,2 miljoen.

Vergeleken met de vorige week, die eindigde op 18 oktober, was het Ethereum dat opmerkelijke uitstromen registreerde.

Het totaalbedrag die week bedroeg $ 58 miljoen aan instroom voor ETH, vergeleken met $ 2,4 miljoen voor Solana, $ 1,7 miljoen voor Litecoin en $ 0,7 miljoen voor XRP.

Opvallend is dat de instroom in Litecoin-producten plaatsvond nadat vermogensbeheerplatform Canary Capital een aanvraag indiende voor een spot Litecoin ETF.