De aandelen van Robinhood stegen met 4% nadat bekend werd dat het platform verhandelbare contracten gaat uitrollen op basis van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De contracten voor Kamala Harris en Donald Trump zijn naar verwachting vanaf vandaag beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers.

De derivaten die het bedrijf wil noteren, stellen klanten in staat om contracten te kopen en verkopen die feitelijk speculaties zijn op de uiteindelijke winnaar van de verkiezingen.

Hoewel dergelijke contracten in het verleden ook al bestonden, hebben ze pas de laatste jaren aan populariteit gewonnen.

Een game changer voor Robinhood

Robinhood heeft al een gokelement op haar platform, iets wat het bedrijf zelf ontkent maar waar het al vaak kritiek op heeft gekregen.

Ruim drie jaar geleden raakte Robinhood verwikkeld in de GME meme-gekte. De gebruikers begonnen aandelen te kopen van bedrijven die geen fundamentele sterkte hadden en alleen handelden op basis van hype.

Het platform werd een manier om snel rijk te worden voor veel jongere particuliere beleggers, waarbij mensen vol trots lieten zien hoe ze hun hele spaargeld of salaris in een bepaald aandeel hadden gestopt.

Toen deze meme-gekte zich verspreidde naar andere aandelen, werd het een populaire niche op zichzelf. Mensen meldden zich aan bij Robinhood omdat het een no-nonsense manier was om weddenschappen op bedrijven te plaatsen.

Als de regelgeving niet zo was

in de VS zou Robinhood al een gokbedrijf zijn geworden. Dat was tenminste het soort publiek dat het had aangetrokken.

Omdat gokken in de VS nog steeds geen mainstreamactiviteit is, moet het bedrijf zich beperken tot de grote kapitaalmarkten.

Dit betekent niet dat Robinhood zijn bedrijf in de toekomst niet kan diversifiëren. Contracten zoals die welke voor de verkiezingen van dit jaar worden gelanceerd, zullen uiteindelijk ook voor andere evenementen worden gebruikt.

Binnenkort zijn het de NFL, NBA en andere grote sportevenementen. Oscars, Nobelprijzen en de Olympische Spelen zullen niet ver weg zijn.

Robinhood beschikt over een grote database met gebruikers die graag op deze evenementen willen wedden, zonder zich te hoeven registreren op een wedwebsite.

Deze nieuwe niche zou de toekomstige groei van het bedrijf kunnen stimuleren.

Markt bevoordeelt Donald Trump

Deze verkiezingen behoren tot de meest turbulente uit de recente geschiedenis.

Als gevolg hiervan hebben wedmarkten veel aandacht en geld getrokken.

Wedtrends voorafgaand aan belangrijke evenementen weerspiegelen doorgaans de uiteindelijke uitslag.

Toch kunnen markten de prijzen van underdogs ook ernstig verkeerd inschatten, zoals in 2016 gebeurde toen Hillary Clinton, de grote favoriet, verloor van Donald Trump.

Deze neiging tot verkeerde prijsstelling is waar slimme gokkers op letten.

Nu de verkiezingsdatum dichterbij komt, zijn gokkers steeds meer gaan inzetten op Donald Trump, waardoor de kansen nog verder in zijn voordeel toenemen.

Degenen die Donald Trump in het begin van de race steunden, zitten nu op de winst, terwijl degenen die zich tegen Joe Biden keerden, al geld hebben verdiend sinds zijn afhaken.

Kamala Harris gaat misschien de verkiezingen in als underdog in de gokwereld. Maar dat betekent niet dat ze Trump niet kan verslaan.

Hoe kleiner de kans dat ze wint, hoe leuker het wordt om geld in te zetten op haar uiteindelijke succes.