SEC stelt Ripple-beroep uit tot 2025 vanwege toenemende achterstand in cryptozaken

Het voortdurende juridische geschil tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zal naar verwachting tot 2025 voortduren.

De SEC heeft onlangs om uitstel gevraagd voor het indienen van haar belangrijkste memorie, waardoor de procedure verder is vertraagd. De nieuwe indieningstermijn is vastgesteld op januari 2025.

Juridisch analist Fred Rispoli stelt dat deze vertraging meer dan alleen procedureel is; hij wijst op de beperkte middelen van de SEC en de uitgebreide agenda voor cryptovaluta als bijdragende factoren.

Rispoli verwacht dat de zaak kan uitgroeien tot een langdurige ‘strijd om stukken’, waarbij beide partijen zich richten op schriftelijke stukken in plaats van live pleidooien in de rechtbank. Hierdoor kunnen de mondelinge pleidooien mogelijk worden uitgesteld tot eind 2025.

Staat de SEC onder druk in de Ripple-zaak?

Het verzoek van de SEC om extra uitstel geeft aan dat de toezichthouder mogelijk te veel tijd heeft en moeite heeft met het beheren van de vele lopende zaken rond cryptovaluta.

Juridische experts stellen dat de vertraging in het hoger beroep van Ripple erop duidt dat de SEC worstelt met de vraag hoe ze haar zaken kan prioriteren nu ze over beperkte middelen beschikt.

Hoewel voormalig SEC-advocaat Marc Fagel de interpretatie van Rispoli tegensprak door te stellen dat de verlenging van de deadline binnen de gebruikelijke tijdlijnen valt en geen officiële vertraging inhoudt, benadrukt het uitstel de complexe juridische en logistieke uitdagingen waarmee de SEC te maken heeft bij de handhaving van cryptovaluta.

Juristen voorspellen dat Ripple’s hoger beroep zich zal concentreren op schriftelijke argumenten in plaats van getuigenissen in de rechtbank, wat mogelijk zal resulteren in een uitwisseling van juridische stukken heen en weer.

Deze ontwikkeling verkleint de kans op een directe oplossing en verschuift de focus naar de door beide partijen ingediende argumenten.

De mondelinge pleidooien in de zaak, die naar verwachting eind 2025 plaatsvinden, bieden zowel Ripple als de SEC de kans om hun juridische standpunten te verfijnen en te versterken tijdens de beroepsfase.

Welke invloed kunnen nieuwe wetten en SEC-leiderschap hebben op Ripple?

Fred Rispoli speculeert ook over de mogelijke impact van nieuwe wetgeving op Ripple’s positie in deze juridische strijd.

Als er in 2026 een nieuwe wet wordt aangenomen die expliciet ingaat op de classificatie van Ripple, zou dat de loop van de zaak kunnen veranderen.

Omgekeerd, als de wetgeving onduidelijk blijft over de status van Ripple, kan het hof de zaak terugverwijzen naar de rechtbank voor verdere verduidelijking.

Bovendien voorspelt Rispoli dat de huidige SEC-voorzitter Gary Gensler, een fervent voorstander van strengere regelgeving voor cryptovaluta, waarschijnlijk niet in 2026 nog op zijn post zal zijn.

Een verandering in de leiding van de SEC zou grote gevolgen kunnen hebben voor de juridische situatie van Ripple en mogelijk ook de houding of strategie van de toezichthouder in deze zaak veranderen.

Mogelijke uitkomsten van de Ripple-zaak

De implicaties van Ripple’s juridische strijd met de SEC reiken verder dan het bedrijf zelf en hebben invloed op het bredere cryptolandschap.

Als Ripple de beweringen van de SEC met succes weet te weerleggen, kan dit een juridisch precedent scheppen voor andere blockchain- en cryptovaluta-entiteiten en een blauwdruk bieden voor het aanvechten van toezicht door de toezichthouder.

Omgekeerd kan een gunstige uitspraak voor de SEC de positie van het agentschap in zijn bredere regelgevende initiatieven versterken, wat mogelijk de beperkingen voor bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta in de VS kan aanscherpen.

De uitkomst zal waarschijnlijk niet alleen gevolgen hebben voor Ripple, maar ook voor toekomstige rechtszaken met betrekking tot digitale activa.

Terwijl het hoger beroep vordert, zullen marktanalisten en juridische experts de strategieën van beide partijen nauwlettend in de gaten houden.

De zaak van Ripple onderstreept de veranderende dynamiek van de regelgeving voor cryptovaluta, waarbij elke juridische beslissing mogelijk de richting van de markt en het regelgevingskader beïnvloedt.