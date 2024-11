Phantom Wallet, een toonaangevende non-custodial wallet op de Solana-blockchain, heeft de recente downtime-problemen opgelost die van invloed waren op de services tijdens de langverwachte Grass Airdrop One.

Eerder vandaag meldde Phantom een “uptime-incident” waarbij sommige gebruikers te maken kregen met onjuiste rekeningsaldi en verstoorde services, wat tot zorgen leidde binnen de Solana-community.

Het Phantom Wallet-probleem is opgelost

Om de situatie onder controle te houden, adviseerde het team van Phantom gebruikers om simulatiefouten te negeren en gebruik te maken van decentrale applicaties (dApps) voor urgente transacties.

“Als u dringend een transactie moet uitvoeren, negeer dan simulatiefouten en probeer een dapp te gebruiken”, communiceerde het bedrijf via X.

De geruststelling dat “uw geld veilig is” was een belangrijke boodschap toen gebruikers de uitdagingen van het openen van hun rekeningen ondervonden.

Gelukkig werden de diensten van Phantom kort daarna hersteld en het team meldde dat de meeste functionaliteiten weer werkten.

In een vervolgbericht uitte het Phantom-team zijn dankbaarheid voor het geduld van de gebruikers en benadrukte hun toewijding om de situatie nauwlettend in de gaten te houden. “We waarderen ieders geduld. We nemen alle nodige maatregelen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen”, verklaarden ze.

Deze downtime was geen op zichzelf staand incident voor Phantom Wallet. In 2024 had het bedrijf al vaker te maken met soortgelijke storingen.

Eerder in februari ondervond de wallet vertragingen bij het updaten van tokensaldi en in augustus meldden gebruikers opnieuw problemen met de zichtbaarheid van hun account.

Ondanks deze uitdagingen is het team proactief geweest in het snel aanpakken en oplossen van de incidenten.

Gras token airdrop

Het uptime-incident bij Phantom viel samen met de Grass-token-airdrop, waarbij 10% van de totale GRASS-tokenvoorraad werd verdeeld.

Naarmate de opwinding rond de airdrop toenam, steeg het aantal transacties enorm en werd de backend-infrastructuur van Phantom overbelast.

Veel gebruikers uitten hun frustratie op sociale media, omdat de statuspagina van de wallet een groot probleem aangaf. Dit leidde tot speculaties over een bredere storing in het Solana-ecosysteem.

Ondanks de tijdelijke storingen van de wallet, bleef het Solana-netwerk zelf 100% uptime behouden.

Terwijl de Grass Airdrop One een aanzienlijke gebruikersinteresse liet zien – met rapporten die aangeven dat meer dan 2 miljoen gebruikers hun nieuw verworven GRASS-tokens wilden verhandelen – dient het Phantom Wallet-incident als een herinnering aan de technische obstakels die kunnen ontstaan tijdens grote evenementen.

Phantom Wallet is weliswaar weer online en functioneert naar behoren, maar de recente downtime onderstreept het belang van een robuuste infrastructuur nu de vraag naar gedecentraliseerde diensten toeneemt.

De community kijkt uit naar de voortdurende verbeteringen en stabiliteit van de wallet, nu deze zich een weg baant door de complexiteit van de snel veranderende cryptoomgeving.