Circle werkt samen met HKT om blockchain-loyaliteitsoplossingen in Hong Kong te stimuleren

Circle, de uitgever van de USDC-stablecoin, heeft officieel een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend met HKT, een grote aanbieder van technologie, media en telecommunicatie in Hongkong.

Volgens een gezamenlijk persbericht van de twee bedrijven is het doel van deze strategische samenwerking om de ontwikkeling van op blockchain gebaseerde oplossingen voor klantenbinding te onderzoeken, speciaal voor handelaren in de regio.

Blockchain-klantenloyaliteitsoplossingen voor handelaren in Hong Kong

Dankzij de samenwerking wordt de expertise van Circle op het gebied van Web3 Services gecombineerd met het uitgebreide ecosysteem van handelaren en de mogelijkheden van HKT op het gebied van klantbetrokkenheid.

Door de kracht van blockchaintechnologie te benutten, willen de twee bedrijven loyaliteitsoplossingen creëren die de manier waarop consumenten handelaren ontdekken en met hen omgaan, transformeren en zo dynamischere en sociaal aantrekkelijkere ervaringen creëren.

Circle’s Web3 Services biedt een uitgebreid pakket aan ontwikkelaarstools op ondernemingsniveau, ontworpen om de blockchain-ervaring voor bedrijven te stroomlijnen.

Centraal in dit aanbod staan de programmeerbare wallets van Circle, waarmee zowel gevestigde bedrijven als startups digitale activa en slimme contracten effectief kunnen gebruiken binnen hun bestaande consumenten- en bedrijfsapplicaties.

Deze tools verbeteren niet alleen de operationele efficiëntie, maar maken ook een veiligere en toegankelijkere blockchain-integratie mogelijk.

Medeoprichter en CEO van Circle, Jeremy Allaire, toonde zich enthousiast over de samenwerking en verklaarde:

“We zijn verheugd om samen te werken met HKT om onze Web3 Services naar de voorgrond te brengen van innovatie op het gebied van klantloyaliteit. Deze samenwerking is een bewijs van onze toewijding om bedrijven te helpen het potentieel van blockchaintechnologie te ontsluiten om waardegedreven klantervaringen te creëren, loyaliteitsprogramma’s opnieuw te definiëren en handelaren de tools te bieden die ze nodig hebben om te gedijen in de digitale economie.”

Monita Leung, CEO van HKT Digital Ventures, beaamde dit sentiment en benadrukte het gezamenlijke doel om innovatie in fintech en de digitale economie te stimuleren.

Monita Leung verklaarde:

“Bij HKT zetten we ons in om innovatie in fintech en de digitale economie te stimuleren. We zijn verheugd om samen te werken met Circle. Hun expertise in Web3-technologie vult onze sterke punten in klantbetrokkenheid en merchant services aan. Samen streven we ernaar om unieke loyaliteitsoplossingen te leveren die merchants in staat stellen om diepere banden met hun klanten in Hong Kong op te bouwen.”

Circle onderzoekt zakelijke kansen in Azië

Deze samenwerking is een strategisch initiatief van Circle om zakelijke kansen in Azië te verkennen, met name gezien de veranderende regelgeving in Hongkong.

Nu de digitale economie blijft groeien, past Circle’s toewijding aan het uitbreiden van haar blockchain-gebaseerde oplossingen perfect bij de missie van HKT om de betrokkenheid van klanten en de dienstverlening aan handelaren te verbeteren door middel van innovatieve technologieën.

De samenwerking tussen Circle en HKT betekent een belangrijke stap voorwaarts in het herdefiniëren van loyaliteitsprogramma’s voor klanten binnen de dynamische markt van Hongkong.

Door blockchaintechnologie te integreren in het klantloyaliteitskader, creëren de twee bedrijven unieke oplossingen die niet alleen gunstig zijn voor handelaren, maar ook de ervaring van consumenten verrijken en zo de toekomst van klantbetrokkenheid in de regio bepalen.