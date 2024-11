Goud geleverd in 10 minuten: BigBasket, Blinkit en Swiggy profiteren van de Indiase Dhanteras-rush

Deze Dhanteras, de eerste dag van het Diwali-festival in India, hebben platforms voor snelle handel zoals BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart en Zepto een nieuwe service geïntroduceerd, waarmee klanten gouden en zilveren munten binnen 10 minuten kunnen laten bezorgen.

Over het algemeen is Dhanteras, een van de gunstigste dagen in de hindoeïstische kalender voor het kopen van edelmetalen, een dag waarop veel goud en zilver wordt gekocht.

Deze platforms borduren voort op deze traditionele Indiase praktijk en willen aankopen vereenvoudigen met opties voor thuisbezorging in samenwerking met bekende juweliers.

Door gebruik te maken van deze samenwerkingen hopen platforms in te spelen op de seizoensgebonden vraag en een nieuwe feestelijke winkeltrend te creëren.

Partnerschappen voor levering van goud en zilver

BigBasket werkt samen met Tanishq voor zilveren en gouden munten: BigBasket biedt Tanishq’s 999,9 zuivere Lakshmi Ganesh zilveren munten (10 g) en twee 22K gouden munten (1 g), met een Lakshmi-motief, aan voor snelle levering tijdens dit Diwali-seizoen.

Blinkit sluit zich aan bij Joyalukkas, Malabar Gold & Diamonds: Het Dhanteras-assortiment van Blinkit omvat 24-karaats Lakshmi-gouden munten en 99,9% Lakshmi Ganesh-zilveren munten, met gewichten die geschikt zijn voor feestelijke aankopen.

Swiggy Instamart biedt Jar en Muthoot Exim gouden munten aan: Instamart is een samenwerking aangegaan met Nek by Jar en Muthoot Exim en biedt 24-karaats gouden munten (0,1 g tot 1 g) en zilveren opties aan in 5 g, 11,66 g en 20 g van Malabar.

Zepto werkt samen met Augmont en Malabar voor feestelijke metalen: Zepto biedt Malabar’s zilveren munten met een zuiverheid van 999 en Augmont’s Banyan Tree 24K gouden munten aan, beschikbaar voor snelle levering.

Festivals stimuleren de trend van snelle handel

Snelle handelsplatformen hebben eerder al onderzoek gedaan naar de levering van edelmetaal, met name tijdens Akshaya Tritiya, een ander veelbelovend hindoeïstisch festival.

Blinkit bood een Akshaya Tritiya-pakket aan met niet alleen gouden munten, maar ook pooja-benodigdheden, waarmee volledig aan de feestelijke behoeften werd voldaan.

Swiggy Instamart bood ook opties aan voor echte en chocolade gouden munten. Daarmee onderstreept het bedrijf de trend dat snelle handel zich uitstrekt van dagelijkse benodigdheden tot waardevolle artikelen tijdens de feestdagen.

Wat BigBasket, Blinkit en Zepto bieden

BigBasket, traditioneel bekend om voedsel en bederfelijke waren, heeft zijn productaanbod gediversifieerd en zich op de markt voor gouden en zilveren munten gewaagd.

Samen met Tanishq biedt BigBasket munten met traditionele motieven aan om de Diwali-viering te verfraaien.

De Chief Buying and Merchandising Officer van het platform gaf aan dat het platform zich inzet om binnen enkele minuten in de feestelijke behoeften van klanten te voorzien. Hiermee wil het platform BigBasket omvormen tot een populair platform voor uiteenlopende Diwali-benodigdheden.

Naast BigBasket hebben platforms als Blinkit en Zepto zich gepositioneerd als feestelijke winkelbestemmingen.

Dankzij de samenwerking van Blinkit met Malabar en Joyalukkas kunnen klanten kiezen uit gouden en zilveren munten in verschillende waarden, van 0,5 gram tot 10 gram.

Dankzij de samenwerking van Zepto met Malabar en Augmont kan het bedrijf exclusieve munten van 24K en 999 zuiver aanbieden, die populair zijn onder feestgangers.

Deze platforms bieden niet alleen gemak, maar ook hoogwaardige metalen opties die aansluiten bij traditionele koopgewoonten.

Swiggy Instamart, bekend om de snelle bezorging van boodschappen, heeft een assortiment gouden munten geïntroduceerd in gewichten van 0,1 g tot 1 g, naast zilveren munten in verschillende gewichten. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in samenwerking met Jar en Muthoot Exim.

Dit flexibele gewichtsbereik is ontworpen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende voorkeuren van kopers, van minimale aankopen tot grotere investeringen.

De samenwerking met Malabar, waarbij zowel echte als symbolische munten worden aangeboden, onderstreept de intentie van het platform om een brede klantenkring aan te trekken.