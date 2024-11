SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) is deze week met ongeveer 20% gestegen, hoewel er geen specifiek nieuws was dat deze prijsstijging had kunnen veroorzaken.

En hoewel de beroemde investeerder Jim Cramer zegt dat ” aandelen die zomaar stijgen, heel gevaarlijk zijn “, is er reden om aan te nemen dat SOUN zijn recente winsten kan vasthouden en in de komende maanden zelfs nog verder kan stijgen.

Investeren in SoundHound-aandelen op de huidige koersen is dus misschien geen slecht idee, vooral niet als u tot die agressieve beleggers behoort die op zoek zijn naar hogere rendementen.

SoundHound kan in 2025 winstgevend worden

SoundHound kan een lucratieve investering zijn, omdat het blootstelling biedt aan de aanhoudende groei van kunstmatige intelligentie.

Toch is er veel negatieve kritiek op deze naam.

Waarom? Vooral omdat het bedrijf verlies lijdt.

Maar het management van het bedrijf is er nu volledig op gebrand om die enorme overschrijding vóór 2025 te verhelpen.

Omdat het bedrijf ernaar streeft volgend jaar winstgevend te zijn, is dit een geschikt moment om een positie in SOUN op te bouwen, aangezien aandelen doorgaans toekomstgericht zijn.

Investeren in SoundHound nadat het bedrijf winst heeft gemaakt, is mogelijk niet meer zo lucratief, omdat het goede nieuws dan al in de aandelenkoers verwerkt kan zijn.

Bovendien heeft het bedrijf uit Californië een schuldenvrije balans, waardoor investeerders met een gerust hart een deel van hun kapitaal in SoundHound-aandelen kunnen investeren.

SoundHound AI Inc keert momenteel geen dividend uit.

SoundHound doet spannende overnames

Het is op dit moment ook de moeite waard om te investeren in SoundHound-aandelen, omdat het bedrijf strategische overnames doet om de volgende groeifase te realiseren.

Zo gaf het op de Nasdaq genoteerde bedrijf in augustus ongeveer 80 miljoen dollar uit aan de overname van Amelia, een softwarebedrijf voor bedrijven waarvan het verwacht dat het vanaf 2025 meer dan 45 miljoen dollar aan terugkerende AI-inkomsten zal bijdragen.

Door de overname van Amelia kon SOUN haar diensten uitbreiden naar financiële dienstverlening, verzekeringen, gezondheidszorg en retail.

Samen bedient het gefuseerde bedrijf nu ongeveer 200 klanten, waaronder Fortune 500-bedrijven en 15 grootste internationale banken.

SoundHound AI Inc is onlangs een partnerschap aangegaan met Perplexity en Connex2X om ook de chat- en connected vehicle-mogelijkheden te verbeteren.

Andere opvallende overnames die dit spraakgestuurde AI-bedrijf dit jaar heeft gedaan, zijn onder meer Allset (platform voor het bestellen van maaltijden).

Houd er rekening mee dat het aanbod van SOUN zo interessant is dat het een investering van 3,7 miljoen dollar heeft aangetrokken van AI-leider Nvidia Corp.

Dat is deels de reden waarom Wall Street momenteel een stijging van 30% verwacht in de aandelenkoers van SoundHound tot gemiddeld $ 7,80.