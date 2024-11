De VS meldde maandag dat ze op zoek zijn naar maximaal 3 miljoen vaten ruwe olie om hun Strategische Oliereserve (SPR) aan te vullen, aldus een rapport van Reuters.

De aankoop zal plaatsvinden tot en met mei volgend jaar en de levering zal plaatsvinden op de locatie Bryan Mound in Texas.

Volgens het rapport zal de overheid door de aankoop weinig geld overhouden om meer te kopen totdat de wetgevers meer geld vrijmaken voor dezelfde aankoop.

De laatste ontwikkeling komt omdat de overheid haar reserves wil aanvullen nadat ze in 2022 180 miljoen vaten ruwe olie van de SPR heeft verkocht om de stijging van de lokale benzineprijzen te beperken.

Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) beschikte de SPR op 18 oktober over ongeveer 384,6 miljoen vaten ruwe olie.

Biden-regering autoriseerde verkoop in 2022 nadat Rusland Oekraïne binnenviel

De Amerikaanse president Joe Biden gaf een paar jaar geleden toestemming voor de grootschalige verkoop van 180 miljoen vaten ruwe olie, nadat de benzineprijzen stegen na de Russische inval in Oekraïne.

Na de inval van Moskou stegen de prijzen voor Brent-olie tot bijna $ 140 per vat, het hoogste niveau in ruim 14 jaar.

Als gevolg hiervan stegen de binnenlandse brandstofprijzen in de VS. De verkoop van olie werd toegestaan voor particuliere spelers in het land.

Sindsdien heeft de Amerikaanse overheid meer dan 55 miljoen vaten olie teruggekocht tegen een gemiddelde prijs van $76 per vat.

Dat is bijna 20 dollar lager dan de prijs van 95 dollar per vat olie die het bedrijf in 2022 aan de olie verkocht, aldus Reuters in het rapport.

Niet genoeg geld bij het Amerikaanse ministerie van Energie

Volgens het rapport van Reuters heeft het Amerikaanse ministerie van Energie samengewerkt met wetgevers om de verkoop van 140 miljoen vaten olie eind 2022 te annuleren, in een poging de SPR aan te vullen.

Democratische en Republikeinse wetgevers hadden gestemd voor deze verkopen om overheidsprogramma’s te bekostigen, meldde Reuters.

Het is echter onduidelijk hoeveel meer geld het departement heeft om meer olie te kopen voor zijn reserves. Een woordvoerder van het departement had eerder aan Reuters verteld dat het ongeveer $ 150 miljoen over heeft, wat genoeg zou zijn om ongeveer 2 miljoen vaten te kopen.

Politiseren van de SPR

“De dreigende uitputting van de SPR-oliereserves legt de verantwoordelijkheid bij Capitol Hill voor verdere aanvulling, maar de politisering van de SPR zou het voor wetgevers lastig kunnen maken om overeenstemming te bereiken”, vertelde Kevin Book, beleidsanalist bij ClearView Energy Partners, een onafhankelijke onderzoeksgroep, aan Reuters.

De komende Amerikaanse verkiezingen brengen meer onzekerheden over dit onderwerp met zich mee.

De volgende regering zal met het Congres moeten samenwerken om het SPR-fonds van het ministerie van Energie te financieren, en dat kan lastig zijn.

Daarnaast zou samenwerking met wetgevers ook kunnen betekenen dat de deal van het Congres over toekomstige verkopen van 100 miljoen vaten ruwe olie uit de SPR tussen 2026 en 2031 wordt geannuleerd.