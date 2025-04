Russische autoriteiten kunnen nu in beslag genomen Bitcoin omzetten in staatsfondsen.

De Russische autoriteiten bouwen aan een juridisch en operationeel kader om in beslag genomen Bitcoin (BTC) om te zetten in contanten voor de staatskas, terwijl het land worstelt met de regelgevingsonzekerheid rondom cryptoactiva.

De actie, geleid door de Federale Gerechtsdeurwaardersdienst (FSSP), volgt op de inbeslagname van 1032 BTC van voormalig onderzoeker Marat Tambiev, ter waarde van ongeveer $10 miljoen. Dit is een belangrijke testcase voor het zich ontwikkelende cryptobeleid van Rusland.

In een video die op het RuTube-kanaal van de Federatieraad werd gepubliceerd, zei Dmitry Aristov, hoofd van de FSSP, dat Rusland dit juridische precedent gebruikt om mechanismen te onderzoeken voor het omzetten van in beslag genomen digitale valuta in staatsinkomsten.

Een allesomvattende wetgevende oplossing laat echter nog steeds op zich wachten.

FSSP bereidt cryptoverkoop voor

Dmitri Aristov, hoofd van de FSSP, sprak voor de commissie constitutionele wetgeving en staatsopbouw van de Federatieraad en beschreef Bitcoin als een “problematisch bezit” voor de wetshandhaving.

Hij bevestigde dat deurwaarders in ten minste één strafzaak BTC in beslag hadden genomen en nu samenwerken met andere overheidsinstanties om de munten om te zetten in staatsfondsen.

Het onderzoek van de commissie richtte zich op de protocollen voor het in beslag nemen van cryptocurrencies, en Aristov zou de zaak-Tambiev als juridische basis hebben aangevoerd.

Tijdens het onderzoek nam de politie BTC in beslag van de voormalige senior onderzoeker, die schuldig werd bevonden aan het aannemen van cryptovaluta-steekpenningen van leden van de hackergroep Infraud Organization. Tambiev werd veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf.

Aristov merkte op dat zolang er geen wet is aangenomen die de juridische status van Bitcoin en andere cryptovaluta definieert, een robuust kader voor consistente inbeslagname en omzetting buiten bereik blijft.

De zaak Tambiev schept een precedent.

De zaak van Marat Tambiev is een mijlpaal geworden voor de Russische justitie en handhavingsinstanties.

In 2024 werd hij veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen in Bitcoin van een internationale cybercriminele organisatie in ruil voor het belemmeren van een strafrechtelijk onderzoek.

De FSSP nam 1032 BTC in beslag van Tambiev, een bedrag ter waarde van ongeveer $10 miljoen, waarmee het een van de grootste crypto-inbeslagnames door een Russische overheidsinstantie is.

Na de inbeslagname begon het Russische ministerie van Financiën met het monetariseren van de geconfisqueerde BTC.

In januari 2025 bevestigden de autoriteiten dat ze waren begonnen met het overboeken van de cryptovaluta naar staatsrekeningen en van plan waren om deze te gaan verkopen.

De Burgerkamer heeft zich ook uitgesproken en een nieuw staatsfonds voorgesteld voor het beheer van in beslag genomen cryptoactiva.

De Kamer adviseerde om de opbrengsten uit de verkoop van digitale valuta te gebruiken voor de financiering van publieke projecten, waarmee de noodzaak van wetgevingsduidelijkheid verder werd gekoppeld aan bredere economische en sociale beleidsdoelstellingen.

Het beleid rondom cryptovaluta blijft verdeeld.

Ondanks twee belangrijke wetten die in 2024 zijn aangenomen – de ene die cryptomining als een legitieme activiteit erkent en de andere die crypto toestaat in de internationale handel binnen een door de centrale bank beheerde sandbox – blijft de bredere houding van het land ten opzichte van digitale activa ambivalent.

Een al lang bestaande wet verbiedt nog steeds het gebruik van cryptocurrencies voor betalingen binnen Rusland.

De centrale bank blijft pleiten voor strengere controles en stelt een verbod voor op particuliere investeringen in crypto en op crypto exchanges die buiten haar sandbox-omgeving opereren.

Andere ministeries en grote industriële mijnbouwbedrijven geven echter de voorkeur aan regulering boven een verbod. Zij pleiten voor een openere aanpak, met gereguleerde crypto exchanges en duidelijkere juridische normen voor transacties.

Het resultaat is een beleidsimpasse die handhavingsinspanningen zoals die van de FSSP bemoeilijkt.

Crypto-fonds en sandbox-plannen

Het voorstel van de Burgerkamer voor een gecentraliseerd fonds voor in beslag genomen cryptocurrencies wijst op een poging om de afhandeling van digitale activa binnen het staatssysteem te institutionaliseren.

Indien aangenomen, zou het de herverdeling van inkomsten uit crypto naar de sociale zekerheid formaliseren.

Ondertussen blijft de sandbox van de Centrale Bank gekwalificeerde beleggers toestaan om in een beperkte omgeving in crypto te handelen.

Hoewel dit een beperkte weg vooruit biedt, is er nog steeds een breder kader nodig om instanties zoals de FSSP te ondersteunen bij het omzetten van inbeslagnames van digitale activa in praktische financiële resultaten.