Crypto-overzicht LATAM: Honduras waarschuwt voor Bitcoin, terwijl Argentinië lithium-tokenisatie omarmt

Het zich ontwikkelende cryptolandschap in Latijns-Amerika vertoont een scherpe divergentie in beleid.

Terwijl Honduras zijn waarschuwingen tegen cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum aanscherpt, omarmt Argentinië blockchain-innovatie door verder te gaan met de tokenisatie van lithium en nieuwe regelgeving voor aanbieders van diensten voor virtuele activa in te voeren.

De Hondurese centrale bank bevestigt opnieuw haar verzet tegen de adoptie van crypto.

De Centrale Bank van Honduras (BCH) heeft opnieuw haar ferme standpunt tegen het gebruik van cryptocurrencies kenbaar gemaakt.

In een nieuw openbaar advies waarschuwde de bank burgers voor de hoge volatiliteit en risico’s die verbonden zijn aan digitale activa zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin, en benadrukte dat deze geen wettig betaalmiddel zijn volgens de Hondurese wetgeving.

In een verklaring op sociale media verduidelijkte BCH dat cryptocurrencies buiten het juridische en financiële systeem van het land opereren en dat het transacties met betrekking tot deze valuta’s noch ondersteunt noch garandeert.

“Beleggen in cryptocurrencies is op eigen risico,” waarschuwde de bank, en drong er bij mensen op aan niet meer te beleggen dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen.

Deze herhaling volgt op eerdere waarschuwingen, waaronder een waarschuwing die werd afgegeven tijdens het 70-jarig jubileum van BCH, waarin werd benadrukt dat de Lempira de enige wettige munteenheid in Honduras blijft.

De BCH benadrukte dat zij de enige instelling is die bevoegd is om wettig betaalmiddel uit te geven en dat zij geen enkele vorm van virtuele valuta die voor betaling of belegging wordt gebruikt, reguleert of toezicht houdt.

De hernieuwde voorzichtigheid van de bank weerspiegelt bredere zorgen in de regio over het speculatieve karakter van cryptocurrencies en hun potentieel om lokale economieën te destabiliseren.

Argentinië zet stappen voorwaarts met de tokenisatie van lithium door blockchain-integratie.

In tegenstelling tot de sceptische aanpak van Honduras, versnelt Argentinië zijn inspanningen op het gebied van blockchaininnovatie.

Het land boekt aanzienlijke vooruitgang op het gebied van lithiumtokenisatie via een samenwerking met Atómico 3, een bedrijf dat zich richt op de toepassing van blockchaintechnologie op grondstoffenbeheer.

Het initiatief is gericht op het verbeteren van de traceerbaarheid, de verantwoordingsplicht en het vertrouwen in de Argentijnse lithiumketen.

Elke AT3 Commodity Token wordt gedekt door daadwerkelijke lithiumreserves die worden gewonnen in de regio Salar de Mogna in de provincie San Juan.

Deze tokens worden uitgegeven op een blockchain-ledger om transparantie en verifieerbaarheid gedurende het hele mijnbouw- en exportproces te garanderen.

Atómico 3 heeft toegezegd de productie-verplichtingen voor de komende tien jaar na te komen en slimme contracten te gebruiken om de inkomsten te verdelen onder tokenhouders op basis van de lithiummarktprijzen.

Zodra de operationele cyclus is voltooid, worden de tokens ingewisseld en permanent uit de circulatie verwijderd (verbrand).

De stap wordt gezien als een gedurfde zet om digitale activa te gebruiken om traditionele industrieën te verbinden met opkomende technologieën, met name in sectoren als batterijproductie en elektrische voertuigen.

Er is een gedetailleerd witboek gepubliceerd waarin de reikwijdte van het project, de naleving van de regelgeving en het potentieel voor internationale handel worden beschreven.

Argentinië introduceert nieuw regelgevingskader voor crypto’s

Op 21 maart onthulde de Argentijnse Nationale Commissie voor Effecten (CNV) een regelgevingskader voor aanbieders van diensten voor virtuele activa (VASP’s). De aankondiging vond plaats tijdens een drukbezocht evenement met belanghebbenden uit de fintech- en kapitaalmarktsector.

De CNV bevestigde de goedkeuring van Algemene Resolutie nr. 1058, die tot stand is gekomen na een openbare consultatie. Deze resolutie wijst de CNV formeel aan als toezichthoudende instantie voor VASPs onder Wet nr. 27.739.

Ambtenaren benadrukten dat het nieuwe kader in overeenstemming is met internationale normen, waaronder die van de Financial Action Task Force (FATF).

Met deze ontwikkelingen positioneert Argentinië zich als regionale leider in de integratie van blockchaintechnologie en cryptoregulering, terwijl Honduras voorzichtig blijft – wat de uiteenlopende wegen onderstreept die Latijns-Amerikaanse landen inslaan op het gebied van digitale activa.