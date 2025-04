De tarieven van president Donald Trump en de daaropvolgende vergeldingsmaatregelen van andere landen hebben deze week grote schade aangericht op de Amerikaanse aandelenmarkten.

Toch blijft de bekende belegger Jim Cramer ervan overtuigd dat er momenteel aantrekkelijke koopkansen op de aandelenmarkt zijn, te midden van wat hij in zijn laatste briefing aan de Investing Club een “gefabriceerde uitverkoop” noemde.

Drie namen die hij in het bijzonder aanbeveelt om te kopen na de recente terugval zijn Home Depot, Nvidia en Amazon.

Home Depot Inc (NYSE: HD)

Cramer adviseert om de dip in HD-aandelen te kopen, aangezien de doe-het-zelfketen meer dan de helft van zijn goederen uit Noord-Amerika betrekt.

Belangrijker nog, de voormalige hedgefondsmanager verwacht dat het aandeel Home Depot zal profiteren van dalende rentevoeten.

Let op: de hypotheekrente staat momenteel op het laagste niveau in zes maanden.

Tegen die achtergrond zou Home Depot volgens Jim Cramer “gekocht moeten worden, misschien zelfs agressief”.

De opgekropte vraag naar woningen kan ook in de toekomst gunstig uitpakken voor HD-aandelen, voegde hij eraan toe. Bovendien maakt een dividendrendement van 2,56% gekoppeld aan Home Depot-aandelen het nog aantrekkelijker om ze op de huidige niveaus te bezitten.

Wall Street is het met Cramer eens over de doe-het-zelfketen. De consensusrating van analisten voor HD is “overwogen”, met een gemiddeld koersdoel van $432, wat neerkomt op een potentieel rendement van meer dan 25% ten opzichte van de huidige niveaus.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

China heeft al vergeldingsheffingen op Amerikaanse goederen aangekondigd, wat Nvidia zal schaden aangezien het bedrijf aanzienlijke inkomsten uit de op één na grootste economie ter wereld haalt.

Toch raadt Jim Cramer aan om NVDA-aandelen te kopen bij een dip, omdat hij blijft geloven in het langetermijnpotentieel van het bedrijf, met name de cruciale rol ervan in de door AI gedreven industriële revolutie.

Cramer beschouwt Nvidia’s geavanceerde chips als essentieel voor de vooruitgang op het gebied van AI, wat hij ziet als een transformerende kracht in alle sectoren.

Zijn visie op het aandeel Nvidia komt ook overeen met die van Wall Street.

Ondanks een sterke uitverkoop verwachten analisten een uiteindelijke herstel van het AI-aandeel tot $173, wat een potentieel rendement van meer dan 85% betekent.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Bijna de helft van de top 10.000 verkopers op de Amerikaanse Amazon-marktplaats komt uit China.

De e-commercegigant betrekt ook een groot deel van de goederen die hij verkoopt uit Peking.

Toch blijft de presentator van Mad Money optimistisch over het aandeel Amazon na de uitverkoop, mede omdat het tegen een aantrekkelijke waardering wordt verhandeld.

AMZN wordt momenteel verhandeld tegen een koers-winstverhouding van ongeveer 30, aanzienlijk lager dan het historische gemiddelde van meer dan 55.

Bovendien beschikt het multinationale bedrijf volgens Jim Cramer over een robuust bedrijfsmodel en gediversifieerde inkomstenstromen, waardoor het veerkrachtig is tegen economische uitdagingen.

Net als de andere namen op deze lijst, is Cramers visie op AMZN-aandelen ook in lijn met die van Wall Street-analisten.

Het gemiddelde koersdoel voor het technologieaandeel ligt momenteel rond de $267, wat een potentieel rendement van bijna 60% betekent.