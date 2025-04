EU dringt er bij India op aan de invoertarieven voor auto’s te verlagen van 100% naar 10%

Volgens een Reuters-bericht overweegt India een gefaseerde verlaging van de importtarieven op auto’s van meer dan 100% naar 10%, als onderdeel van bredere handelsonderhandelingen met de Europese Unie.

Deze verschuiving zou de structuur van de beschermde Indiase automarkt aanzienlijk kunnen veranderen. De hernieuwde inspanningen van de EU om een betere markttoegang te krijgen, hebben de langdurig vastgelopen onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord nieuw leven ingeblazen, waarbij beide partijen streven naar een akkoord tegen het einde van het jaar.

Hoewel Europese autofabrikanten zoals BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen er baat bij zouden hebben, blijven binnenlandse fabrikanten zich verzetten tegen onmiddellijke bezuinigingen, met name op elektrische voertuigen (EV’s), om hun investeringen te beschermen.

De Indiase automarkt onder druk

Copy link to section

De Indiase automarkt, die ongeveer 4 miljoen eenheden per jaar produceert, kent een van de hoogste invoerrechten ter wereld.

Momenteel worden de meeste geïmporteerde auto’s belast met tarieven van meer dan 100%.

De regering van Narendra Modi is echter nu bereid te onderhandelen over een gefaseerde verlaging tot 10%, aldus het rapport, dat zich beroept op bronnen.

De stap wordt overwogen als onderdeel van de handelsbesprekingen met de EU, die de afgelopen weken de eisen voor liberalisering van de auto-import heeft aangescherpt.

De herziene positie van India wordt ook gezien in de context van vergelijkbare druk vanuit de VS, waar de regering van president Donald Trump streeft naar afschaffing van invoerrechten op auto’s en elektrische voertuigen in het kader van bilaterale handelsbesprekingen.

Volgens het rapport heeft het Indiase ministerie van Handel onlangs ambtenaren van het ministerie van zware industrie en leiders uit de auto-industrie op de hoogte gebracht van de eisen van de EU.

Vorige week vond een bijeenkomst plaats, hoewel het ministerie en de Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) geen officiële details hebben vrijgegeven.

EU en VS streven naar tariefverlagingen

Copy link to section

De EU is niet het enige blok dat India onder druk zet om zijn automobielsector open te stellen.

Weken voordat de EU haar inspanningen hernieuwde, vroeg de regering-Trump ook om soortgelijke tariefverlagingen als onderdeel van haar handelsagenda met India.

De overlap in de standpunten van de VS en de EU heeft extra druk gelegd op de Indiase onderhandelaars en de zorgen onder de binnenlandse autofabrikanten versterkt.

Het huidige voorstel van India, aldus het rapport, is een spiegelbeeld van het aanbod aan de VS.

Het omvat een eerste reductie van een beperkt aantal benzineauto’s tot 70%, met geleidelijke verlagingen tot 30%.

Voor elektrische voertuigen heeft de industrie voorgesteld om de tariefwijzigingen uit te stellen tot 2029, gevolgd door gefaseerde verlagingen voor een beperkt aantal importen, eveneens tot 30%.

Deze structuur is bedoeld om bedrijven als Tata Motors en Mahindra & Mahindra te beschermen, die aanzienlijke investeringen hebben gedaan in de Indiase EV-sector en stellen dat voortijdige importconcurrentie de jonge binnenlandse industrie zou kunnen schaden.

Lagere invoerrechten kunnen de EU en Tesla ten goede komen.

Copy link to section

Als de tariefverlaging wordt goedgekeurd, zou dat een grote overwinning zijn voor Europese autofabrikanten.

Tesla, dat later dit jaar de verkoop van geïmporteerde elektrische voertuigen in India wil starten, waarschijnlijk vanuit zijn fabriek in Berlijn, zou ook kunnen profiteren van lagere toetredingsdrempels.

Hoewel het onduidelijk is of India de tariefstructuur van 10% formeel aan de EU heeft aangeboden, merken analisten op dat beide partijen meer flexibiliteit tonen.

De urgentie wordt aangewakkerd door de angst voor een wereldwijde economische neergang en handelsconflicten.

In maart erkende de Europese Commissie dat er op belangrijke punten nog steeds sprake is van “verschillende ambitieniveaus”, wat wijst op aanzienlijke, nog op te lossen verschillen.

De Commissie heeft geen commentaar gegeven op de details van het huidige voorstel, maar wel een samenvatting van haar laatste vergadering met India gedeeld.

De gesprekken zijn gericht op een deadline in 2025.

Copy link to section

India en de EU voeren al jarenlang handelsgesprekken, maar pas in februari hebben ze zich ertoe verbonden om tegen eind 2025 een akkoord te sluiten.

Recente ontwikkelingen, waaronder de hernieuwde druk van de VS en de wereldwijde escalatie van tarieven, hebben de onderhandelingen een impuls gegeven.

Zowel India als de EU heroverwegen hun standpunten om hun invloed te maximaliseren.

Nu de EU streeft naar betere toegang tot de Indiase consumentenmarkt en India op zoek is naar strategische banden te midden van toenemende geopolitieke spanningen, zal het auto-tariefkwestie de komende maanden waarschijnlijk een belangrijk onderhandelingspunt zijn.