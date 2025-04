Donald Trump beweert dat een potentiële deal met China over de verkoop van TikTok is mislukt nadat hij zijn nieuwe tariefbeleid bekendmaakte.

Trump deed deze beweringen zondag tijdens een gesprek met verslaggevers aan boord van Air Force One, op zijn terugreis naar Washington na een weekend golfen in Florida.

“We hadden bijna een deal voor TikTok – geen deal, maar bijna – en toen veranderde China de deal vanwege de tarieven,” verklaarde Trump.

Hij suggereerde verder dat een verlaging van de tarieven snel de weg zou kunnen vrijmaken voor een akkoord.

“Als ik de tarieven een beetje zou verlagen, zouden ze die deal binnen 15 minuten goedkeuren, wat de macht van tarieven aantoont,” voegde hij eraan toe, waarmee hij een mogelijke onderhandelingstactiek suggereerde.

Donald Trump houdt de verkoop van TikTok in leven.

Trumps opmerkingen volgen op zijn aankondiging van vrijdag dat hij van plan was de deadline voor de verkoop van TikTok te verlengen, waardoor ByteDance, de Chinese eigenaar van TikTok, extra tijd kreeg om een deal af te ronden.

Op Truth Social verklaarde Trump dat hij een presidentieel decreet zou ondertekenen waarmee ByteDance 75 dagen extra krijgt om zijn belang in de app te verkopen of een verbod in de VS te riskeren.

“We willen niet dat TikTok ‘offline gaat’,” schreef Trump vrijdag in een bericht op Truth Social.

We kijken ernaar uit om samen met TikTok en China de deal af te ronden.

Trump heeft tarieven consequent gebruikt als onderhandelingsinstrument in zijn contacten met China, met als doel druk uit te oefenen en concessies af te dwingen bij een verkoop van TikTok.

Donderdag, een dag nadat hij een basisheffing van 10% op importen uit alle landen had ingesteld en het tarief voor China had verhoogd tot 54%, verklaarde Trump dat hij alleen deals met landen over de tarieven zou overwegen als ze bereid waren de VS “iets fenomenaals” aan te bieden.

Een geschiedenis van hints: Trumps strategie van tarieven in ruil voor TikTok

“Neem TikTok als voorbeeld: we hebben de situatie met TikTok, waarbij China waarschijnlijk zal zeggen: ‘We keuren een deal goed, maar doen jullie iets aan de tarieven?'” vertelde Trump aan verslaggevers aan boord van Air Force One.

Daarvoor, op 26 maart, had hij aangegeven dat hij China mogelijk een “kleine verlaging van de tarieven” zou aanbieden om “het voor elkaar te krijgen”, wat verder suggereerde dat er sprake zou kunnen zijn van een quid pro quo.

Als reactie op de Amerikaanse extra tarieven van 34% heeft China vrijdag zijn eigen tarieven van 34% op alle Amerikaanse goederen ingesteld, waardoor de handelsspanningen tussen de twee economische reuzen verder zijn opgelopen.

Als reactie op Trumps verhoogde tarieven op woensdag, gaf het Chinese ministerie van Handel een verklaring uit waarin het stelde dat het “resoluut tegenmaatregelen zou nemen om zijn eigen rechten en belangen te beschermen”.

Trump verlengde de deadline aanvankelijk in januari na zijn aantreden, waardoor ByteDance tot 5 april de tijd kreeg om een plan af te ronden.

De app was op 18 januari korte tijd niet beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers, voordat de dienst weer werd hersteld.

Verschillende partijen hebben interesse getoond in de overname van TikTok, waaronder Trumps voormalige minister van Financiën, Steve Mnuchin, Reddit-medeoprichter Alexis Ohanian, voormalig eigenaar van de Los Angeles Dodgers Frank McCourt en YouTuber MrBeast.

Vertegenwoordigers van TikTok, de Chinese ambassade in Washington D.C. en Trump hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Business Insider.