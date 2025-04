De tarieven van Trump, een escalerende handelsoorlog en de daarmee samenhangende zorgen over een recessie voor het einde van dit jaar hebben de Amerikaanse aandelenmarkt sinds het begin van 2025 aanzienlijk geschaad.

Op het moment van schrijven staat de benchmarkindex S&P 500 ongeveer 17% lager dan het hoogste punt van het jaar.

De bekende belegger Jim Cramer verwacht echter wel dat sommige sectoren zich goed zullen houden tijdens de huidige marktdaling.

Hij raadt aan om het draaiboek van na de dotcom-bubbel te volgen, wat suggereert dat de volgende twee sectoren beleggers ondanks de aanhoudende tegenwind in de winst kunnen houden.

Gezondheidszorg

Jim Cramer adviseert om tijdens de huidige marktdaling vast te houden aan betrouwbare aandelen in de gezondheidszorg, met name die gericht op geneesmiddeldistributie en verzekeringen.

Hoewel de nieuwe tariefomgeving naar verwachting de Amerikaanse farmaceutische aandelen zal schaden, ziet hij nog steeds enkele namen binnen de farmaceutische sector die goed gepositioneerd zijn om de macro-economische uitdagingen aan te gaan.

Cramers optimistische visie op aandelen in de gezondheidszorg is gebaseerd op de strategieën die werden toegepast na de dotcom-bubbel.

Hij is positief, omdat bedrijven in deze sector in het verleden hebben laten zien dat ze ook in moeilijke tijden een ‘langzame en gestage’ groei kunnen realiseren.

Enkele aandelen in deze sector waar hij ondanks de bredere marktzwakte bijzonder positief over is, zijn UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb en Cardinal Health.

UNH, BMY, CAH – alle drie de aandelen uit de gezondheidszorg die Cramer aanbeval, hebben het dit jaar relatief goed gedaan, ondanks de angst voor een door tarieven veroorzaakte recessie in de tweede helft van 2025.

Wall Street lijkt het met de presentator van Mad Money eens te zijn over alle drie de namen.

Het gemiddelde koersdoel van de analisten voor alle drie de aandelen wijst momenteel op een potentieel rendement van meer dan 10%.

Bovendien bieden Cramers beste aandelen in de gezondheidszorg, UNH, BMY en CAH, op het moment van schrijven een dividendrendement tussen de 1,5% en 4,5%, wat ze op de huidige niveaus nog aantrekkelijker maakt om te bezitten.

Nutsbedrijven

Een andere sector waarvan Jim Cramer verwacht dat deze het goed zal doen in de toekomst, gebaseerd op zijn analyse van het draaiboek na de dotcom-bubbel, is de sector van de nutsbedrijven.

Volgens de voormalige hedgefondsmanager moeten beleggers de technologiesector negeren en zich richten op “aandelen van binnenlandse bedrijven met prijszettingsmacht en zonder afname van de vraag of kredietrisico” te midden van de huidige marktdaling.

En aandelen van nutsbedrijven voldoen volledig aan deze criteria, betoogde hij onlangs in “Mad Money”.

Enkele namen die hij binnen deze sector bijzonder interessant vindt, zijn American Electric Power en Duke Energy.

Beide aandelen zijn de lichtpuntjes in de bredere marktzwakte van 2025.

Zowel AEP als DUK staan momenteel ruim 10% hoger dan hun respectievelijke dieptepunten van dit jaar.

De bekende investeerder raadt ook aan om American Electric Power en Duke Energy te kopen, omdat deze op het moment van schrijven een gezond dividendrendement van meer dan 3,0% bieden.