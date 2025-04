De Europese aandelenmarkten kenden dinsdag een welkome adempauze en openden hoger nadat een vierdaagse verliesreeks het beleggersvertrouwen wereldwijd had ondermijnd.

De winsten gaan echter gepaard met een flinke dosis voorzichtigheid, aangezien het aanhoudende wereldwijde tariefgeschil en de onzekerheid rond de volgende stap van de Amerikaanse president Donald Trump de marktvertrouwen blijven drukken.

Om 09:11 uur CET noteerde de Stoxx 600-index ongeveer 1% hoger, waarbij bijna alle sectoren weer in de plus stonden.

Ook de belangrijkste regionale indices boekten winst, waaronder de Duitse DAX (plus 1,09%), de Franse CAC 40 (plus 1,66%) en de Italiaanse FTSE MIB (plus 1,66%).

In Spanje opende de IBEX 35 met een stijging van 0,52%, terwijl de FTSE 100 in Londen ook weer positief noteerde, met een winst van 1,03%.

Deze rustigere start op de Europese markten volgt op een brutale handelsdag maandag, hoewel het beleggerssentiment voorzichtig blijft, aangezien het wereldwijde tariefconflict en de onzekerheid over de volgende stap van de Amerikaanse president Donald Trump het vertrouwen blijven drukken.

“Beleggers moeten elke dag nemen zoals die komt, en dinsdag begon goed… Ruwe olie steeg ook met 1,2% tot $61,45 per vat, terwijl goud met 1,8% steeg tot $3.028 per ounce,” merkte Russ Mould, beleggingsdirecteur bij AJ Bell, op in een e-mail aan Euronews.

Dit zijn kleine overwinningen wat betreft vermogensbewegingen, maar grote overwinningen voor de algemene markt gezien het bloedbad dat we sinds ‘Bevrijdingsdag’ vorige week hebben meegemaakt. De stabilisatie van de markten zal met open armen worden ontvangen.

Mould suggereerde ook dat deze prijsbewegingen de markten de broodnodige positieve impuls zouden geven en beleggers zouden helpen om een deel van de angst rond de schade aan hun portefeuilles van de afgelopen week te verlichten.

“De markten kunnen de komende dagen en weken fragiel blijven. Een nieuw teken van agressie van Trump of een handelspartner die hard terugslaat, zou opnieuw voor onrust kunnen zorgen. Marktherstel kan snel aan kracht verliezen als beleggers het vertrouwen verliezen in een oplossing voor de situatie die de oorspronkelijke uitverkoop veroorzaakte,” waarschuwde Mould.

Aziatische markten herstellen zich, maar de spanning blijft aanhouden.

Copy link to section

Ondertussen verklaarde het Chinese ministerie van Handel dinsdagochtend dat het “tot het einde zou vechten” en niet-gespecificeerde tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten zou nemen om zijn eigen belangen te beschermen, nadat president Donald Trump had gedreigd met een extra tarief van 50% op Chinese importen.

Tegen het begin van de middag Japanse tijd stond de Nikkei 225 5% hoger op 32.691,34, waarmee een deel van de recente verliezen werd goedgemaakt.

Hongkong wist ook enig terrein terug te winnen, hoewel lang niet genoeg om de verwoestende daling van 13,2% op maandag te compenseren. Dat was de slechtste dag voor de Hang Seng sinds de Aziatische financiële crisis van 1997.

De Hang Seng steeg met 1,6% tot 20.140,78, terwijl de Shanghai Composite index met 0,9% omhoog schoot naar 3.124,77.

De Zuid-Koreaanse Kospi steeg met 0,1% naar 2.331,80, terwijl de S&P/ASX 200 in Australië met 1,7% klom naar 7.471,10.

Ook de markten in Nieuw-Zeeland en Australië boekten winst.

Amerikaanse futures wijzen op winst: een sprankje hoop of een valse dageraad?

Copy link to section

Ook de Amerikaanse aandelenfutures stegen, waarbij de drie belangrijkste benchmarks – de S&P 500, de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq Composite – allemaal meer dan 1% hoger sloten.

Dit volgt op een gemengde prestatie tijdens de Amerikaanse sessie van maandagavond, waarbij de Nasdaq een zeer kleine winst boekte, terwijl de S&P 500 slechts 0,2% daalde.

Analisten blijven echter voorzichtig en betwijfelen de duurzaamheid van het huidige herstel. “Ik zou niet mijn hele vermogen inzetten op een blijvende opleving, tenzij en totdat we een beslissende beleidsomslag zien,” vertelde Michael Brown, senior onderzoeksstrateeg bij Pepperstone, aan Euronews.

Keerpunt of dode kat-sprong? De onzekere toekomst van de markt.

Copy link to section

Richard Hunter, hoofd markten bij Interactive Investor, deelde Browns mening en merkte op dat de nervositeit en volatiliteit onder beleggers hoog blijven.

“De bewegingen waren relatief mild vergeleken met de ervaringen van de afgelopen dagen, maar onder de motorkap waren er wilde schommelingen, waarbij de Dow Jones-index zijn grootste intraday-beweging ooit noteerde. Vroege berichten, blijkbaar afkomstig van sociale media, suggereerden dat een pauze op de tarieven op handen was, wat de markten omhoog stuurde, maar dit werd gevolgd door een snelle ontkenning van het Witte Huis, waardoor eventuele winsten werden teruggedraaid. Latere opmerkingen van de president waarin hij dreigde de tarieven tegen China nog verder te verhogen, hielden wereldwijde beleggers op scherp,” zei Hunter in een e-mail aan Euronews.

Hij merkte verder op dat de eerdere dalingen van de obligatie- en goudprijzen die dag “werden toegeschreven aan beleggers die geld moesten vrijmaken voor margin calls om hun verliezen elders te dekken”.

Deze rotatie is eerder waargenomen en kan een zichzelf versterkende cyclus worden, die, indien nodig, de wereldwijde markten verder onder druk zou kunnen zetten.

Hunter benadrukte ook de moeilijkheid om te bepalen of de afname van de markt een echt keerpunt vertegenwoordigt of slechts een klassieke “dead cat bounce”.

“De volatiliteit binnen de Amerikaanse handelssessie suggereert in het bijzonder dat beide scenario’s mogelijk zijn, zeker gezien de verwachte verdere aankondigingen van tarieven die het sentiment in beide richtingen kunnen beïnvloeden. Veel beleggers hebben – met enige frustratie – opgemerkt dat, in tegenstelling tot eerdere crises waarbij een samenloop van factoren extreme marktzwakte veroorzaakte, deze gebeurtenissen grotendeels te wijten zijn aan de acties van slechts één persoon. Tot op zekere hoogte zijn de wereldwijde indices overgeleverd aan de president, en de groeiende tegenreactie die de VS begint te ervaren in termen van vergeldingsheffingen en steeds agressievere retoriek, is nog lang niet voorbij,” waarschuwde hij.

Ondanks een lichte stijging aan het einde van de dag, staat de Nasdaq dit jaar nog steeds 19,2% lager en bevindt zich stevig in een bearmarkt met een daling van 23% sinds het relatief recente recordhoogtepunt. Dit is verder bewijs dat het herstel van korte duur kan zijn.

Ondertussen zijn de S&P 500 en de Dow Jones dit jaar tot nu toe met respectievelijk 14% en 10,8% gedaald.

Wereldwijde impact: grondstoffen en handelsbetrekkingen onder druk

Copy link to section

De analist benadrukte de aanhoudende afhankelijkheid van de Aziatische markten van succesvolle gesprekken met de VS en verklaarde: “De rally lijkt gebaseerd te zijn op de hoop dat de gesprekken met de VS de komende dagen zullen leiden tot enkele concessies, aangezien de economie grotendeels afhankelijk is van export en de VS een belangrijke handelspartner is.”

Hij voegde er ook aan toe: “China heeft zijn eigen vergeldingsretoriek ook opgevoerd en vertoont weinig tekenen van toegeven aan de dreigementen van de president. Het heeft naast de reeds aangekondigde tarieven eigen, nog niet gespecificeerde tegenmaatregelen beloofd, naast de mogelijkheid van verdere overheidsstimulering om de binnenlandse economie te ondersteunen. Hoe dan ook, de huidige situatie zal lelijk zijn en het potentieel voor verminderde vraag heeft de grondstoffenprijzen in het algemeen getroffen, waarbij bijvoorbeeld de olieprijs dit jaar al met 13% is gedaald.”