Aziatische aandelen herstelden zich dinsdag, na een periode van intense verkoop en een dieptepunt van 18 maanden. De markten kwamen even op adem.

Het optimisme rondom potentiële handelsonderhandelingen met de VS droeg bij aan het verbeterde sentiment, waarbij ook de Amerikaanse aandelenfutures hoger wezen.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg verder na een dieptepunt van zes maanden, terwijl de goudprijs zich stabiliseerde rond een dieptepunt van 2,5 week en de ruwe olieprijs zich herstelde van een dieptepunt van bijna vier jaar. Handelaren verschoven voorzichtig van traditionele veilige havens naar risicovollere activa.

De Japanse Nikkei-index leidde de regionale rally met een stijging van 5,6%, waarmee hij de andere markten aanzienlijk overtrof.

Deze toename komt doordat minister van Financiën Scott Bessent en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer de opdracht hebben gekregen om de handelsonderhandelingen met Tokio te leiden, wat de hoop op een mogelijke doorbraak voedt.

Amerikaanse bedrijfsleiders hebben zich ook uitgesproken over de potentiële schade aan de economie en de financiële markten die zou kunnen voortvloeien uit de wereldwijde handelsoorlog van president Donald Trump.

JPMorgan Chase-CEO Jamie Dimon waarschuwde maandag bijvoorbeeld voor de risico’s van inflatie en een economische vertraging in de VS.

Trump houdt voet bij stuk: belooft meer tarieven tegen China

Copy link to section

Ondanks deze zorgen heeft Trump zijn harde lijn tegenover China aangescherpt en gezworen om extra heffingen van 50% op te leggen als Peking zijn vergeldingsheffingen op de Verenigde Staten niet intrekt.

Peking reageerde dinsdag door te verklaren dat het de “chantageachtige aard” van de Amerikaanse tariefdreigementen nooit zal accepteren, waarmee de basis werd gelegd voor aanhoudende handelsspanningen.

Desondanks steeg de Hang Seng-index van Hongkong in de vroege handel met 1,7%, terwijl de Chinese blue chips met 0,6% stegen, wat een zekere mate van veerkracht weerspiegelt ondanks het aanhoudende handelsconflict.

De Chinese yuan verzwakte echter tot 7,36 per dollar op de offshoremarkt, het laagste niveau in twee maanden.

“Belangrijk is dat er een klein lichtpuntje begint te gloren dat hoop geeft dat de VS echt openstaat voor handelsonderhandelingen, … de belangrijkste daarvan zijn die met Japan, met minister van Financiën Bessent,” citeerde een rapport van Business Insider Tapas Strickland, hoofd markt-economie bij de National Australia Bank.

Strickland waarschuwde echter dat de volatiliteit extreem hoog blijft, waarbij de “zeldzame gebeurtenis” van een VIX-index die ‘s nachts tot 60 steeg, de fragiliteit van het marktsentiment benadrukt.

De Zuid-Koreaanse KOSPI steeg met 1,3% en de Australische aandelenbenchmark won 1%, wat verder bijdroeg aan het regionale herstel.

De Taiwanese aandelenbenchmark daalde echter met 3%, na de slechtste dag ooit op maandag, toen deze met 10% kelderde.

De grote halfgeleiderproducent krijgt te maken met een invoerrecht van 32% vanuit Washington, wat zorgen baart over de toekomstperspectieven.

Europese en Amerikaanse markten verwachten winst: futures wijzen op stijging.

Copy link to section

De pan-Europese STOXX 50 futures stegen met 2,2%, wat wijst op een positieve opening van de Europese markten.

De futures op de Amerikaanse S&P 500 stegen met 0,9%, nadat de spotindex maandag een wilde sessie afsloot met een verlies van 0,2%, wat de volatiliteit benadrukt die Wall Street in zijn greep houdt.

De grillige bewegingen van de markt weerspiegelen de tegenstrijdige krachten die een rol spelen, waarbij het sentiment van beleggers schommelt tussen optimisme over mogelijke handelsoplossingen en bezorgdheid over het onvoorspelbare beleid van Trump.

Wall Street schommelde gedurende de hele sessie tussen zware verliezen en winsten, doordat beleggers heen en weer werden geslingerd door berichten over tarieven.

Een mediabericht waarin werd beweerd dat Trump een pauze van 90 dagen in de werkzaamheden voor alle landen behalve China overwoog, zorgde er even voor dat de Amerikaanse aandelenmarkt in het begin van de sessie positief werd, maar het bericht werd snel door het Witte Huis afgedaan als “nepnieuws”, waardoor de markt weer in de min terechtkwam.

“De signalen zijn er dat als de markt hoort wat hij wil horen, risicovolle activa enorm kunnen stijgen,” zei Chris Weston, hoofd onderzoek bij Pepperstone.

Weston waarschuwde echter voor overdreven optimisme en betoogde dat “wat zich afspeelde meer paste bij een rally in een bearmarkt en een rally die handelaren zouden moeten proberen te verzachten, in plaats van te geloven dat we een belangrijk keerpunt hebben bereikt voor een aanhoudende opwaartse trend.”

De rente op 10-jarige staatsobligaties steeg dinsdag met maar liefst 6 basispunten (bps) naar 4,216%, nadat deze maandag al met ongeveer 17 bps was gestegen na een herstel van de laagste stand in zes maanden. Dit weerspiegelt een verschuiving weg van veilige havens.

Deze stijging van de rendementen hielp ook de rendementen op Japanse staatsobligaties van hun eigen dieptepunten van de afgelopen maanden te tillen, waarbij het rendement op 10-jaars obligaties met 12,5 basispunten steeg tot 1,235%.

De Amerikaanse dollar daalde licht ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta’s, maar dat volgde op een stijging van 1,2% in twee dagen na een dieptepunt van zes maanden.

De dollar daalde met 0,06% naar 147,70 yen. De euro steeg met 0,4% naar $1,0944 en het Britse pond klom met 0,3% naar $1,2762.

EU streeft naar een akkoord: biedt ‘nul-voor-nul’-tariefplan aan

Copy link to section

De Europese Commissie maakte maandag bekend een “nul-voor-nul”-tariefdeal te hebben aangeboden om een handelsoorlog met de Verenigde Staten te voorkomen. EU-ministers kwamen overeen om de onderhandelingen prioriteit te geven, maar namen ook tegenmaatregelen door 25% tarieven te heffen op bepaalde Amerikaanse importen, waarmee ze hun bereidheid toonden om hun belangen te verdedigen.

De risicogevoelige Australische dollar steeg met 0,2% tot $0,6001.

De goudprijs bleef stabiel rond de $2.985 per ounce, maar lag ver onder het recordhoogtepunt van afgelopen donderdag van $3.167,57, bereikt vlak na Trumps aankondiging van de tarieven op “Bevrijdingsdag”.

De ruwe olie herstelde zich sterk nadat de prijs maandag tot bijna vierjarige dieptepunten was gedaald.

De Brent-futures stegen met 1,26% tot $65,02 per vat, terwijl de futures voor Amerikaanse West Texas Intermediate-olie met 1,52% stegen tot $61,61.