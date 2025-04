21Shares kondigt eerste ‘officiële’ Dogecoin ETP aan op de SIX Swiss Exchange

Crypto-vermogensbeheerder 21Shares heeft in samenwerking met House of Doge de eerste officiële Dogecoin ETP gelanceerd.

Volgens een persbericht van 9 april zal het bedrijf, een van ‘s werelds grootste uitgevers van op crypto exchange verhandelde producten, de fysiek gedekte ETP onder de ticker “DOGE” op de SIX Swiss Exchange lanceren.

Wat is DOGE ETP?

Het product, exclusief ontwikkeld met het Huis van Doge, is de enige Dogecoin ETP die officieel is goedgekeurd door de Dogecoin Foundation, aldus 21Shares.

Het biedt institutionele en particuliere beleggers gereguleerde toegang tot een van de meest herkenbare en door de gemeenschap gedreven digitale activa in de cryptowereld.

Duncan Moir, president van 21Shares, beschreef de lancering als “de meest directe en toegankelijke manier” voor beleggers om toegang te krijgen tot het Dogecoin-ecosysteem.

“Dogecoin is meer geworden dan een cryptocurrency: het vertegenwoordigt een culturele en financiële beweging die de mainstream adoptie blijft stimuleren, en DOGE biedt beleggers een gereguleerde manier om deel uit te maken van dit spannende project,” voegde hij eraan toe.

De 21Shares Dogecoin ETP is 100% fysiek gedekt, wat betekent dat elke eenheid is gedekt door daadwerkelijke Dogecoin die in cold storage wordt bewaard.

Het is ontworpen om beleggen in DOGE net zo eenvoudig te maken als het kopen van traditionele aandelen, waardoor beleggers een bekende manier krijgen om in digitale activa te investeren zonder het gedoe van het beheren van wallets of private keys.

Dogecoin, in 2013 bedacht als een luchtige variant op Bitcoin, is uitgegroeid tot een breed geaccepteerde crypto-activa, bekend om zijn snelle transacties, lage kosten en groeiende lijst van toepassingen in de echte wereld.

Grote bedrijven zoals AMC Theatres accepteren het nu als betaalmiddel, wat DOGE heeft geholpen om zijn meme-status te overstijgen en relevant te worden in de mainstream.

Jens Wiechers, lid van de adviesraad van het Huis van de Doge, zei dat de ETP Dogecoin zou kunnen helpen “zijn volledige potentieel te bereiken” door instellingen een gereguleerde manier te bieden om zich bij de beweging aan te sluiten, en voegde eraan toe:

Dit initiatief met 21Shares biedt een gereguleerde manier voor instellingen om deel te nemen aan en het ‘Dogecoin is geld’-visioen te versterken, met respect voor de geest van de community.

Op het moment van publicatie had 21Shares nog niet bekendgemaakt wanneer de DOGE ETP live zou gaan.

Hoewel het nieuws geen nieuwe rally voor de meme-munt veroorzaakte, hielp het wel om een deel van de verliezen van de afgelopen dag te beperken.

Bij de laatste controle stond DOGE 3,6% lager op $0,1466.

Doge-ETF’s winnen aan populariteit

Het beursgenoteerde product van 21Shares is aangekondigd na verschillende ETF-aanvragen in de VS.

Op 9 april hadden ten minste drie ETF-uitgevers, namelijk Grayscale, Bitwise en Rex Shares, aanvragen ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor de lancering van spot Dogecoin ETF’s.

Het voorstel van Grayscale werd in februari door de SEC erkend en bevindt zich momenteel in een beoordelingsperiode die tot 240 dagen kan duren.

Bitwise, een andere grote speler in de cryptobeleggingswereld, heeft een 19b-4 aanvraag ingediend om zijn Dogecoin ETF op NYSE Arca te noteren.

Ondertussen is Rex Shares ook van de partij met een eigen aanvraag voor een Dogecoin ETF.