Brazilië plant offshore olie-veiling te midden van fiscale druk: dit is wat we weten

De Braziliaanse regering bereidt zich voor op de veiling van aandelen in offshore olievelden dit jaar, met de focus op niet-gecontracteerde delen van haar lucratieve pre-salt afzettingen.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

De veiling zal betrekking hebben op kleinere, niet-gecontracteerde delen van de grote Tupi-, Mero- en Atapu-velden, aldus de bronnen.

Volgens de bronnen streeft de regering naar een opbrengst van ongeveer 20 miljard reais (3,4 miljard dollar) in een “worst-case” scenario.

Hoewel het Braziliaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Mijnen en Energie geen publieke uitspraken over de veiling hebben gedaan, lijkt de interne steun voor de maatregel sterk.

Deze geplande verkoop onderstreept de groeiende financiële problemen van Brazilië.

De recente Amerikaanse tarieven hebben de wereldwijde economische vooruitzichten gedrukt, waardoor de olieprijzen tot een vierjarig dieptepunt onder de $60 per vat zijn gedaald.

De Brent-olieprijs sloot woensdag op US$ 65,48, een lichte stijging, maar nog steeds ruim onder de aanname van US$ 80,79 per vat in de Braziliaanse begrotingswet voor 2025.

Fiscale zorgen in de schijnwerpers

De veiling weerspiegelt de toenemende zorgen over de financiële gezondheid van Brazilië. Olie-inkomsten vormen een cruciaal onderdeel van de nationale begroting, via royalty’s, vennootschapsbelasting en winsten van het staatsoliebedrijf Petrobras. Dalende olieprijzen kunnen leiden tot aanzienlijke begrotingstekorten.

“Het is cruciaal om nooduitgangen te hebben wanneer de inkomsten onzekerder worden door externe schokken,” zei een van de bronnen.

Zowel overheidsfunctionarissen als belanghebbenden uit de industrie zijn het erover eens dat risicobeheer essentieel is voor het waarborgen van de fiscale stabiliteit van Brazilië, vooral gezien de onvoorspelbaarheid van de wereldmarkten.

Het doel van de overheid is niet alleen om onmiddellijke inkomsten te genereren, maar ook om een buffer te creëren tegen mogelijke economische turbulentie.

De volgende fase omvat het aannemen van wetgeving om de veiling te autoriseren. De regering werkt naar verluidt nauw samen met wetgevers om het proces te versnellen, wat de urgentie aangeeft om de fiscale verdediging te versterken voordat de externe druk verder toeneemt.

Als de veiling succesvol is, kan deze dienen als een belangrijke financiële buffer voor Brazilië, die op korte termijn stabiliteit biedt en de regering meer ruimte geeft om zich aan te passen aan een volatiele wereldeconomie.