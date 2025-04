De wens naar een iPhone met het label ‘Made in the USA’ is een terugkerend thema in het Amerikaanse politieke debat, maar de praktische obstakels zijn vandaag de dag net zo groot als toen de overleden Steve Jobs het idee ruim tien jaar geleden botweg afwees tegenover president Barack Obama.

Hoewel de bewoners van het Witte Huis en de top van Apple zijn veranderd, blijven de complexe realiteiten van de wereldwijde productie een uitdaging voor de ambities.

Na de invoering van hoge “wederkerige tarieven” heeft de regering-Trump haar overtuiging herhaald dat de VS over de arbeidskrachten en middelen beschikt om iPhones in eigen land te produceren.

Apple-CEO Tim Cook noch het technologiebedrijf zelf hebben deze visie echter publiekelijk onderschreven.

In plaats daarvan schetsen brancheanalisten een beeld waarin het verplaatsen van de iPhone-productie naar de VS varieert van onbetaalbaar duur tot ronduit onmogelijk.

De prijs van patriottisme: een schokkend prijskaartje voor een in de VS gemaakte iPhone

De geschatte kosten van zo’n theoretische verschuiving zijn ontnuchterend.

Wamsi Mohan, analist bij Bank of America Securities, berekende in een recent rapport dat alleen al de arbeidskosten de prijs van een iPhone 16 Pro (momenteel $1.199) met 25% zouden kunnen verhogen, waardoor deze richting de $1.500 zou gaan.

Wedbush-analist Dan Ives gaf kort na de laatste tariefaankondiging een nog somberdere prognose en schatte de prijs van een in de VS geproduceerde iPhone op $3.500.

Zijn schatting hield rekening met een hypothetische investering van 30 miljard dollar over drie jaar, die nodig zou zijn om slechts 10% van de toeleveringsketen van Apple naar de VS te verplaatsen.

Deze financiële kloof weerspiegelt de diepe integratie van Apple met de wereldwijde, en met name de Chinese, productie.

Momenteel wordt meer dan 80% van de Apple-producten in China gemaakt, goederen die nu onder de nieuwe regels onderworpen zijn aan een forse importheffing van 145%.

Experts zijn het er unaniem over eens dat het verplaatsen van dit complexe netwerk enorme uitdagingen met zich meebrengt, waardoor de kans op een verhuizing op korte termijn zeer klein is.

“Ik denk niet dat dat een ding is,” grapte Laura Martin van Needham op CNBC, waarmee ze de al lang bestaande scepsis op Wall Street weerspiegelde.

Jeff Fieldhack, onderzoeksleider bij Counterpoint Research, was directer: “Het is gewoon niet realistisch om te denken dat het opleggen van tarieven de productie binnen deze termijn hierheen zal verplaatsen. Dat is een utopie.”

Over de grenzen heen: het complexe netwerk van de wereldwijde productie

Hoewel Apple zijn producten in Californië ontwerpt, is het sterk afhankelijk van contractfabrikanten zoals zijn belangrijkste leverancier, Foxconn.

Het repliceren van Foxconn’s enorme, zeer efficiënte Chinese activiteiten in de VS stuit op meerdere obstakels.

Zelfs het vinden van een partner die bereid is om assemblagefabrieken in de VS te bouwen, zou jaren van constructie en investeringen vergen, allemaal in de schaduw van mogelijk veranderende handelspolitiek die dergelijke faciliteiten economisch onrendabel zou kunnen maken.

De grootste uitdaging ligt echter bij het personeel.

De regering-Trump ziet het potentieel voor massale werkgelegenheid als een aantrekkelijk aspect, waarbij minister van Handel Howard Lutnick zich voorstelt dat “het leger van miljoenen en miljoenen mensen die kleine schroefjes in iPhones draaien” naar Amerika migreert.

Toch botsen de omvang en aard van de benodigde arbeidskrachten met de Amerikaanse realiteit.

De menselijke factor: arbeidskosten, schaal en vaardigheden als scheidslijn

Foxconn exploiteert enorme campussen in China, compleet met arbeidersslaapzalen en transport, waardoor het bedrijf zijn personeelsbestand snel kan opschalen, vaak door tijdelijke arbeidskrachten uit de omliggende regio’s aan te trekken.

Dit systeem maakt het mogelijk om de werkgelegenheid seizoensgebonden te laten pieken – cruciaal om aan de enorme vraag voorafgaand aan de lancering van nieuwe iPhones elk najaar te voldoen – waardoor Apple jaarlijks meer dan 200 miljoen exemplaren kan produceren.

Afgelopen herfst zou Foxconn 50.000 extra werknemers hebben aangenomen in slechts één fabriek voor de productie van de iPhone 16.

Dit operationele model is echter onder de loep genomen vanwege de arbeidsomstandigheden, waaronder de slopende werktijden en de druk om overuren te maken. Dit werd tragisch geïllustreerd door de zelfmoorden van werknemers in 2011, die leidden tot de installatie van veiligheidsnetten rond de gebouwen.

Cruciaal is het enorme verschil in arbeidskosten. Tijdens de piek in de productie van de iPhone 16 bedroeg het gerapporteerde uurloon in China 26 yuan ($3,63), plus een tekenbonus van ongeveer $1000.

Daarentegen bedraagt het minimumloon in Californië $16,50 per uur.

Mohan van Bank of America schatte de kosten voor assemblage en testen in de VS op $200 per iPhone, vergeleken met $40 in China.

Naast kosten en schaalvergroting heeft Apple-CEO Tim Cook eerder een tekort aan geschoolde arbeidskrachten genoemd.

In een interview uit 2017 betreurde Cook het gebrek aan voldoende tooling engineers in de VS – specialisten die essentieel zijn voor het vertalen van complexe digitale ontwerpen naar fysieke productieprocessen.

Hij illustreerde het verschil treffend: een bijeenkomst van dergelijke ingenieurs in China zou “meerdere voetbalvelden” vullen, terwijl het in de VS moeilijk zou zijn om er één vol te krijgen.

“De reden is de hoeveelheid vaardigheden op één locatie en het type vaardigheden,” legde Cook uit over Apples productie in China.

Echo’s van ambitie: lessen uit Wisconsin en daarbuiten

De recente geschiedenis biedt waarschuwende voorbeelden. Een spraakmakende aankondiging van Foxconn in 2017, gesteund door Trump, beloofde een investering van $10 miljard en 13.000 banen voor geavanceerde productiebedrijven in Wisconsin.

Hoewel Apple nooit officieel in verband werd gebracht, beweerde Trump dat Apple “grote, mooie fabrieken” zou bouwen.

Het project mislukte uiteindelijk, werd drastisch teruggeschroefd en produceerde tijdens de pandemie mondkapjes in plaats van elektronica, en creëerde slechts een fractie (1454) van de beloofde banen. Het grootste deel van de faciliteit is nog steeds niet gebouwd.

Apple en Foxconn hebben in 2011 met succes de iPhone-productie naar Brazilië uitgebreid, voornamelijk om de hoge importheffingen daar te omzeilen.

Hoewel die fabriek vandaag de dag nog steeds in bedrijf is, benadrukt het een andere uitdaging: zelfs met lokale assemblage werden de meeste onderdelen nog steeds uit Azië geïmporteerd.

Vier jaar na de aankondiging werden in Brazilië geproduceerde iPhones naar verluidt voor het dubbele van de prijs van hun in China geproduceerde tegenhangers verkocht.

Een positiever, zij het beperkt, voorbeeld is Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), de belangrijkste chipfabrikant van Apple.

TSMC is onlangs begonnen met de productie van kleine hoeveelheden geavanceerde chips in een nieuwe fabriek in Arizona, met Apple als belangrijke klant. Dit toont aan dat een deel van de hightech-productie in de VS kan worden gevestigd, hoewel het een complexe en kostbare onderneming blijft.

Een wereldwijde puzzel: de uitdaging van het inkopen van componenten

Copy link to section

Zelfs als de eindassemblage in de VS mogelijk zou zijn, blijft de iPhone zelf een wereldwijd product.

Belangrijke onderdelen komen van over de hele wereld: processors van TSMC in Taiwan, schermen van Zuid-Koreaanse bedrijven als LG of Samsung, en talloze andere onderdelen, voornamelijk uit China.

Onder de huidige tariefstructuren zou Apple waarschijnlijk invoerrechten moeten betalen op deze geïmporteerde componenten (hoewel halfgeleiders momenteel zijn vrijgesteld), wat de kosten verder zou opdrijven, tenzij specifieke vrijstellingen kunnen worden verkregen.

Mohan berekende dat als de recente 90-daagse tariefpauze afloopt, de gecombineerde impact van tarieven en hogere arbeidskosten de prijs van een iPhone 16 Pro Max met maar liefst 91% zou kunnen verhogen.

“Hoewel het mogelijk is om de eindassemblage naar de VS te verplaatsen, zou het verplaatsen van de hele iPhone-toeleveringsketen een veel grotere onderneming zijn en waarschijnlijk vele jaren duren, als het überhaupt al mogelijk is,” concludeerde Mohan.

Geconfronteerd met deze realiteit heeft Tim Cook een andere aanpak gekozen dan de botte afwijzing van Steve Jobs.

Cook heeft actief contact onderhouden met de regering-Trump, door evenementen bij te wonen en de aanzienlijke binnenlandse investeringen van Apple te benadrukken (een genoemde toezegging van $500 miljard, inclusief de productie van AI-servers in Houston), waar Trump vaak goedkeurend naar verwijst.

Deze strategie bleek effectief tijdens Trumps eerste termijn, en zorgde voor tijdelijke vrijstellingen van invoerrechten voor belangrijke Apple-producten zoals de iPhone.

Een opmerkelijk moment was in 2019, toen Apple toezegde zijn high-end Mac Pro-computers (van $3000) in een fabriek in Texas te assembleren, wat resulteerde in een fabrieksbezoek waaraan zowel Cook als Trump deelnamen.

Analisten suggereren dat Apple nu soortgelijke tactieken zou kunnen toepassen, mogelijk door zich te committeren aan kleinschalige Amerikaanse productie van producten met een lager volume, zoals HomePods of AirTags, als een politiek gebaar om bredere vrijstellingen te verkrijgen.

Erik Woodring van Morgan Stanley vertelde CNBC: “Nu we weten dat de regering-Trump bereid is te onderhandelen, zou het ons niet verbazen als Apple zich zou committeren aan een kleinschalige productie in de VS… om een vrijstelling te proberen te krijgen.”

Uiteindelijk, hoewel de roep om een ‘Made in the USA’-iPhone politiek gezien aantrekkelijk is, vormen het complexe netwerk van wereldwijde toeleveringsketens, de arbeidsmarkt en gespecialiseerde vaardigheden enorme obstakels.

Apples toekomstige strategie zal waarschijnlijk meer gericht zijn op voortdurende politieke manoeuvrering dan op een fundamentele en kostbare verschuiving in de geografische spreiding van de productie.