De Europese aandelenmarkten begonnen de week maandag positief, doordat beleggers een sprankje stabiliteit grepen na de recente handelsperikelen en hun aandacht gedeeltelijk richtten op het komende eerste kwartaalcijferseizoen.

Een tijdelijke vrijstelling voor elektronica van nieuwe Amerikaanse tarieven was de belangrijkste aanjager van de opwaartse beweging, hoewel tegenstrijdige signalen uit Washington de onderliggende onzekerheid in stand hielden.

De Stoxx Europe 600-index weerspiegelde het verbeterde sentiment en steeg met 2,0% tegen 8:05 uur in Londen.

Technologieaandelen profiteerden aanzienlijk nadat het Witte Huis, via een richtlijn van de Amerikaanse douane- en grensbewaking die vrijdagavond laat werd uitgevaardigd, aangaf dat smartphones, computers en andere elektronische componenten zouden worden vrijgesteld van de forse “wederzijdse” tarieven die eerder door president Donald Trump waren aangekondigd.

Deze eerste stap, waarbij heffingen tot 145% werden opgelegd op bepaalde Chinese goederen, dreigde aanzienlijke verstoringen te veroorzaken, met name voor technologiegiganten als Apple (NASDAQ:AAPL), die sterk afhankelijk zijn van Chinese toeleveringsketens.

Op het hele continent volgden de belangrijkste indices het voorbeeld. Om 03:05 uur ET (07:05 uur GMT) was de Duitse DAX-index met 2,1% gestegen, de Franse CAC 40 met 2% en de Britse FTSE 100 met 1,5%.

De bredere pan-Europese Stoxx 600-index boekte ook een winst van 1,4%.

De opleving van de markt suggereerde dat beleggers speculeerden, of misschien hoopten, dat de intense reactie van de markt na Trumps eerste tariefmaatregelen de toekomstige acties van de regering zou temperen, wat zou leiden tot een minder schadelijk handelsconflict in het algemeen.

Tarief-whiplash: onzekerheid blijft troef

Het gevoel van rust bleek echter broos. In het weekend bracht president Trump zelf onduidelijkheid door te suggereren dat de vrijstelling voor elektronica slechts tijdelijk was.

Hij gaf aan van plan te zijn om al volgende week afzonderlijke tarieven aan te kondigen die specifiek gericht zijn op elektronica, mogelijk inclusief halfgeleiders.

Verder benadrukte hij dat de import van elektronica uit China niet volledig vrijgesteld was, en dat er nog steeds een afzonderlijke tarief van 20% van kracht was, die in maart was ingevoerd.

Deze heen-en-weergaande discussie onderstreepte het aanhoudende gebrek aan duidelijkheid rond het Amerikaanse handelsbeleid.

Focusverschuiving: ECB-vergadering nadert met rasse schreden

Met een lichte economische agenda in Europa op maandag kijken marktdeelnemers al vooruit naar een cruciale vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week.

Beleidsmakers staan voor een complexe evenwichtsoefening, waarbij ze rekening moeten houden met de hernieuwde economische tegenwind als gevolg van handelsspanningen en de recente versterking van de euro ten opzichte van de dollar.

Analisten van ING suggereerden dat het perspectief van de ECB waarschijnlijk is geëvolueerd sinds de bijeenkomst in maart, aldus investing.com.

Destijds groeide het optimisme voorzichtig, ondersteund door factoren als de verschuivingen in het Duitse begrotingsbeleid en de toegenomen Europese defensie-uitgaven, waarbij de rentevoeten als bijna neutraal werden beschouwd.

Volgens ING hebben echter “nieuwe Amerikaanse tarieven op Europese goederen, in combinatie met een stijgende euro en dalende energieprijzen, zorgen gewekt over de groei en de desinflatie op korte termijn”, wat mogelijk tot een voorzichtigere houding van de centrale bank zal leiden.

Bedrijfsnieuws: techsector schittert, Holcim plant afsplitsing

Op het gebied van bedrijven profiteerden Europese technologiegiganten direct van het nieuws over de tarieven.

Aandelen van bedrijven als de fabrikant van halfgeleiderapparatuur ASML (AS:ASML) en softwaregigant SAP (ETR:SAPG) boekten sterke winsten, als positieve reactie op de tijdelijke opschorting van de maatregelen voor elektronica die grotendeels uit China afkomstig is.

Afzonderlijk gaf het Zwitserse bouwmaterialenbedrijf Holcim (SIX:HOLN) een update over zijn strategische plannen en kondigde aan dat de verwachte afsplitsing van zijn aanzienlijke Noord-Amerikaanse activiteiten gepland staat voor juni.

Deze stap is nog steeds onderworpen aan goedkeuring van de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf, gepland voor 14 mei.

Oliemarkt stabiliseert te midden van zorgen over de vraag

Ondertussen vonden de olieprijzen maandag enige stabiliteit na de recente dalingen op de grondstoffenmarkt.

De eerdere verliezen werden voornamelijk veroorzaakt door de bezorgdheid dat de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China – de twee grootste olieverbruikers ter wereld – de wereldwijde economische groei onvermijdelijk zouden afremmen en de vraag naar brandstof zouden beperken.

Om 03:05 uur ET daalden de Brent-olie futures licht met 0,1% tot $64,67 per vat, terwijl de futures voor Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-olie ook met 0,1% daalden tot $61,44 per vat.

Beide benchmarks waren sinds het begin van de maand ongeveer $10 per vat gedaald, wat de tastbare impact van de zorgen over de handelsoorlog op de energiemarkten benadrukt.