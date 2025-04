Zal Pfizer Viking Therapeutics benaderen met een overnamebod?

Beleggers storten zich deze week op Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) nadat een geval van door medicijnen veroorzaakte leverbeschadiging Pfizer (NYSE: PFE) ertoe heeft aangezet de ontwikkeling van zijn afslankpil te stoppen.

De aandelenkoers van Viking is de afgelopen sessies met % gestegen op speculatie dat PFE nu een overname zal overwegen om zijn positie op de markt voor gewichtsverlies te versterken.

Viking Therapeutics test momenteel zowel een oraal als een injecteerbaar GLP-1-medicijn.

Bovendien is de aandelenkoers dit jaar met bijna 50% gedaald, waardoor het nog aantrekkelijker is als potentiële overnamekandidaat.

Er zijn echter verschillende redenen waarom Pfizer mogelijk toch afziet van een overname van VKTX.

Pfizer beschikt over andere middelen om de markt voor gewichtsverlies te betreden.

Het mislukken van Danuglipron heeft Pfizers directe toetreding tot de concurrerende markt voor gewichtsverlies verhinderd.

Het bedrijf heeft echter nog twee andere kandidaten in klinische ontwikkeling.

Een ervan, PF-07976016, is een ander dagelijks medicijn tegen obesitas, hoewel het via een aanzienlijk ander mechanisme werkt dan danuglipron.

Danuglipron imiteerde het GLP-1-hormoon om deelnemers aan het onderzoek te helpen hun overgewicht te verliezen. Het middel PF-07976016 van het bedrijf blokkeert echter de GIP-receptor om hetzelfde resultaat te bereiken.

Het is dus aannemelijk dat Pfizer zich liever richt op het testen en ontwikkelen van eigen producten om de markt voor anti-obesitasmedicijnen te betreden, dan miljarden uit te geven aan een overname.

Pfizer heeft niet genoeg liquide middelen om VKTX te kopen.

Pfizer zou kunnen besluiten Viking Therapeutics niet over te nemen voor directe toegang tot de snelgroeiende markt voor afslankmedicijnen, mede vanwege financiële beperkingen.

Het multinationale bedrijf is sinds de COVID-pandemie op een overnamegolf.

Hoewel de miljardenovernames van de afgelopen jaren de portefeuille van het bedrijf hebben verbreed, hebben ze het bedrijf ook opgezadeld met aanzienlijke schulden.

PFE beschikt momenteel over een fusie- en overnamecapaciteit (M&A) van naar schatting $10-$15 miljard, wat het steeds moeilijker maakt om een grootschalige overname zoals VKTX in 2025 te overwegen.

Tot slot bevinden de afslankmedicijnen van Viking zich momenteel in fase 2 van de klinische studies, wat betekent dat er nog steeds klinische risico’s zijn.

Als Pfizer miljarden zou uitgeven aan een overname, zou het waarschijnlijk de voorkeur geven aan activa in een later stadium of alternatieve strategieën voor obesitasmedicijnen, in plaats van de ontwikkelingsonzekerheden van VKTX op zich te nemen.

Is het de moeite waard om in 2025 Pfizer-aandelen te kopen?

Hoewel het danuglipron-fiasco een grote tegenslag is voor Pfizers ambitie om de markt voor gewichtsverlies te betreden, adviseert Wall Street nog steeds om op het huidige niveau aandelen te kopen.

De consensusrating voor PFE-aandelen staat momenteel op “overwogen”.

Analisten hebben een gemiddeld koersdoel van $29,41 voor het farmaceutische aandeel, wat neerkomt op een potentieel rendement van ongeveer 35% ten opzichte van de huidige koers.

Bovendien biedt het aandeel Pfizer een opvallend hoog dividendrendement van 7,78%, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen, vooral met het oog op de risico’s van een recessie.