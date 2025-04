CartelFi presale overschrijdt $940.000, ETH-miners stappen over op memecoin-protocol met hoog rendement

De Ethereum Merge van 2022 heeft de deur gesloten voor traditionele mining, maar een nieuw hoofdstuk geopend in de gedecentraliseerde financiën. Nu mining rigs stof staan te vergaren, zoeken voormalige ETH-miners naar nieuwe bronnen van passief inkomen – en velen wenden zich tot CartelFi.

Het opkomende DeFi-protocol beweert slapende memecoins om te zetten in productieve activa via yield farming.

De presale van CartelFi heeft tot nu toe al meer dan $940.000 opgebracht en trekt de aandacht met zijn hoogrentende stakingpools, die naar verluidt rendementen tot 10.000% bieden.

Dat cijfer heeft het platform de afgelopen maanden tot een van de snelstgroeiende speculatieve platforms gemaakt.

Memecoin-kapitaal vindt nieuw thuis bij CartelFi

Volgens gegevens van CartelFi staat er meer dan 50 miljard dollar aan memecoins ongebruikt in gebruikerswallets.

De kernpropositie van CartelFi is om dit kapitaal om te zetten in rendement genererende instrumenten via eenzijdige staking pools.

Deze aanpak behoudt de volledige blootstelling aan de prijsbewegingen van de onderliggende memecoin en ontgrendelt tegelijkertijd staking-beloningen.

De stakingpools zijn zo gestructureerd dat er over alle stortingen kosten worden berekend.

Deze vergoedingen worden vervolgens gebruikt om CartelFi’s eigen token, CARTFI, terug te kopen en te verbranden – een deflatoire mechanisme dat is ontworpen om de circulerende voorraad in de loop van de tijd te verminderen.

De tokenomics van het platform zijn gebaseerd op wat het een “deflationaire vliegwiel” noemt, waarbij elke gebruikersactie bijdraagt aan het verminderen van het totale aanbod van CARTFI.

Door een kader te bieden waarin memecoins rendement genereren met behoud van opwaarts potentieel, probeert CartelFi zich te positioneren als de volgende evolutie van gedecentraliseerde yield farming.

Deze waardepropositie wint ook aan populariteit onder ETH-miners en particuliere gebruikers die op zoek zijn naar agressievere rendementen in de post-Merge-omgeving.

ETH-miners zoeken naar rendement na de Merge

Sinds Ethereum is overgestapt op een proof-of-stake model, zijn duizenden miners zonder inkomstenbron komen te zitten van hardware die ooit winstgevend was.

Velen zijn overgestapt op alternatieve ketens of hebben hun apparatuur verkocht, terwijl anderen nu nieuwe DeFi-toepassingen verkennen.

Het snelle succes van de presale van CartelFi suggereert dat het een van de meest veelbelovende alternatieven is. Alleen al in de eerste 24 uur haalde het platform $500.000 aan financiering op.

De presale is verdeeld in 30 fases, elk met een prijsverhoging van 5%. Dit heeft een gevoel van urgentie gecreëerd onder potentiële kopers.

Op dit moment profiteren beleggers die instappen van een winst van ongeveer 238% – ervan uitgaande dat de toekomstige noteringsprijzen overeenkomen met de huidige prognoses.

Wat CartelFi bijzonder aantrekkelijk maakt voor voormalige miners, is het verhaal van kapitaalefficiëntie. In plaats van geld vast te zetten in volatiele munten of het ongebruikt te laten staan, laat het protocol fondsen continu werken en bijdragen aan de platformbrede waardecreatie via het fee-burn model.

Presale-model stimuleert vroege kapitaalinstroom

Met 30 niveaus in de presale stimuleert CartelFi vroege kopers door de tokenprijzen in elke nieuwe ronde te verhogen. Deze dynamiek heeft geleid tot wat analisten ingebouwde FOMO noemen, waarbij vroege gebruikers onmiddellijke papieren winsten zien, wat het sociale momentum verder aanwakkert.

Het project is al een hot topic geworden op crypto Twitter en diverse Telegram-groepen, waarbij gebruikers screenshots van hun rendementen en staking-dashboards delen.

De combinatie van yield farming, op verbranding gebaseerde deflatie en speculatief potentieel heeft een nieuw hybride model gecreëerd. In tegenstelling tot traditionele yield farms die zich richten op stablecoins of blue-chip tokens, richt CartelFi zich specifiek op memecoins, die doorgaans worden uitgesloten van mainstream DeFi-protocollen.

Dit heeft een nieuwe marktniche geopend – een niche die het virale potentieel van meme-assets combineert met de structurele prikkels van gedecentraliseerde financiën.

Het heeft ook geleid tot speculaties dat CartelFi de weg zou kunnen banen voor soortgelijke protocollen die andere slapende crypto-subsectoren monetiseren.

Succes van CartelFi hangt af van vraag na de lancering

Hoewel de presale van CartelFi sterk is verlopen, hangt een groot deel van het succes op lange termijn af van aanhoudende gebruikersbetrokkenheid en de vraag na de notering.

Als de terugkoop- en verbrandingsmechanismen van de token naar behoren werken, kan CARTFI een goed presterend deflationair actief worden.

De prijsontwikkeling zal echter waarschijnlijk gevoelig blijven voor het bredere marktsentiment en de onvoorspelbare aard van de cycli van meme-tokens.

Toch onderscheidt het platform zich van conventionele memecoins door de focus op nut, rendement en tokenvernietiging.

Door speculatieve activa om te zetten in kapitaalefficiënte instrumenten, heeft CartelFi een product gecreëerd dat zowel particuliere beleggers als institutionele deelnemers aanspreekt – met name degenen die voorheen actief waren in Ethereum-mining.