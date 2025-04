Oklahoma is de nieuwste Amerikaanse staat die plannen voor het aanleggen van een strategische Bitcoin-reserve officieel heeft afgewezen.

Volgens gegevens van de Oklahoma State Legislature is wetsvoorstel 1203 (HB1203) niet verder gekomen dan de Senaatscommissie voor Inkomsten en Belastingen na een nipte stemming van 6 tegen 5 tijdens een zitting op maandag.

Het besluit maakt effectief een einde aan de wetgevende inspanningen van de staat om Bitcoin op te nemen in haar beleggingsstrategie voor overheidsfondsen, aangezien er momenteel geen andere wetsvoorstellen in behandeling zijn die dergelijke maatregelen voorstellen.

HB1203, ook bekend als de Strategic Bitcoin Reserve Act, werd in januari ingediend door afgevaardigde Cody Maynard.

Het wetsvoorstel, net als vele andere die momenteel in de VS worden beoordeeld, stelde voor om de staatssecretaris van Financiën toe te staan tot 10% van de fondsen uit belangrijke staatsrekeningen, waaronder het Algemeen Fonds, het Fonds voor Inkomstenstabilisatie en het Constitutioneel Reservefonds, te investeren in Bitcoin, stablecoins en andere digitale activa met een marktkapitalisatie van meer dan $500 miljard.

Maynards wetsvoorstel beoogde Bitcoin te positioneren als een bescherming tegen inflatie en politieke inmenging. Volgens hem vertegenwoordigt Bitcoin een vorm van financiële soevereiniteit. Hij zei destijds:

Bitcoin staat voor vrijheid van bureaucraten die onze koopkracht ondermijnen door geld bij te drukken. Als gedecentraliseerde vorm van geld kan Bitcoin niet worden gemanipuleerd of gecreëerd door overheidsinstanties. Het is de ultieme waardevaste belegging voor wie gelooft in financiële vrijheid en gezonde geldprincipes.

Het wetsvoorstel bevatte ook bepalingen voor het staken van digitale activa en stelde zelfs voor om crypto-opties aan te bieden binnen de pensioenportefeuilles van de staat.

Ondanks het overwinnen van de eerste obstakels, waaronder een sterke stemming van 77-15 in het Huis van Afgevaardigden van Oklahoma en een commissiestemming van 12-2, stuitte het wetsvoorstel op tegenstand in de Senaat.

Wetgevers van beide partijen uitten hun bezorgdheid, wat uiteindelijk leidde tot de afwijzing. Onder de zes stemmen tegen waren de Republikeinen Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard en Dave Rader, samen met de Democraten Julia Kirt en Mark Mann.

Deze ontwikkeling volgt kort op het terugtrekken van Utah uit een soortgelijk initiatief vorige maand. Utah had een conservatievere aanpak voorgesteld via wetsvoorstel 230, dat de staat aanvankelijk toestond om tot 5% van bepaalde fondsen te investeren in Bitcoin en andere top-cryptocurrencies.

Tijdens de laatste besprekingen begin maart hebben de wetgevers de clausule over de Bitcoin-reserve echter volledig geschrapt. Het gewijzigde wetsvoorstel werd later zonder de cryptobepaling aangenomen, nadat sponsors zoals senator Kirk A. Cullimore hun bezorgdheid hadden geuit over de risico’s van vroege adoptie.

Op 16 april hadden vijf andere staten – Montana, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota en Wyoming – ook wetgevingsinitiatieven om een Bitcoin-reserve op staatsniveau in te stellen, verworpen.

Meer staten stellen een Bitcoin-reserve voor.

Begin deze maand werd New Hampshire de nieuwste staat die verder ging met plannen voor een Bitcoin-reserve. Op 10 april keurden wetgevers Huiswet 302 goed met een nipte meerderheid van 192 tegen 179 stemmen, waardoor het de vierde Amerikaanse staat is die een wetsvoorstel met betrekking tot een Bitcoin-reserve door een wetgevende kamer heeft geloodst.

Ondertussen blijft Arizona de koploper in de race om Bitcoin-reserves aan te leggen. Twee van de wetsvoorstellen, SB1373 en SB1025, zijn in maart door de House Rules Committee aangenomen.

Elders in Texas wordt actief gewerkt aan de oprichting van een door de staat beheerde Bitcoin-reserve. Senaatsvoorstel 21, bekend als de Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, stelt voor om een speciaal fonds buiten de staatskas op te richten dat is bedoeld voor het aanhouden van Bitcoin als financieel actief.

Volgens Bitcoin-wetgevingstracker Bitcoin Laws zijn er 40 strategische wetsvoorstellen voor Bitcoin-reserves in 20 Amerikaanse staten in behandeling.