Angst blijft de belangrijkste emotie in de cryptowereld, zelfs nu enthousiastelingen optimistisch blijven over een herstel in de nabije toekomst. Hoewel de meeste grote cryptomunten en meme-coins nog steeds onder verkoopdruk staan, heeft Bitcoin geprofiteerd van zijn stabiliteit.

Tegelijkertijd houden slimme investeerders nieuwe projecten met praktische toepassingen en een sterk groeipotentieel in de gaten. CartelFi, een dergelijk project, heeft in slechts 10 dagen meer dan $1 miljoen opgehaald. Het succes is gebaseerd op het vermogen om investeerders een aanzienlijk passief inkomen te bieden uit meme-coins die anders stof zouden verzamelen. Bovendien lopen de houders het opwaartse potentieel van de tokens mis.

Prijs van Shiba Inu ondervindt sterke weerstand omdat kopers terughoudend blijven

De prijs van Shiba Inu is stabiel gebleven boven de steunzone van $0,00001100 sinds de heropleving ongeveer een week geleden. Er blijft echter weerstand rond de 25-daagse EMA op $0,00001241, aangezien de angst de bredere cryptomarkt blijft beheersen.

Een verbeterd marktsentiment kan het opwaartse momentum opleveren dat nodig is om de huidige weerstand te doorbreken. Als dat lukt, is het volgende doel van de bulls $0,00001357.

SHIB prijsgrafiek van TradingView

CartelFi wint aan momentum nu beleggers hun focus verleggen weg van grote spelers

Hoewel angst nog steeds de belangrijkste emotie in de cryptowereld is, zoeken slimme beleggers steeds meer naar kansen in nieuwe projecten met een sterk groeipotentieel. Opvallend is dat de meeste van deze favoriete tokens memes zijn die op meer dan alleen een virale grap zijn gebaseerd.

Crypto-enthousiastelingen zoeken naar projecten die een oplossing bieden voor enkele bestaande uitdagingen in de cryptocurrency-wereld. Een dergelijk project is CartelFi. De unieke infrastructuur heeft het zo aantrekkelijk gemaakt dat het in de eerste 24 uur van de presale meer dan $500.000 ophaalde. Tien dagen later is dat bedrag opgelopen tot meer dan $1 miljoen.

In plaats van hun meme-coins ongebruikt te laten liggen, hebben beleggers de mogelijkheid om flink te verdienen aan passief inkomen. Bovendien behoudt de houder 100% prijsblootstelling. Dit betekent dat ze het opwaartse potentieel van een token niet mislopen.

Met dit unieke project hebben early adopters een onweerstaanbare kans om flinke winsten te behalen tijdens de huidige presale en daarna. De geprogrammeerde schaarste, die zorgt voor een constante verbrandingsdruk, zal het opwaartse momentum van de token verder stimuleren. CarteFi is dan ook goed gepositioneerd om in 2025 tot de top meme ICO’s te behoren. Haast je en koop CartelFi hier.

Prijs van Bitcoin blijft binnen bepaalde bandbreedte, aangezien optimisme voor constante steun zorgt

Bitcoin prijs

De prijs van Bitcoin blijft binnen een bepaalde bandbreedte, aangezien de angst in de bredere cryptomarkt aanhoudt. Desondanks houdt het optimisme over het herstel van de belangrijkste cryptomunt de prijs al een week boven de cruciale zone van $82.000.

Bovendien blijkt uit gegevens van SoSoValue dat BTC ETF’s donderdag een netto dagelijkse instroom van $107,83 miljoen registreerden. Tijdens de handelssessie registreerden 8 van de 10 grootste ETF’s geen instroom, terwijl BlackRock’s IBIT en Fidelity’s FBTC respectievelijk een instroom van $80,96 miljoen en $25,90 miljoen rapporteerden.

Op korte termijn is de bandbreedte tussen $82.000 en $85.930 de moeite waard om in de gaten te houden. De bulls moeten voldoende kopers aantrekken om deze weerstand te doorbreken als ze een kans willen maken om het volgende doel van $89.075 te bereiken. Deze hypothese wordt echter ongeldig als er een terugval onder de ondergrens van de bandbreedte plaatsvindt.

