Disse 6 krypto-presale tilbyr de beste kryptomyntene å investere i for 2023

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden.

Presale av krypto kan tilby noen av de beste kryptomyntene å investere i på grunn av et høyt potensial for avkastning. Mange lovende nye prosjekter lanserer sine tokens gjennom disse begivenhetene, og gir tidlige investorer en unik sjanse til å tjene stor avkastning på investeringene sine.

Her er de 6 beste kryptomyntene å investere i som for øyeblikket er i krypto presale-stadiet:

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade tilbyr et av de beste krypto-presale og kryptomyntene å investere i for tiden. Prosjektet vil være den første fellesskapsdrevne arkaden og har som mål å levere den største samlingen av nettbaserte arkadespill som vil finnes hvor som helst på blokkjeden.

Metavers-arkaden kan være en av de beste kryptomyntene å investere i fordi hvert eneste spill i arkaden vil ha integrerte økonomiske belønninger for spillerne. Mens de fleste blokkjede-spill tilbyr kun én spillopplevelse, tilbyr Metacade et utvidet utvalg for spillere.

MCADE sitt krypto-presale har tiltrukket seg $9.9.m i investeringer på bare 15 uker, noe som gjør det til et av de heteste krypto-presale i Web3. En viktig grunn til at MCADE er en av de beste kryptomyntene å investere i nå, er at den tilbyr enorme inntektsmuligheter som går utover gaming-seksjonen til plattformen.

Metacade vil også belønne brukere for fellesskapsbidrag som kan inkludere spillanmeldelser, deling av alfa og samhandling med andre medlemmer. Ved å belønne innholdsskapere med en kryptoinntekt, kan Metacade bidra til å øke det generelle nivået av kunnskapsdeling i blokkjede gaming-universet.

På toppen av dette skaper Metacade nye jobber for Web3-brukere. Work2Earn-mekanikken vil koble karrieresøkere til blokkjede-jobber hos noen av kryptos beste nye bedrifter. Hver jobbmulighet i Metacade er betalt og kan se bra ut på CV-en for kryptoentusiaster. Med så mange spennende funksjoner er Metacade utvilsomt et av de beste krypto-presale å kjøpe seg inn i nå.

2. EstateX (ESX)

EstateX er et revolusjonerende blokkjedeprosjekt som har potensial til å endre eiendomsbransjen og gjøre den mer tilgjengelig for brukere over hele verden. Denne fraksjonerte investeringsmodellen lar hvem som helst kjøpe deler av ekte bygninger, med hver børsnoterte eiendomsandel som kan kjøpes, selges og omsettes med fortjeneste.

ESX krypto-presale er en enormt attraktiv investeringsmulighet som potensielt kan gi stor avkastning i årene som kommer. Ikke bare kombinerer EstateX tradisjonell eiendomsinvestering med banebrytende teknologi, men den unike verdien ligger i evnen til å utjevne tilgangen til eiendom.

EstateX er en av de beste kryptomyntene å investere i nå og er det perfekte valget for alle som ønsker å prøve tokenisert eiendomshandel. Den har alle muligheter for å drive fremgang innen netthandel og bør ikke overses av de som ønsker å legge litt mangfold til porteføljene sine med et flott DeFi-prosjekt.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact flytter grensene for spill med sin ambisiøse blanding av fantastisk grafikk, vanedannende spilling og revolusjonerende GameFi-kryptofunksjoner. Det er et av de første prosjektene på blokkjeden som tilbyr AAA gaming-grafikk av høy kvalitet og oppslukende virtuelle verdener på grunn av lave transaksjonsgebyrer på Binance Smart Chain og Unreal Engine 5 sine grafiske muligheter.

Spillere over hele verden er allerede betatt av Artyfact sin demo-lansering tidligere denne måneden og ser frem til å utforske Web3-verdenen. Med unike plattformfunksjoner og langsiktig avkastning er det ingen overraskelse at Artyfact er på 3. plass på GameFi topp 10 krypto-presale, noe som gjør det til en ideell investeringsmulighet.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze tar femteplassen når det kommer til de beste krypto-presale i 2023. Det gir en utmerket mulighet for investorer i en tidlig fase på grunn av den brede, oppslukende GameFi-opplevelsen og imponerende langsiktige potensial. Ikke bare er den fotorealistiske grafikken fascinerende, men spillere kan også eie sine samlinger av NFT-er takket være blokkjede-teknologi.

Spillet foregår i Galaxia Blue – et digitalt univers med mange mysterier som venter på å bli utforsket mens spillere går gjennom historien og utvikler karakterene sine. Det er hjemmet til mange fiender som spillere kan kjempe mot om online økonomiske belønninger – en motivasjon som øker verdien ytterligere som et av de beste krypto-presale i dag.

MetaBlaze introduserer også flere samlinger av NFT-er (inkludert MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc og MetaGnome) som tilbyr unik nytte i spillet. MBLZ-tokens vil drive både belønninger og handelsaktiviteter på plattformens integrerte markedsplass. MetaBlaze er absolutt et krypto-presale med høyt potensial og en av de beste kryptomyntene å investere i nå.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken er et nytt token som lanseres av I Fancy That Brand. Den vil bli brukt til å behandle transaksjoner på plattformen gjennom en spesialdesignet kryptovaluta lommebok og børs.

Utgivelsen av FANCY-tokenet vil komme med flere nye blokkjedetjenester for å gi brukerne den optimale brukeropplevelsen på den nye plattformen. Ettersom brukere søker å kjøpe eiendomsprodukter fra I Fancy Thats brede tilbud, vil krypto-lommeboken og den integrerte børsen gi en jevn brukeropplevelse slik at alle kan handle ved hjelp av desentraliserte teknologier.

I tillegg til dette vil I Fancy That tilby et Visa debetkort. FNCY-tokens kan dermed brukes i butikker over hele verden, ettersom brukere kan laste opp på debetkortet og bruke kryptovalutaen sin umiddelbart og med lave avgifter.

6. Minero (RIO)

Minero er et spennende tillegg til GameFi-kryptomarkedet, og tar sjetteplass på topp 10-lista. De unike funksjonene trekker spillere inn med muligheten til å tjene RIOZ-tokens ved å delta i GameFi-aktiviteter som å kjøpe Miner NFT-er, leie varehus og betale for strømforsyninger og annet verktøy.

For å lykkes må spillerne generere den maksimale hashraten som krever strategisk ressursstyring. I tillegg fungerer Minero som en ekte mining-plattform der brukere kan mine RIOZ-tokens med GameFi-kryptobelønninger, slik at de kan reinvestere sine opptjente tokens i eiendeler i spillet, samtidig som investorene får muligheten til å satse for passiv inntekt.

Foreløpig er RIOZ-tokens kun tilgjengelig i presale-fasen, men vil senere bli notert på børser. Brukere kan imidlertid kjøpe dem direkte fra Minero sitt nettsted.

Metacade sitt krypto-presale: En av de beste kryptomyntene å investere i for 2023

Metacade har et enormt potensial for fremtidig vekst, med eksperter som spår opptil 300x avkastning i løpet av de kommende årene. Dette er i stor grad fordi den ser ut til å få nok fart til å konkurrere med selv de største GameFi-plattformene i Web3, gjennom de unike egenskapene som plattform og mulighetene den gir brukerne.

MCADE-tokenet ble lansert for bare $ 0,008 per token og har allerede steget til $0.017. Krypto-presale følger førstemann til mølla-prinsippet, så sørg for å vurdere MCADE før enn senere, og absolutt før prisen skyter i været!



