Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Det har vært et forferdelig år for krypto som helhet. Hysteriet til den pandemiske okseløpet stoppet ettertrykkelig i 2022 med priser som kollapset over hele verdensrommet.

Vi så flere skandaler – LUNAs dødsspiral, FTXs grove svindel og Celsius’ bortgang var de største eksemplene – mens krypto falt i kaos.

Da prisene krasjet og kapitalen flyktet fra verdensrommet, var metaverseområdet blant de hardest rammede. Under okseløpet ble begrepet “metaverse” fløt rundt tilsynelatende daglig, beregnet til å bli det neste paradigmet på internett.

Til og med Facebook ble omdøpt til Meta i oktober 2021, noe som signaliserte at begrepet virkelig var på vei til mainstream. Når vi ser tilbake nå, fungerte det som det perfekte “topp”-øyeblikket. Kryptoprisene toppet seg noen uker senere, og siden da har metavers interesse blitt desimert. Diagrammet nedenfor viser Google-søkedata for begrepet “metavers” som stopper opp.

Men det er fortsatt selskaper der ute som bygger, til tross for dette bearish klimaet. Vi intervjuet en av disse denne uken, da Pan Lorattawut, administrerende direktør i Vuca Digital, ble med oss for å prate om prosjektet hun leder, Crown Token Project. Med sikte på å blande verden av underholdning og blockchain-teknologi, opererer Crown midt i web3 og metaverse-rom.

https://youtu.be/HXDRkjaRfnA

De tillot nylig tokenholdere å stemme på karakterer i tre kommende filmer, et ekte metavers-konsept. Selvfølgelig reiser dette spørsmålet om hvorfor blockchain var nødvendig for dette – noe Pan snakket om under episoden.

I tillegg til å prate om utfordringen med å drive et prosjekt midt i kryptovinteren, diskuterte Pan også det generelle kryptorommet i Asia, og hvordan det skiller seg fra USA eller Europa.

Hun beskrev også reisen sin fra trad-fi til krypto, i tillegg til et utvalg andre emner.

Fortsett samtalen på Twitter med @InvezzPortal , @DanniiAshmore . Eller besøk https://crowntoken.io/ eller @CrownTokenClub for mer informasjon om Crown.

Takk for at du lyttet, følg oss og abonner her: