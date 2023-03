Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Mye har endret seg siden jeg var vertskap for Tether CTO Paolo Ardoino på Invezz-podcasten i oktober i fjor.

Bare et par uker etter at vi snakket sammen, kollapset FTX i en utvikling som få så komme. I løpet av noen få dager ble 3,5 milliarder dollar av Tether innløst som en del av en større kollaps i kryptomarkedene. Men for Tether gikk alt uten problemer.

Denne uken ble Ardoino igjen med i podcasten for å snakke gjennom hvordan ting har endret seg siden, i tillegg til en rekke andre emner i det alltid dynamiske stablecoin-området.

Vi begynte med å prate om Lugano, en ganske liten by i Sveits som er ett år inn i Plan B, et initiativ som har sett at Tether samarbeider med byen for å pushe blockchain-adopsjon.

Paolo påpekte forskjellene mellom Lugano og El Salvador, hvor Bitcoin er fullt lovlig betalingsmiddel ennå, som jeg skrev om da jeg besøkte i fjor, har slitt noe på utdanningsfronten.

Lugano er et mindre initiativ, forklarte Paolo, noe som betyr at det kan utvikles og fremmes lettere. Jeg spurte så om hvor enkelt det var å få kjøpmenn til å ta i bruk Bitcoin og Tether som betalingsmiddel – et annet område hvor El Salvador har slitt.

Men dette forgrenet seg til et bredere tema om utviklingsland og Bitcoin, så vel som styrken til den amerikanske dollaren. Som europeer er Paolo godt klar over den amerikanske dollarens dominans.

For visse utviklingsland representerer dollaren en fluktvei, og diskusjonen rundt Tethers plass i å tilby tilgang til dollaren var fascinerende. Jeg lar deg fylle ut prikkene, men la oss bare si at Argentina, Libanon, Venezuela og Tyrkia ble nevnt.

Bortsett fra den bredere diskusjonen om Bitcoin og utviklingsland, berørte vi også kontroversen rundt Tethers reserver, en historie som tydeligvis har frustrert Paolo.

Han snakket om hvordan Tether avviklet hele sin sertifikatportefølje på ni måneder, svimlende 30 milliarder dollar. Det er en gigantisk sum, og vi snakket også om milliarder av innløsningsforespørsler i kjølvannet av kryptoskandalene i fjor (noe som brøkreserver banker utvilsomt ville ha slitt med).

Paolo diskuterte samfunnets reaksjon og beslutningen om å avvikle eksponeringen for sertifikater til fordel for statskasseveksler. Jeg spurte ham om denne statskassetildelingen (58 % av de siste tallene, selv om dette kan ha endret seg siden) ville reduseres hvis/når prisene faller igjen. Paolos svar var talende – de er et “slankt team” som avslørte et overskudd på 700 millioner dollar i 4. kvartal da resten av kryptoverdenen ga gjenklang fra FTX-nedsmeltingen, og trenger derfor ikke akkurat den sterke avkastningen som tilbys akkurat nå.

Paolo snakket også om kritikk mot ham og Tether sammenlignet med “spennende” eller “kulere” administrerende direktører som de som ledet firmaer som FTX, Celsius, Voyager Digital, for å nevne noen. Selvfølgelig er ingen av disse administrerende direktørene fortsatt i nærheten – et poeng Paolo sørget for å påpeke.

Vi kom også inn på regulering og det faktum at amerikansk regulering har kommet hardt inn i det siste. Jeg spurte Paolo hva alt dette betydde for Tether, som har hovedkontor utenfor USA. Tankene hans var interessante, ettersom den nylig steg forbi en markedsandel på 50 % for første gang siden 2021 – spesielt som en europeer!

Dette er en smak av det vi berørte, men vi spratt rundt en hel haug med emner. Det er en veldig interessant tid i stablecoin-markedet, og kryptovalutaindustrien som helhet, så det var en morsom prat.

Fortsett samtalen på Twitter med @InvezzPortal , @DanniiAshmore og @Tether_to . Eller besøk www.tether.to for mer informasjon.

Takk for at du lyttet, følg oss og abonner her: