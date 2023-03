Hvilken krypto bør du kjøpe i dag? Ekspertene deler de 12 beste kryptoene å kjøpe nå

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

Bjørnemarkedet i 2022 så krypto aktivamarkedene kjempe mot en flodbølge av store navnekollapser og utfordrende globale økonomiske forhold. Tidlige tegn er at 2023 vil begynne å se en lettelse av disse tøffe forholdene og føre til at flere kryptovalutaer reverserer noen av tapene som kryptoaktiva har hatt de siste 12 månedene.

Med potensiell markedsgjenoppretting rett rundt hjørnet, her er de 12 beste kryptoene du kan kjøpe nå:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – revolusjonerer GameFi-sektoren

Markedsverdi: $ 14.7 i presale

Hva er Metacade?

Metacade er en splitter ny virtuell online gaming-arkade som revolusjonerer måten spillentusiaster får tilgang til innhold på, samtidig som spillere kan møte andre kryptoentusiaster på et felles knutepunkt. Metacade har til hensikt å bygge den største play-to-earn (P2E) arkaden i verden, og åpne en verden av passiv inntekt for spillere som kan tjene penger mens de spiller.

Det spennende whitepaper som beskriver Metacade sin visjon i detalj, skisserer det omfattende belønningssystemet som er åpent for brukere og som strekker seg utover den vanlige P2E-mekanikken til andre GameFi-titler. For eksempel får brukere belønninger for å legge ut sosialt innhold til fellesskapet via Create2Earn-ordningen. Samtidig kan MCADE-mynteiere satse beholdningen sin som en del av Compete2Earn-initiativet mot å delta i nettturneringer og premietrekninger.

Metacades sanne attraksjon er at plattformen henvender seg til spillere av alle typer, fra solo-spillere som ønsker å ta på seg alle oppgavene og kjempe seg oppover topplistene, til tilfeldige spillere som er fornøyd med å slå vennene sine i dueller.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i MCADE

MCADE er det opprinnelige verktøyet som driver all aktivitet på plattformen. Mynten kommer med omfattende innebygd verktøy og utmerket tokenomics som ser ut til å presse verdien på MCADE oppover i de kommende månedene og årene, etter hvert som den forventede brukerveksten blir realisert.

Den kanskje mest overbevisende grunnen til å investere i MCADE er at plattformen ser ut til å presse utviklingen i det bredere Web3.0-området fremover. Dette finner sted gjennom den banebrytende Metagrants-ordningen som belønner utviklere med kryptofinansiering for å støtte opprettelsen av nye vanedannende og eksklusive spill, og Work2Earn-program som vil åpne karrieremuligheter for MCADE-fellesskapet i den bredere kryptoverdenen.

Det enorme potensialet til Metacade har allerede tiltrukket seg investorer i hopetall under presale-prosessen, og har fått inn $ 14.7 på bare 18 uker. Den nåværende prisen på $ 0.02 ser sterkt undervurdert ut, og gir tidlige investorer en enestående mulighet for stor avkastning i 2023.

Risiko ved å investere i MCADE

Det er en fast beholdning av MCADE-tokens tilgjengelig, og når Metacades rike omfang av funksjoner når et bredere publikum, vil etterspørselen etter de gjenværende MCADE-myntene øke. Dette skjermer Metacade fra de fleste risikoene forbundet med kryptoinvestringer. MCADE vil imidlertid ikke være immun mot generelle svingninger i kryptomarkedene.

>>> Du kan delta i Metacade-presale her <<<

AltSignals (ASI) – lederen innen AI-drevne tradingsignaler

Hva er AltSignals?

AltSignals ble lansert i 2017 og ble raskt markedsleder i å levere tradingsignaler på kryptovalutapriser og daglig kryptohandel. Plattformen vil gi ut sin opprinnelige ASI-mynt når den bringer sine banebrytende AI-drevne signaler til markedet.

Den nye ActualizeAI vil kombinere flere AI-aktiverte teknologier for å gi sine 52 000 medlemmer tilgang til den mest oppdaterte trading-informasjonen. Ved å utnytte den enorme kraften til maskinlæring, prediktiv modellering og naturlig språkbehandling (NLP), vil ActualizeAI kontinuerlig gjennomsøke markeder hele døgnet for å gi AltSignals-fellesskapet markedsdata i sanntid for å ta informere trading-beslutninger.

Alle ASI-mynteiere vil få tilgang til AI Members Club, som gir medlemmene tidlig tilgang til lukrative presale og tradingmuligheter på tvers av kryptomarkeder.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i ASI

ASI sitt token-presale lanseres i mars til $ 0.012, som representerer en av de mest verdifulle ICO-ene i 2023. Med AltSignals som allerede nyter støtte fra mer enn 50.000 fellesskapsmedlemmer og en 4,9/5 rangering på Trustpilot, er en veletablert plattform som tilbyr et enormt vekstpotensial til de som investerer i ASI tidlig.

Prisen på ASI vil stige under presale til $ 0.02274, hvoretter den AI-aktiverte funksjonen vil treffe bevisstheten til det bredere kryptokjøpende publikum. AI har en stor rolle å spille i fremtiden for kryptoplattformer, og plattformer som utnytter dette tidlig vil ha en stor fordel. Dette gjør AltSignals til en av de beste kryptoene å kjøpe i dag.

Risiko ved å investere i ASI

Å investere i ethvert prosjekt, hovedsakelig nyere, er alltid beheftet med risiko. Med ASI blir imidlertid denne risikoen minimert av den lave verdien av mynten i presale, noe som reduserer risikoen for betydelige verdifall hvis bunnen faller ut av kryptomarkedene igjen, og de nåværende positive markedsforholdene ikke har den deflasjonseffekten de har på mer etablerte mynter.

>>> Du kan delta i Altsignals-Presale her <<<

Binance Coin (BNB) – sentralisert børs-støttet leverandør av smartkjede

Markedsverdi: $ 48,1 milliarder

Hva er Binance Coin?

Binance Coin (BNB) er en av de mest kjente kryptovalutaene med unntak av Bitcoin, og Binance er den største sentraliserte kryptobørsen som er vert for de fleste globale tradingtransaksjonene. Nylig har Binance brukt betydelig tid og penger på å diversifisere tilbudet sitt ved å produsere sin egen blokkjede, Binance Smart Chain, drevet av det opprinnelige tokenet BNB.

Binances Smart Chain har kommet langt i et raskt tempo takket være støtten til Binance og tilbyr en mer sentralisert blokkjedetjeneste enn de fleste av konkurrentene, som Ethereum, Cardano og Solana. Fordelen med dette tilbudet kan bli funnet i den raske blokkoppløsningstiden Binance Smart Chain oppnår og transaksjonsgebyrer så lave som $ 0.02 per transaksjon.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i BNB

BNB-mynten driver alt i Binances økosystem, inkludert Binance Smart Chain. Mynteiere kan også satse BNB-beholdningen sin, få muligheten til å få pengene sine til å jobbe for dem, og transaksjoner blir også støttet på plattformen. Med en sikker, rimelig, energieffektiv vei til markedet som er åpen for utviklere, kan BNB sin opprinnelige valuta fortsette å vokse og tilby suveren avkastning for investorer i fremtiden.

Faktisk bidrar Binance Smart Chain til å stimulere vekst på tvers av flere Web3-industrier, spesielt med et økende antall nye prosjekter som velger blokkjede takket være lave transaksjons- og gassavgifter som støtter smarte kontrakter.

Risiko ved å investere i BNB

Binance har allerede en høy markedsverdi. Selv om en inntreden i blokkjede-verdenen gjør den til et attraktivt prospekt for investorer, øker det også konkurransenivået. Dette øker risikoen for å devaluere BNB hvis konkurrenter utmanøvrerer dem i børs- eller blokkjedemarkedene, eller hvis bredere markedsvolatilitet tørker ut milliarder av myntverdien.

Bitcoin (BTC) – beste digitale valuta

Markedsverdi: $ 449,5 milliarder

Hva er Bitcoin?

Bitcoin ble lansert i 2009 og er den opprinnelige kryptovalutaen som fortsetter å definere kryptoindustrien i dag. Den har fortsatt å trosse oddsen, er økende i popularitet og verdi, og har blitt værhanen som hele kryptomarkedets helse måles etter.

Bitcoin bruker blokkjede for å registrere og verifisere transaksjoner. Det er et peer-to-peer betalingssystem som fungerer uten innblanding fra en sentral finansmyndighet som for eksempel en bank, med alle transaksjoner verifisert av et nettverk av datamaskiner kjent som noder.

Det er et begrenset tilbud på 21 millioner Bitcoin-tokens, og denne knappheten har drevet BTC sin prisutvikling gjennom årene. I tillegg til å være en digital valuta sammenlignes Bitcoin ofte med digitalt gull, takket være potensialet til å beskytte seg mot inflasjon.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i BTC

Bitcoin er den mest verdifulle mynten på kryptomarkedet med betydelig avstand til andre mynter, og ser ut til å beholde denne posisjonen på lang sikt. Med andre markeder for kryptoaktiva fortsatt i sin relativt spede barndom, vet man ikke hvor mye de kan vokse i de kommende årene.

Med Bitcoin sin plass som den største valutaen, er den fortsatt et av de beste kryptoalternativene for investorer som søker avkastning, siden enhver forbedring i markedsforholdene vil bli ledet av en økning i prisen på Bitcoin.

Risiko ved å investere i BTC

Den mest betydelig risikoen ved å investere i Bitcoin er at valutaen er en omsettelig eiendel som ikke er knyttet til en stablecoin eller viktig fiat-valuta som USD. For øyeblikket er ikke Bitcoin regulert, og det er ingen sentral instans som hjelper den med å beholde verdien. Hvis markedet bestemmer at det ikke lenger er noen verdi i BTC, kan mynten bli verdiløs over natten.

Ethereum – største blokkjedeleverandør

Markedsverdi: $ 198,5 milliarder

Hva er Ethereum?

Ethereum er den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi og er verdens største leverandør av blokkjedeplass til andre kryptoprosjekter. Den er vert for et stort utvalg dApps (desentraliserte applikasjoner), inkludert DeFi-prosjekter, NFT-er, børser og GameFi-plattformer. Den bruker blokkjedeteknologi og smarte kontrakter for å møte det enorme spekteret av bruker-caser som er skissert ovenfor.

Etter først å ha jobbet med den kostbare, langsomme og ineffektive proof-of-work konsensusmekanismen, reagerte Ethereum på konkurranse i universet ved å gå over til en proof-of-stake-modell ved å bruke ETH-tokenet for å validere transaksjoner. Selv om dette forbedret Ethereum sin blokkjedetjeneste betydelig, vil ytterligere utgivelser ventes i 2023 for å avverge andre trusler fra konkurrerende blokkjeder som tilbyr større skalerbarhet og lavere transaksjonsgebyrer enn Ethereum kan tilby.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i ETH

Ethereum sin plass som markedsleder innen blokkjedeforsyning ser ut til å bli sementert på mellomlang til lang sikt, spesielt med tanke på at flere og flere globale giganter bruker nettverket som grunnlag for sine bevegelser inn i kryptoverdenen.

Så lenge Ethereum fortsetter å innfri sine løfter ved å oppgradere blokkjeden sin, tilby lavere transaksjonsgebyrer, større kapasitet og raskere transaksjoner, kan det være betydelig spillerom for den enorme markedsverdien å gå mye høyere.

Risiko ved å investere i ETH

En av de største styrkene til Ethereum er den høye markedsverdien, men samtidig en av de største risikoene. Prosjekter med høy markedsverdi opplever jevnlig lavere vekst enn nye, mindre høyt verdsatte prosjekter. Investorer kan derfor se mer begrenset avkastning på investeringer i ETH enn de kan få fra en annen blokkjedeleverandør.

Filecoin (FIL) – beste kryptovaluta for fillagring

Markedsverdi: $ 2,6 milliarder

Hva er Filecoin?

Filecoin er et desentralisert lagringsnettverk som søker å konkurrere med de globale teknologi-gigantene Amazon, Google og Microsoft og deres nesten monopol på sentraliserte fillagringsløsninger.

Filecoin sin desentraliserte løsning lar filer lagres sikkert online uten behov for en sentralisert leverandør og tillater enkel fildeling mellom godkjente brukere. Fordelene for brukerne er betydelige, med skalerbare lagringsløsninger tilgjengelig til en brøkdel av kostnadene ved å bruke en sentralisert leverandør.

Prosjektet gir økonomiske belønninger for brukere som følger reglene og håndterer nesten 500 petabyte med data for klienter, noe som gjør den til den ledende kryptovalutaen for fillagring på markedet i Web3.0.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i FIL

Det opprinnelige FIL-tokenet er et utmerket eksempel på en kryptovaluta som gir næring til et bestemt kryptomarkedsbehov. Allerede et strålende eksempel på desentralisert internett, er bruker-casene for Filecoin svært overbevisende. Denne nisjen, og den relativt beskjedne markedsverdien gir god plass for vekst de neste årene, noe som gjør FIL til et av de beste krypto-investeringsalternativene å kjøpe i dag.

Investorer får enorm nytteverdi når de kjøper FIL-mynter, noe som gjør det til et mer attraktivt investeringsalternativ enn flere andre valutaer som har høyere markedsverdi. Dette gjør den til en av de beste Web3-myntene som er tilgjengelig akkurat nå.

Risiko ved å investere i FIL

Filecoin er fortsatt en relativt ny mynt, og med det følger et nivå av volatilitet som mer etablerte prosjekter er immune mot. Mange investorer vil vente med å investere i FIL til teknologien er fullstendig sikret og et mer betydelig antall brukere drar nytte av Filecoin sine lagringsmuligheter. Inntil det skjer, er det en risiko for at tilliten til Filecoin kan glippe, noe som fører til et betydelig verditap.

Chainlink (LINK) – beste krypto for on-chain data

Markedsverdi: $ 3,7 milliarder

Hva er Chainlink?

Chainlink er et kryptoprosjekt som bruker sitt opprinnelige LINK-token for å stimulere nodene til å gi åpenhet og muliggjøre smarte kontrakter for å få tilgang til data fra omverdenen. Denne funksjonaliteten er stadig viktigere for kryptosamfunnet, spesielt desentraliserte apper, og har vært sentral for at Chainlink har dannet nye partnerskap i stort antall sammenlignet med andre prosjekter.

Tokenet inneholder noen av de beste kryptofundamentene på markedet, og er vert på Ethereum-blokkjeden. Likevel kan den enkelt samhandle med flere andre kjeder som gjør det mulig for utviklere å gjøre overføring av data til en sømløs operasjon.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i LINK

Det økende antallet prosjekter som ønsker å samarbeide med Chainlink for å få tilgang til større nivåer av blokkjededata og øke den transparente overføringen av smarte kontrakter, gjør Chainlink sin teknologi til et må-ha. Den økende bruken av teknologi viser at det ser ut til å være rom for vekst i prosjektets markedsverdi.

I tillegg ruller Chainlink ut muligheten for innsats til LINK-tokeneiere, slik at de kan tjene kryptobelønninger mens de validerer og sikrer transaksjoner på nettverket. Dette er nok en fjær i hatten til Chainlink og tilfører verdi til investeringen.

Risiko ved å investere i LINK

Selv om Chainlink for øyeblikket er et etablert kryptoprosjekt med et utmerket bruksområde, spesielt i partnerskapet med SWIFT, risikerer Chainlink å bli slått av konkurrentene etter hvert som kampen om TradFi-partnerskap vokser. Markedsmetning er en annen potensiell risiko for verdien av LINK de neste årene, noe som betyr at Chainlink må være i forkant for å sikre sin plass som en av de beste kryptoene å investere i.

Ripple (XRP) – beste krypto betalingssystem rettet mot banker

Markedsverdi: $ 19,2 milliarder

Hva er Ripple?

Ripple er en veletablert kryptovaluta i finanssektoren lansert i 2012. Den bruker sin RippleNet-plattform med desentraliserte protokoller og muliggjør internasjonale betalinger på tvers av landegrenser. Den har som mål å etablere seg som en langsiktig rival til det internasjonale standardiserte SWIFT transaksjonssystemet som brukes over hele verden.

For dette formål har Ripple støtte fra flere høyprofilerte internasjonale finansinstitusjoner, inkludert Bank of England, Bank of Canada og Santander, som har blitt imponert over hastigheten og de lave transaksjonskostnadene som Ripple muliggjør. Med det opprinnelige XRP-tokenet som tillater et stort volum av globale transaksjoner til lave kostnader, er Ripple et prosjekt med høyt potensial som raskt kan bli globalt.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i XRP

Ripple er for tiden i fokus på grunn av et søksmål anlagt av US Securities and Exchange Commission (SEC) med fokus på gyldigheten av XRP som et desentralisert finansprosjekt. Selv om dette pågående søksmålet har holdt prisene lavere enn noen andre DeFi-prosjekter, er den fortsatte støtten fra store globale finansinstitusjoner et stort pluss i Ripple sitt favør.

Dette gjør XRP til en potensielt god investeringsmulighet dersom kjennelsen favoriserer dem. Utfallet av søksmålet forventes senere i 2023, noe som gjør dette til det perfekte tidspunktet for investorer å få tak i XRP-mynter til sin kryptoportefølje til en lav pris før den potensielt eksploderer i de kommende månedene.

Risiko ved å investere i XRP

Selvfølgelig er baksiden av dette at XRP er i betydelig risiko for kollaps – eller i det minste en betydelig devaluering dersom den juridiske utfordringen fra SEC er vellykket og Ripple blir fokus for streng regulering. Investorer har en stor beslutning om å veie fordeler og ulemper før de bestemmer seg for om XRP er verdt risikoen eller ikke.

Dogecoin (DOGE) – beste meme-mynt å investere i

Markedsverdi: $ 10,8 milliarder

Dogecoin etablerte seg som den originale meme-mynten og ble opprinnelig lansert som en morsom motgift mot Bitcoin sin seriøse verden. Vitsen har blitt seriøs de siste årene ettersom Dogecoin har klatret inn blant de ti beste kryptovalutaene etter markedsverdi, og har fått litt støtte fra store navn i form av Twitter og Tesla-supremo Elon Musk.

Mange, inkludert Musk, tror at Dogecoin kan bli et alternativt betalingsmiddel og tilby smart kontrakt valideringtjenester innen kort tid. En av Dogecoin sine store positive sider er det store, vennlige og imøtekommende nettsamfunnet som gjør det til et hyggelig og trygt online univers for å utforske den store verdenen av krypto.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i DOGE

DOGE har prestert spektakulært bra for et prosjekt med så lite innebygd nytteverdi. Riktignok har støtten fra en av verdens rikeste og mest innflytelsesrike gründere gjort Dogecoin sitt rykte liten skade. Den største grunnen til å investere i DOGE er imidlertid at med noen få tekniske fremskritt åpner det seg en rekke nye bruksområder for mynten.

Med støtte fra store navn og et fantastisk støttende og lidenskapelig fellesskap kan himmelen være grensen for DOGE hvis den velger å forgrene seg utover det å tilby en meme-mynt.

Risiko ved å investere i DOGE

Meme-mynter har en historie med å reagere med volatilitet på endringer i markedet, og DOGE er intet unntak. Med lite konkrete bevis på utvikling av Dogecoin-økosystemet, en ubegrenset tilførsel av tokens som har en deflasjonsmessig innvirkning på verdien av DOGE og svært lav token-nytteverdi, er DOGE sin mangel på fremgang den største trusselen.

Shiba Inu (SHIB) – Ethereum meme-mynt kryptovaluta

Markedsverdi: $ 6,8 milliarder

Hva er Shiba Inu?

Shiba Inu er en meme-mynt som hentet inspirasjon fra Dogecoin og har skapt et dedikert fellesskap av støttespillere. I motsetning til DOG, viser Shiba Inu konkrete tegn på å øke nytteverdien av sitt opprinnelige SHIB-token ved å flytte det mot å bli et styringstoken og bygge en infrastruktur som gjør det mulig for brukere å satse mynter i DeFi-appen.

Dette har fått flere erfarne investorer som vanligvis er på vakt mot meme-mynter til å revurdere verdien av SHIB, spesielt gitt ytelsen i løpet av kryptovinteren 2022. Etter å ha holdt stand gjennom det nylige bjørnemarkedet, er SHIB godt etablert som et topp 20 kryptoprosjekt etter markedsverdi.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i SHIB

Medlemmer av SHIB-fellesskapet hevder at verdien av SHIB-mynten er betydelig undervurdert, spesielt med tanke på at den har gått bort fra bare å være en meme-mynt til å bygge seriøs nytteverdi. De hevder faktisk at verdien av SHIB forblir lav, selv når markedsverdien øker.

Shiba Inu drar nytte av sikkerheten som tilbys ved å bygge på Ethereum sin proof-of-stake blokkjede, noe som betyr at tilliten til DeFi-løsningen kan vokse og føre til potensielt betydelig verdistigning.

Risiko ved å investere i SHIB

I motsetning til tilliten som fans av Shiba Inu viser, peker skeptikerne på det faktum at meme-myntstempelet er notorisk vanskelig å riste av seg. Selv om Shiba Inu håper overgangen til DeFi-markedet vil bidra til at de kan kvitte seg med denne etiketten, gjenstår det å se om investorer og kryptomarkedene er enige.

Cardano (ADA) – skalerbart blokkjedenettverk

Markedsverdi: $ 12,6 milliarder

Hva er Cardano?

Cardano er en blokkjede bygget av Ethereum-medgründer Charles Hoskinson som et svar på noen av manglene til Ethereum, som høye transaksjonskostnader, lav kapasitet og mangel på skalerbarhet. Resultatet er en blokkjede som har gått langt for å løse disse problemene, som er svært godt undersøkt og peer-vurdert.

Cardano sin tolags-arkitektur lar Cardano Settlement Layer (CSL) være vert for dApps, og lar Cardano Computation Layer (CCL) konsentrere seg om å behandle transaksjoner. Følgelig er transaksjonshastighetene mye raskere, kostnadene er betydelig lavere, og Cardano kan behandle mange flere transaksjoner per sekund enn Ethereum.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i ADA

Skalerbarhet av blokkjedetilførsel er et økende krav for kryptoprosjekter, gamle som nye, og Cardano har raskt bygget en lojal supporterbase siden lanseringen. Det er en av de mest aktive lag1 blokkjedene for dApps og er vert for prosjekter fra meme-mynter til DeFi-løsninger.

Til tross for Ethereums nylige oppgraderinger er Cardano fortsatt et av de beste alternativene for skalerbarhet, kostnadseffektivitet og hastighet på markedet, noe som gjør den moden for ekspansjon i blokkjedesektoren.

Risiko ved å investere i ADA

Det ligger noen heftige trusler mot prisen på ADA i horisonten, spesielt den fortsatte utviklingen og forestående lanseringen av nye funksjoner på Ethereum i år, som kan utfordre Cardano sin status som en av de mest fleksible blokkjedeplattformene.

Solana (SOL) – blomstrende lag 1 blokkjedeprotokoll

Markedsverdi: $ 8,5 milliarder

Hva er Solana?

Solana er en lag1 blokkjedeleverandør etablert som en utfordrer til Ethereum sin sektordominans. I motsetning til Cardano ligger Solanas viktigste forskjell fra Ethereum i den banebrytende bruken av proof-of-history konsensus sammen med proof-of-stake.

Dette gir ekstra åpenhet til transaksjonsvalideringer og har vist seg å være raskere, billigere, mer energieffektivt og med en langt større transaksjonskapasitet enn andre blokkjedeleverandører.

Grunnen til at du bør vurdere å investere i SOL

Den opprinnelige SOL-mynten driver Solanas plattform og har hjulpet Solana til å bli den beste plattformen for de spirende digitale eiendoms- og metavers-sektorene. Mens Ethereum fortsatt har den største markedsandelen, er Solana et overbevisende alternativ for nyere prosjekter som søker mer kostnadseffektive alternativer for å få prosjektene sine i gang.

Etter hvert som disse nye prosjektene modnes, kan investorer forvente at prisen på SOL vil presse seg fremover mens markedsverdien øker betydelig forbi $ 10 milliarder-nivået og videre.

Risiko ved å investere i SOL

Et av de største problemene som har holdt Solana tilbake fra å overgå Cardano som Ethereums mest fremtredende rival som lag 1-leverandør, er de dårlige nivåene av nettverkstilkobling. Det er rapportert om flere systembrudd, og systemet må regelmessig stoppes for vedlikehold. Jo lenger disse problemene fortsetter, desto større innvirkning på SOL sin evne til å nå nye høyder.

Konklusjon: Hvilken er den beste kryptoen å kjøpe nå?

Selv om det fortsatt er tidlig i 2023, kan dette være året hvor noen av de mest etablerte prosjektene går tilbake til å gi investorene god fortjeneste. Imidlertid ser nykommeren Metacade ut til å overgå sine mer etablerte rivaler med sitt rike potensial og presale med lav verdi som allerede tiltrekker seg investorer i tusenvis.

Med enorm innebygd nytteverdi i MCADE-mynten, et rikt og mangfoldig tilbud til investorer, og potensialet til å lede GameFi-sektoren i mange år framover, er det lett å se hvorfor analytikere tipper MCADE som den som kommer til å yte best i 2023.

FAQ: Ofte stilte spørsmål om krypto

Hva er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale mynter som verifiseres ved bruk av kryptering. Dette gjør det mulig for sikre valutatransaksjoner å finne sted på blokkjeder med validering av et nettverk av datamaskiner. Kryptovalutaer kan handles online via børser og er vanligvis desentralisert, noe som betyr at de ikke blir kontrollert av et sentralt organ som en bank eller regjering.

Hva er et krypto-presale?

Ofte kjent som Initial Coin Offering (ICO), lar et krypto-presale nye prosjekter samle inn penger ved å selge mynten til en utvalgt gruppe investorer til en redusert og fast pris. De innsamlede midlene støtter prosjektets utvikling og belønner investorer med potensiell fortjeneste når mynten blir notert på offentlige krypto-desentraliserte og sentraliserte børser.

Hvilken krypto vil ta av i 2023?

Nyere kryptoprosjekter har større mulighet til å eksplodere i 2023, gitt at de har mye lavere markedsverdi enn mer etablerte prosjekter. Metacade og AltSignals er utmerkede eksempler på nye kryptovalutaprosjekter som kan belønne investorer innen utgangen av 2023 og langt framover.

Hvilken krypto bør jeg kjøpe i dag på kort sikt?

Metacade er et prosjekt som kan gi utmerkede kortsiktige resultater takket være den faste token-tilførselen og lav presale-pris. ASI ser også ut som et veldig godt alternativ for investorer som leter etter kortsiktig avkastning takket være bruken av AI-teknologi.

Hvilken krypto har det beste potensialet på lang sikt?

Kryptomarkeder utvikler seg raskt, med nye prosjekter som dukker opp regelmessig. Imidlertid kan investorer som tenker på lang sikt potensielt bli rike med Metacade sine utmerkede planer om å drive den til forkant av den voksende GameFi-sektoren i årene som kommer.

Hva er den beste kryptovalutaen å investere i for 2023?

Det beste kryptovalutaprosjektet å investere i for 2023 er det som tilbyr inngang til den laveste prisen, men likevel har mest vekstpotensial. Nye prosjekter som Metacade og AltSignals er ideelle eksempler på utmerkede kryptoinvesteringer i 2023.

