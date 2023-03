De 12 beste staking-kryptoene i 2023 for solide gevinster

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

Staking av kryptovaluta kan være en svært lønnsom langsiktig investeringsstrategi. Det finnes mange ulike alternativer som kan hjelpe brukerne med å maksimere avkastningen og tjene passive inntekter. Dette inkluderer alle proof-of-stake-blokkjeder og en rekke desentraliserte applikasjoner (dApps).

Her er noen av de beste staking-kryptoene i 2023 for å tjene passive gevinster:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Hva er Metacade?

Metacade er en omfattende GameFi-plattform som tilbyr et stort utvalg av arkadespill til sine brukere. Alle spillene på plattformen har integrerte økonomiske belønninger, ettersom Metacade er en evigvarende play-to-earn-opplevelse som kombinerer gøyal gameplay med økonomiske belønninger.

Metaverse-arkaden tilbyr mange ulike metoder for å tjene en inntekt i kryptovaluta. Work2Earn kobler brukere til jobbmuligheter i kryptorommet. Compete2Earn belønner spillere med krypto for å delta i eGaming-turneringer i metaverse-arkaden. Create2Earn belønner brukere for deres bidrag til fellesskapet.

Spill i metaverse-arkaden kan spilles både uformelt og konkurransepreget, noe som gir uendelige muligheter til å tjene belønninger i form av MCADE-tokens. Brukere kan stake MCADE direkte på nettstedet, noe som genererer en automatisk avkastning og bidrar til å maksimere belønningspotensialet.

Grunner til å stake MCADE

MCADE er en lovende ny GameFi-plattform som nylig lanserte et vellykket presale event. Den er nå inne i den siste fasen av sitt presale, noe som gir tidlige investorer en unik mulighet til å bli involvert i et kryptoprosjekt med stort potensial i den innledende utviklingsfasen.

Staking av kryptovaluta tjener passiv avkastning i tillegg til en investeringsavkastning. Dette kan gjøre staking av MCADE til en av de mest lukrative mulighetene i Web3 takket være det enorme potensialet for avkastning fra det nåværende prisnivået.

Prisen på MCADE er $0.020 i sluttfasen av sitt presale. Det er et begrenset antall tokens tilgjengelig på dette tidspunktet, før MCADE lanseres på digitale aksjebørser. Dette betyr at den pågående presale er den perfekte muligheten til å investere med tanke på å oppnå en betydelig avkastning.

>>> Du kan delta i den siste fasen av Metacades presale her <<<

2. AltSignals (ASI)

Hva er AltSignals?

AltSignals er en meget vellykket online trading-plattform som har bistått 50 000 brukere siden den ble lansert i 2017. Prosjektets proprietære indikator, AltAlgo ™, har konsekvent produsert trading-signaler med over 70 % nøyaktighet siden den først ble lansert. AltSignals har hjulpet tradere, med ulike erfaringsnivåer, med å navigere på kryptomarkedene.

Plattformen utvider nå sitt trading-verktøy med kunstig intelligens for enda større nøyaktighet. Den nye pakken med verktøy, kalt ActualizeAI, vil gi kryptoinvestorer en unik fordel mens de trader på markedet, ettersom den er i stand til å forutsi fremtidige prisendringer ved å analysere store mengder markedsdata.

Innehavere av ASI-tokens vil få tilgang til ActualizeAI og kan bli med i AI Members Club, som gir tilgang til eksklusive trading-turneringer og investeringsmuligheter i tidlige stadier. Det er også mulig å stake ASI direkte på plattformen for å tjene en passiv avkastning, noe som bidrar til å maksimere en mulig avkastning over tid.

Grunner til å stake ASI

ASI er et spennende nytt kryptotoken som kan revolusjonere måten folk trader på kryptomarkedene. Kombinasjonen av kunstig intelligens og blokkjede har stort potensial for fremtiden, noe som betyr at AltSignals er godt posisjonert for fremtidig suksess.

ASI-tokenet har deflatorisk tokenomics og stor nytteverdi på plattformen. Staking av token bidrar til å generere en passiv inntekt i tillegg til å gi tilgang til et AI-drevet handelsverktøy, som over tid kan produsere en betydelig grad av etterspørsel.

>>> Du kan delta i ASI tokens presale her <<<

3. Ethereum (ETH)

Hva er Ethereum?

Ethereum (ETH) er en desentralisert blokkjede med åpen kildekode som er utviklet for å gjøre det mulig å opprette desentraliserte applikasjoner (dApps). Ethereum var den første komplette Turing-blokkjeden. Dette da utviklere kan programmere tilpassede smartkontrakter for å utføre transaksjoner automatisk.

Ethereum bruker Ethereum Virtual Machine (EVM) til å bygge og distribuere smarte kontrakter, som bruker programmeringsspråket Solidity. Dette gjør det mulig for utviklere å lage tilpassede applikasjoner og digitale eiendeler, inkludert både fungible og ikke-fungible tokens (NFT-er).

Kjernen i Ethereum er et nettverk av distribuerte computere. Nettverket gikk nylig over til en proof-of-stake-konsensusmekanisme der hvem som helst kan bli en validator-node ved staking av 32 ETH. Dette bidrar til å støtte infrastrukturen i nettverket, ettersom det er avhengig av uavhengige leverandører av datakraft for å behandle transaksjoner.

Brukere med mindre enn 32 ETH kan delegere sine tokens til et utvalg av validatorer. Dette gir alle deltakerne passive belønninger fra nettverket. De beste staking-belønningene genereres under valideringsprosessen, der gassavgifter utdeles til validatoren som foreslår neste blokk med transaksjoner.

Grunner til å stake ETH

Ethereum er en av de beste kryptovalutaene å satse på i 2023. Bakgrunnen for dette er at den nylige overgangen til proof-of-stake har gjort nettverket mer effektivt. Ethereum, som allerede er den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, er nå sikret for fremtiden og kan støtte store mengder trafikk uten at det går på bekostning av ytelse eller sikkerhet.

Belønninger som opptjenes ved staking av krypto varierer mellom 7 % og 14 %. Staking-prosessen er enkel – hvem som helst kan stake mynter eller ETH-tokens ved å koble en kryptolommebok til populære pools, som for eksempel Lido. Alle delegatorer tjener staking-belønninger proporsjonalt med deres andel av staking-poolene, og det kreves ikke noe minimumsbeløp for å delegere.

4. Cardano (ADA)

Hva er Cardano?

Cardano er en proof-of-stake-blokkjede som er avhengig av sitt opprinnelige token, ADA, for å sikre nettverket. Det er et prosjekt med åpen kildekode som alle kan delta i, men det eksisterer betydelige inngangsbarrierer for å bli en fullverdig validator. Som et rimeligere alternativ, kan brukere delegere en hvilken som helst mengde ADA for å bli en delegator-node og begynne å tjene ADA-belønninger.

Cardano er utformet som et alternativ til andre blokkjeder med høy hastighet og lave kostnader. Det er et av de første nettverkene som populariserte «proof-of-stake»-konsensusmekanismer, ettersom de fleste tidligere blokkjeder brukte ulike varianter av Bitcoins «proof-of-work»-protokoll (PoW). Noen få eksempler inkluderer Dogecoin, Litecoin og Ethereum før «The Merge», som har redusert gjennomstrømningen sammenlignet med proof-of-stake-alternativer.

Proof-of-stake-konsensusmekanismen tillater forbedret skalerbarhet og raskere blokkbekreftelser. Ettersom den ikke er avhengig av en dyr maskinvare eller betydelige energikostnader under utvinningsprosessen av krypto, er PoS-protokoller billigere å kjøre. Uten at det går på bekostning av sikkerheten. Protokollen holdes sikker gjennom en innebygd økonomisk avskrekking der skadelig eller defekte noder mister sine stakede tokens.

Staking-prosessen med Cardano er enkel og gjør det mulig for alle å generere passiv inntekt. Alle tokenholdere er kvalifisert til å stake mynter, noe som kan gjøres ved å delegere ADA. Årlig prosentvis avkastning for staking av ADA er omtrent 4.5 %, noe som gjør det til et av de beste kryptoprosjektene i Web3.

Grunner til å stake ADA

Cardano har ambisiøse planer om å bli markedsleder innen industrien for smartkontrakter. De lanserer en lag-2-skalerbarhets-oppgradering, kalt Hydra, som vil øke blokkjedens gjennomstrømning til 1 million transaksjoner per sekund (TPS). Selv om den faktiske gjennomstrømningen vil være lavere, vil den økte kapasiteten til blokkjeden gjøre den til et av de best presterende nettverkene i Web3.

Cardano er en av de beste originale staking-myntene, og dens evne til å støtte dApps gjør det til et attraktivt alternativ for både programmerere og brukere. Alle stakede eiendeler tjener renter takket være Cardanos proof-of-stake-protokoll, noe som gjør det til et flott alternativ for kryptoinvestorer som ønsker å tjene en passiv inntekt.

5. Solana (SOL)

Hva er Solana?

Solana (SOL) er en blokkjede-plattform med høy ytelse som er designet for skalerbarhet. Blokkjeden bruker en unik konsensusprotokoll som kombinerer proof-of-stake med proof-of-history. Dette gjør det mulig for blokkjeden å behandle et høyt antall transaksjoner med blokkfinalitet på under ett sekund.

dAppene på Solana er bygget ved hjelp av programmeringsspråket Rust, som åpner for mer komplekse applikasjoner sammenlignet med Solidity. Nettverket er derfor en svært sikker infrastruktur som kan støtte tilpassede applikasjoner i samme omfang som sentraliserte nettverk. dApps er raske og billige å bruke, ettersom Solanas sentrale mål er å legge til rette for distribusjon av DeFi-applikasjoner og digitale ressurser på verdensbasis.

Solanas teknologi har vist seg å håndtere opptil 50 000 transaksjoner per sekund på hovednettverket, noe som gjør den til en av de raskeste blokkjedene på markedet i dag. Myntinnehavere kan enkelt begynne å stake mynter og validere transaksjoner gjennom lommebøker som er kompatible med Solana, som for eksempel Phantom. Denne spesifikke kryptolommeboken er populær, men lommebøker som støtter staking av SOL inkluderer også Sollet og Solflare.

Grunner til å stake SOL

Solana støtter opprettelsen av andre digitale eiendeler takket være sin smartkontrakt-funksjonalitet. Dette har ført til et stadig økende antall tokens, dApps og brukere for blokkjeden, som alle drar nytte av umiddelbare transaksjoner. Alle transaksjonsgebyrer på kryptonettverket betales i SOL, som deretter brukes til å generere passiv inntekt for validatorer og delegatorer.

Det forventes at Solana vil vokse betydelig i årene som kommer, noe som gjør den til en av de beste staking-plattformene akkurat nå. Dette bør gi flere belønninger for stakers når de validerer transaksjoner på grunn av høyere trafikk på plattformen. Solana er uten tvil en av de beste kryptoene å satse på i 2023.

6. Algorand (ALGO)

Hva er Algorand?

Algorand er en desentralisert offentlig «ledger» som drives av blokkjede-teknologi. Den er utformet for å bringe eierskap av digitale eiendeler til massene ved å løse blokkjede-trilemmaet, som sier at et distribuert datanettverk vanligvis må ofre enten sikkerhet, skalerbarhet eller desentralisering for å fungere.

Algorands egen proof-of-stake-protokoll (PPoS) gjør det mulig for blokkjeden å oppfylle alle de tre forutsetningene i blokkjede-trilemmaet, uten at det går på bekostning av ytelsen. Det er et svært skalerbart nettverk som støtter staking og kan skryte av sub-null-utslipp under valideringsprosessen.

Algorands opprinnelige kryptovaluta er ALGO, som brukes til å betale transaksjonsgebyrer i nettverket. ALGO-innehavere kan bruke sine kryptoaktiva til å delta i beslutningsprosesser i nettverket, ettersom Algorand styres av en desentralisert autonom organisasjon (DAO).

Grunner til å stake ALGO

Alle kan tjene staking-belønninger ved å delegere minst 1 ALGO til å blokk-validatorer. Algorand har lave inngangsbarrierer, ettersom 1 ALGO for øyeblikket kun er verdt $ 0,21. Som en tillatelsesfri blokkjede kan brukerne raskt, enkelt og billig bidra til staking-pools

Bidrag til staking-pools er ikke den eneste fordelen. ALGO er en av de beste kryptomyntene som er tilgjengelige akkurat nå, ettersom den har et stort oppadgående potensial. Det er en av de mest avanserte blokkjedeprotokollene, ettersom den er sikker, skalerbar, desentralisert, energieffektiv og kan også støtte utviklingen av desentraliserte apper.

7. Polkadot (DOT)

Hva er Polkadot?

Polkadot, eller DOT, er en multi-chain-plattform, bygget for å muliggjøre interoperabilitet og skalerbarhet mellom andre blokkjeder. Den kobler sammen isolerte blokkjede-nettverk slik at transaksjoner kan bevege seg fritt og sømløst på tvers av dem, og skaper dermed et større såkalt «internett av blokkjeder».

Som en lag-0 blokkjede-protokoll, fungerer Polkadot som en løsning på tvers av kjeder, som kan integreres med EVM-kompatible lag-1ere, som Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain og flere andre. Protokollen er avhengig av staking, slik at DOT-innehavere kan tjene passiv inntekt ved å sikre nettverket.

Alle kan tjene kryptobelønninger gjennom Polkadot ved å gi minst 1 DOT til nomination-pools. Alternativt trenger brukerne minst 292.96 DOT for å kunne bli en fullverdig nominator-node. Staking tokens med Polkadot er en enkel prosess som kan bidra til å maksimere brukernes kryptoinntekter over tid.

Grunner til å stake DOT

Polkadot er en topp 20 kryptovaluta etter markedsverdi og en av de beste staking-kryptoene. Kryptolån med Polkadot bidrar ikke bare til å sikre nettverket og verifisere transaksjoner, DOT er nemlig også en av myntene med de høyeste kryptobelønningene.

Staking DOT kan vise seg å være en betydelig investeringsmulighet, ettersom nominatorer og nominator-pools kan tjene 14 prosent avkastning på deres opprinnelige investering hvert år. Inntjening av belønninger med Polkadot er dermed en enkel prosess, og investorer kan maksimere sin langsiktige avkastning ved å låse tokens i escrow over en viss periode.

8. Quint (QUINT)

Hva er Quint?

Quint er en desentralisert applikasjon som tar sikte på å lukke gapet mellom blokkjeden og den virkelige verden. Grunnleggerne er serieentreprenører som har opprettet en sentral plattform der brukere kan satse QUINT-tokens for å tjene passive belønninger. Dette inkluderer NFT-er og virkelige opplevelser.

Brukere kan bli med i luksuriøse lotteri-pooler for å tjene et bredt utvalg av premier, inkludert Bored Ape Yacht Club NFT-er og diamantklokker. Prosjektet tar konseptet med passiv inntjening til neste nivå, slik at alle QUINT-spillere får enestående belønninger når de sikrer plattformen med staking- mynter.

APY på Quint kan også settes sammen automatisk, noe som hjelper brukerne med å maksimere token-avkastningen. Denne prosessen fungerer ved å ta ut tokenbelønninger og «re-stake» dem på plattformen. Dette bidrar til å generere en høyere prosentvis avkastning over tid.

Grunner til å stake QUINT

QUINT er en populær staking-plattform for kryptovaluta som tilbyr et unikt sett med belønninger til brukerne. Prosjektet ble lansert i 2022 og er fortsatt et lovende alternativ for alle som søker de beste kryptoene å stake for DeFi-tokenbelønninger.

9. Avalanche (AVAX)

Hva er Avalanche (AVAX)

Avalanche er et avansert blokkjede-nettverk som kan behandle finansielle transaksjoner med høy hastighet. Den nye protokollen som brukes av Avalanche er en av de sikreste kryptografiske løsningene i Web3, samtidig som den tilbyr dApp-kompatibilitet og lave nettverksavgifter.

Avalanche støtter EVM, noe som betyr at enhver dApp som er opprettet i Ethereum-økosystemet, kan distribueres på Avalanche med minimale endringer i kildekoden. Avalanche er en innovativ teknologi og en av de mest brukte blokkjedene i verden i dag.

Brukere kan stake krypto på Avalanche for valideringsprosessen for transaksjoner. Dette kan hjelpe brukere med å maksimere avkastningen på kryptoporteføljen sin, ettersom nettverkets opprinnelige token, AVAX, gir betydelig avkastning for krypto-staking.

For å bli en validator-node på Avalanche må brukerne satse 2000 AVAX-tokens. Dette tilsvarer omtrent $ 33 000 i fiat-penger eller USD-mynter som Tether. For brukere som mangler de nødvendige midlene, støtter Avalanche delegert krypto-staking med minst 25 AVAX.

Avalanche er også hjemmet til en komplett pakke med DeFi-applikasjoner takket være dens evne til å støtte smarte kontrakter. Plattformer som Trader Joe og Yield Yak er populære plattformer for å stake andre digitale eiendeler fra Avalanche-økosystemet, slik at brukerne kan høste avkastning og passivt maksimere avkastningen.

Grunner til å stake AVAX

Avalanche er en ledende blokkjede-protokoll som kan generere betydelig langsiktig avkastning. Ved å kombinere investeringsavkastning i fiat-verdi med en passiv avkastning i AVAX, kan brukerne generere inntekter fra den samme mengden kryptobeholdninger.

Ved å la kryptobrukere stake krypto på flere ulike måter, er Avalanche absolutt en av de mest omfattende plattformene for å stake kryptovaluta. AVAX kan kjøpes på de beste kryptobørsene, og brukere kan bytte token til et bredt utvalg av andre staking-eiendeler ved hjelp av desentraliserte kryptobørser som for eksempel Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

Hva er Tezos?

Tezos (XTZ) er et desentralisert blokkjede-nettverk designet for å støtte smarte kontrakter og dApps. Den skiller seg ut fra andre blokkjeder på grunn dens «self-amendment»-egenskap, som gjør at den kan tilpasse seg endringer i protokollen uten å måtte forgrene seg, som de fleste andre blokkjeder. Noen bemerkelsesverdige blokkjede-forgreninger inkluderer Bitcoin Cash, Ethereum Classic og Ethereum PoW.

Staking av mynter på Tezos bidrar til å verifisere transaksjoner på grunn av sin proof-of-stake-protokoll. Det opprinnelige tokenet, XTZ, brukes til en rekke aktiviteter på blokkjeden, og alle transaksjonskostnader betales tilbake til brukerne for deres krypto-staking.

XTZ-tokens kan også brukes til å stemme på oppgraderinger av Tezos-protokollen og betale avgifter for dApp-integrasjoner. Tezos er en innovativ blokkjede-protokoll som er velkjent i kryptomiljøet, ettersom den tilbyr mange av de samme funksjonene som alternative nettverk, samtidig som den leverer raske og billige transaksjoner.

Staking av mynter på Tezos er kjent som ‘Baking’. Brukere kan ‘Self-Bake’ eller delegere. Self-baking krever 8000 XTZ-tokens til den nåværende prisen på $ 1.10, noe som gjør det billigere enn sammenlignbare nettverk som Ethereum og Avalanche. Brukere kan også delegere XTZ, av et hvilket som helst beløp, til såkalte «bakere», noe som gjør det til en tilgjengelig metode for å tjene passiv inntekt.

Grunner til å stake XTZ

XTZ er en topp 100 kryptovaluta etter markedsverdi, og den vil sannsynligvis vokse i verdi de neste årene. Den tilbyr en brukervennlig delegeringsprosess for å minimere inngangsbarrierer og maksimere nettverks-desentralisering, noe som gjør den til en av de beste kryptovalutaene å satse på i 2023.

11. Polygon (MATIC)

Hva er Polygon?

Polygon (MATIC) er et lag 2-nettverk som gjør det enkelt å bygge skalerbare desentraliserte applikasjoner (dApps) for Ethereums økosystem. Prosjektet tilbyr infrastrukturen som trengs for å bygge applikasjoner med høy ytelse, med en imponerende grad av skalerbarhet, samtidig som de drar nytte av det samme sikkerhetsnivået som Ethereums lag-1.

Nettverket er for tiden den største lag-2-skaleringsløsningen for Ethereum, og det har inspirert flere nyere lag-2-ere som Arbitrum og Optimism. Staking av mynter på Polygon er ekstremt enkelt, ettersom brukere kan besøke det primære Polygon-nettstedet og begynne å tjene passive fordeler automatisk ved å koble til kryptolommeboken.

Brukere kan bidra til «validator-pools» med så lite som 1 MATIC. MATIC koster for øyeblikket rundt $ 1.20. Staking av mynter gir automatisk tilgang til MATIC-tokenbelønninger som utbetales når nye transaksjonsblokker blir bekreftet. Ved å gjøre staking-prosessen billig, sikrer MATIC total desentralisering og minimale inngangsbarrierer for tokenholdere.

Grunner til å stake MATIC

Polygon er en ledende blockchain-løsning som kan bidra til å gi større skalerbarhet til Ethereum – det største økosystemet av dApps i Web3. Polygon SDK gjør det mulig for utviklere å overføre eksisterende EVM-kompatible dApps raskt og effektivt, noe som gjør det til en ekstremt nyttig teknologi som kan støtte flere blokkjeder.

Staking MATIC er billig og enkelt, og kan generere over 10 prosent i årlig avkastning. Dette gjør det til en av de beste staking-myntene i Web3 for en passiv inntekt, ettersom brukere kan begynne å tjene med så lite som 1 staked MATIC-mynt.

12. Cosmos (ATOM)

Hva er Cosmos?

Cosmos (ATOM) er utviklet for å redusere gapet mellom ulike blokkjeder, noe som gjør det enklere og mer effektivt for utviklere å bygge prosjekter i nettverket. Cosmos kan brukes av over 100 uavhengige blokkjeder. Dette gjør det til en av de mest verdifulle tekniske løsningene for interoperabilitet mellom blokkjeder.

Cosmos tilbyr også verktøy for å hjelpe utviklere med å bygge multichain-applikasjoner, ettersom protokollen gjør det mulig for ulike nettverk å kommunisere sømløst med hverandre. Tokens kan sendes på tvers av de ulike kjedene som støttes av Cosmos, så lenge nettverket er koblet til dApp-en som benyttes.

ATOM fungerer som et insentiv for å opprettholde ytelse og pålitelighet i Cosmos-nettverket, ettersom brukerne kan tjene passive belønninger ved å stake sine tokens til kjeden. ATOM kan stakes gjennom både varme lommebøker som Metamask og kalde lommebøker som Ledger for å tjene en årlig avkastning (APY) på opptil 10 prosent.

Grunner til å stake ATOM

ATOM er en av de beste staking-myntene i Web3 takket være sin høye APY. Blokkjeden er også en integrert løsning for interoperabilitet mellom blokkjeder, noe som antas å være en sentral hindring for global adopsjon. Siden Cosmos er i stand til å sende tokens på tvers av ulike nettverk, uten å gå på akkord med sikkerheten, kan ATOM-token vise seg å være en svært lukrativ investering.

Ved å stake ATOM kan brukerne maksimere sin langsiktige avkastning på investeringen. Dette gjør det til en av de beste staking-belønningene for kryptovalutaer, ettersom en passiv avkastning på 10 prosent kan bidra til å multiplisere fortjenesten hvis tokenets fiat-verdi øker over tid.

Hva er fordelene med å stake kryptoaktiva?

En av de viktigste fordelene ved å stake kryptoaktiva inkluderer automatiske økonomiske belønninger. Disse belønningene kan opptjenes i tillegg til en investeringsavkastning, noe som gjør det til et svært lønnsomt valg for langsiktige kryptoinvestorer.

Stakers får ofte stemmerett for prosjekter som administreres av en DAO. Staking av mynter representerer en «skin-in-the-game»-situasjon, der tokenholdernes økonomi brukes direkte til å støtte plattformen de har investert i. Dette gjør prosessen med å stake krypto til et sentralt aspekt for å oppnå desentralisering.

Hva er risikoen ved å stake krypto?

En av de største risikoene ved staking av tokens i en proof-of-stake-blokkjede er «slashing»-prosessen. Proof-of-stake-protokoller holdes sikre gjennom deres medfødte insentiv for misbruk, slik at enhver skadelig eller defekt node permanent kan miste tilgangen til sin stake.

Solvens og sikkerhet er de største risikoene for staking av tokens på skreddersydde applikasjoner. Hvis en plattform blir hacket, kan stakede tokens gå tapt. Hvis prosjektet blir insolvent, eller polletten mister mesteparten av sin verdi, kan brukernes stakede polletter miste mesteparten av sin verdi.

Hvor kan jeg stake krypto?

Det finnes en rekke staking-metoder som støttes av ulike typer blokkjede-plattformer. Noen eksempler inkluderer:

Sentraliserte børser som Binance eller Crypto.com

Opprette en validerings-node med spesialisert utstyr

Bli med i desentraliserte staking-pools som for eksempel Lido for Ethereum

Hva er den beste kryptoen å investere i akkurat nå?

Metacade er av de beste staking-tokenene å kjøpe akkurat nå er. Prosjektet har nettopp begynt å få momentum i forkant av lanseringen av det offentlige tokenet. Det forventes at lanseringen vil gi en betydelig prisstigning for det nye MCADE-tokenet.

Metacade skiller seg fra andre GameFi-plattformer, ettersom den tilbyr et stort utvalg av ulike opplevelser på ett sted. Det tilbyr også store muligheter for kryptoinntjening, passiv inntekt for spillere og stemmerett for innehavere av MCADE-tokens.

Relaterte spørsmål om krypto (FAQs)

Hvilken krypto er best for staking?

Det er mange forskjellige former for kryptostaking.Dette inkluderer validering, delegering og yield-farming. Tokens kan også stakes direkte på plattformer som AltSignals og Metacade. Begge er gode metoder for å generere en passiv avkastning.

Kan du tape krypto ved staking av mynter?

Ja, det er noen risikoer forbundet med staking-prosessen. De fleste brukere har begrenset risiko knyttet til validering og delegering, så lenge validerings-noden er stabil og leverandøren forblir ærlig.

Det er flere risikoer forbundet med deponering, ettersom prosessen er avhengig av en sentralisert tredjepart i stedet for smartkontrakter. Noen høyprofilerte fiaskoer de siste månedene inkluderer FTX, Celsius Network og BlockFi, da ledelsens manglende betalingsevne førte til at brukerne mistet tilgangen til midlene sine.

Er staking av krypto lønnsomt?

Staking av krypto kan være svært lønnsomt, da det kombinerer en investeringsavkastning med passiv avkastning. Dette kan multiplisere den langsiktige avkastningen på investeringen.

Kan du stake hvilken som helst krypto?

Mange kryptomynter som følger ERC-20-tokenstandarden kan stakes, mens eldre kryptovalutaer som Litecoin, Bitcoin og Dogecoin ikke kan stakes i sitt standardformat.

Du kan kjøpe myntene som nevnt i denne artikkelen på eToro her.

Du kan delta i den siste fasen av Metacades presale her.

Du kan delta i ASI-tokenets presale her.