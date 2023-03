Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Kryptovaluta er ikke en gammel industri. Bitcoin startet industrien slik vi kjenner den da Satoshi Nakamoto gruvede Genesis-blokken den 3. januar 2009, da verden falt fra en av de verste økonomiske krasj i nyere minne.

Bare tre år senere ble XRP lansert, en desentralisert ressurs bygget for betalinger. I dag er det fortsatt en av de mest kjente og største kryptovalutaene, og ligger for tiden på sjetteplass med en markedsverdi på nærmere 20 milliarder dollar.

Og likevel er så mange fortsatt forvirret over hva XRP gjør, så vel som skillet til Ripple, selskapet bak det. Denne uken på Invezz-podcasten intervjuet jeg Brendan Berry, Payment Products Lead hos Ripple, for å komme inn på ugresset om hva XRP er, hva Ripple er, og forskjellen mellom de to, samt hva de begge gjør.

Vi dekket en haug med emner. En av disse var problemene med konvensjonell bankvirksomhet – et spesielt relevant tema gitt de oppsiktsvekkende hendelsene i sektoren de siste par ukene.

Men vi fokuserte hovedsakelig på betalinger. Jeg har kritisert prosessen bak bankoverføringer, og jeg satte overfor Brendan min nysgjerrighet rundt det som føles som en total mangel på innovasjon i den digitale tidsalderen fra banker. Jeg spurte ham om gebyrer og forsinkelsestider og hvorfor dette tok dager for grenseoverskridende betalinger.

Selvfølgelig er dette en stor grunn til at XRP eksisterer. Vi snakket om inn- og utsiden av dette, samt en underseksjon innen betalingsområdet: remitteringer. Da jeg besøkte El Salvador i fjor sommer, ble jeg fascinert av dette området – men dataene viser at hentingen ikke har skjedd ennå. Jeg ønsket å få Brendans syn på dette og hvordan XRP kan bidra på dette området.

Vi diskuterte også fremtiden til krypto, inkludert det Brendan tror vil være en strømlinjeforming av front-end-opplevelsen av mange transaksjoner i rommet.

Et annet tema vi berørte var om den nylige bankuroen ville presse folk lenger inn i krypto, og hva dette kan bety for industrien, og XRP, fremover.

Alt i alt var det en omfattende diskusjon sentrert om betalinger og hvilken rolle XRP kunne ha i denne verden.

