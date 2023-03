De 12 beste metaverse krypto-tokenene å kjøpe nå for å tidoble pengene dine i 2023

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

Med Bloomberg som spår metaverse verdsatt til et $ 800 milliarder marked innen 2024, er det nå et ideelt tidspunkt å begynne å lete etter de beste metaverse-kryptoene å kjøpe. Men med nye metaverse-tokens som stadig dukker opp, hvordan finner du de som er verdt å investere i?

Denne artikkelen er et solid sted å starte. I dag vil du oppdage 12 av de beste metavers krypto-tokenene som kan gi betydelig avkastning i 2023. Fra fellesskaps-økosystemer til prosjekter som metaverse-infrastruktur, du vil garantert finne din neste metaverse-investering her.

Listen er som følger:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin mynt (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – den sentrale metavers plattformen og Web3 fellesskapshub-en

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er et nytt prosjekt som posisjonerer seg som det fremste knutepunktet for play-to-earn (P2E) spill og metaverset, med sikte på å bli den ultimate løsningen for begge disse raskt voksende sektorene. Den vil inneholde alt brukerne kan ønske seg fra en fellesskapshub: sanntidsinteraksjon med likesinnede metaverse-entusiaster, ledertavler for å oppdage spillene som er verdt å spille, og underfellesskap for å diskutere de siste tipsene og triksene.

Men Metacade går en ekstra mil og bruker blokkjedeteknologi for å skape noe magisk. For eksempel belønner den spillere med sitt opprinnelige token, MCADE, for å bidra med verdifullt innhold, dele anmeldelser og tilby ledende innsikt i de siste metaverse-spillene.

Den introduserer til og med en desentralisert finansieringsordning for å satt i gang den neste bølgen av play-to-earn (P2E) og metavers-titler. Denne ordningen er kjent som Metagrants, og investorer venter spent på den første Metagrant-konkurransen senere i år. Metagrants tilbyr utviklere å bygge den aller beste tittelfinansieringen for å få visjonen deres i gang.

For å vinne trenger utviklere bare å tjene flest stemmer fra MCADE-innehavere, avverge konkurransen og vinne hjertene og sinnene til Metacade-brukere. Vinneren tildeles midler fra Metacade, med muligheten til å være vertskap for sin ferdige tittel i Metacades virtuelle arkade slik at spillet blir tilgjengelig for alle.

Den har også planer om et jobb- og testmarked i 2024. Her kan medlemmer av fellesskapet delta i tilfeldige testspillejobber, ved å bruke Metacades opprinnelige testmiljø for å gi tilbakemeldinger om de siste spill for å tjene og metaverse-spill i retur for litt ekstra penger. Ledende firmaer i Web3- og spillindustrien vil også legge ut stillingsannonser på plattformen, slik at Metacade-brukere kan få foten innenfor døren hos sine favorittbedrifter.

Til slutt planlegger Metacade å transformere seg til en desentralisert autonom organisasjon (DAO) og overlate tøylene til fellesskapet, slik at MCADE-innehavere kan stemme på viktige beslutninger, partnerskap og plattformfunksjoner. Disse aspektene har ført til en flom av investorer som kaller Metacade den beste metaverse kryptomynten de har sett på lenge, og har presset investeringene i plattformens forhåndssalg til $13.3m, nå i siste fase før notering på børser.

Hvorfor investere i Metacade (MCADE)?

Metacade er designet for å være det sentrale knutepunktet for både play-to-earn og metaverse – to bransjer som forventes å akselerere raskt i de kommende årene. I stedet for å satse på at et enkelt spill for å tjene penger eller metaverse vil gi bedre resultater, er å investere i Metacade som å investere i sektoren som helhet. Etter hvert som flere spillere slutter seg til disse to områdene og begynner å spille spill, vil antallet Metacade-brukere sannsynligvis øke proporsjonalt, noe som forårsaker betydelig etterspørsel etter MCADE-tokenet.

Dessuten vil Metacade ha stor nytte av nettverkseffekten – den samme effekten som fikk spillplattformer som Twitch og Discord til å eksplodere over natten. Med sitt fokus på å bygge et sterkt, engasjert fellesskap, kombinert med flere unike funksjoner som gir enorm verdi for brukerne, ser Metacade ut til å ekspandere raskt sammen med play-to-earn og metaverse-sektorene.

>>> Du kan delta i Metacade-presale her <<<

2. AltSignals (ASI) – hjelper investorer med å oppdage de heteste metavers-mulighetene

Hva er AltSignals (ASI)?

AltSignals er et unikt prosjekt i sammenheng med denne listen. AltSignals er en velrespektert signalleverandør for krypto-, valuta- og aksjemarkedene, som ble opprettet i 2017. Den bruker en kombinasjon av en egen algoritme kjent som AltAlgo™ og et team av profesjonelle analytikere for å generere svært nøyaktige trading-signaler. Siden oppstarten har AltSignals snedtover 1500 signaler til over 50.000 gratis abonnenter og 1.400 VIP-medlemmer, og oppnådd en gjennomsnittlig gevinstrate på 64 %.

AltAlgo™ inneholder over 34 forskjellige indikatorer og strategier for å produsere eksepsjonelle signaler, slik at teamet kan fokusere på å lage grunnleggende analyser i verdensklasse som støtter algoritmens signaler. Dette har ført til noen ekstraordinære resultater: Binance Futures-signalene, kan vise til en gevinstrate på 90 % i februar, og ga iøynefallende 2 163 % avkastning.



AltSignals’ troverdighet støttes av deres fremragende Trustpilot-anmeldelser. Den har en vurdering på 4.9/5 over nesten 500 positive anmeldelser. Nå fremmer den tjenestene sine med ASI-tokenet. ASI er designet for å støtte neste fase av AltSignals vekst: ActualizeAI-algoritmen. Denne avanserte algoritmen vil forbedre den eksisterende AltAlgo™-indikatoren og introdusere en kraftig AI-stack for å maksimere markedsfortjenesten.

Så hvorfor er AltSignals nevnt i denne listen over metaverse-kryptoer? Fordi denne nye algoritmen har potensial til å identifisere noen av de beste metaverse-myntene å handle til enhver tid. Et nøkkelaspekt ved Actualize AI vil være sentimentanalyse, som vil skanne sosiale medier for å finne metaverse kryptomynter i ferd med å eksplodere.

Dessuten vil det å holde ASI-tokenet tillate investorer å finne ut om eksklusive forhåndssalgsbegivenheter for noen av de beste metaverse kryptomyntene. Dette kan gjøre det mulig for ASI-innehavere å sikre seg en tidlig plass i noen av de beste metaverse kryptoprosjektene før publikum hører om dem.

Fordelene ved å eie ASI stopper imidlertid ikke der. Det å være en ASI-investor gir også eksklusiv tilgang til AI Members Club, hvor brukere kan tjene ekstra ASI for å gi tilbakemelding på nye oppdateringer, delta i backtesting og foreslå nye ideer. Denne ekstra ASI-en kan brukes til å øke brukerens medlemsnivå, og gi dem tilgang til mer avanserte funksjoner i plattformens AI-økosystem.

Hvorfor investere i AltSignals (ASI)?

Etter implementeringen av ActualizeAI-algoritmen, forventes AltSignals å stige til betydelig anerkjennelse i markedene. Gjennom banebrytende innsikt ved bruk av den mest avanserte AI-teknologien, har kryptoinvestorer som holder ASI-tokens ikke bare en sjanse til å øke sin metaverse kryptofortjeneste, men også være en del av gevinsten ASI tokenet kan generere.

Videre vil AI Members Club tillate AltSignals å fortsette å utvikle sitt allerede sterke fellesskap. I likhet med Metacade kan plattformen dra betydelig nytte av nettverkseffekten ettersom brukerne lærer at de både kan motta markedsledende handelssignaler samtidig som de sikrer inntekter gjennom produkttesting og gir tilbakemelding. Dette kan også føre til at AI-teknologien blir enda mer avansert, og gir flere muligheter for brukere til å tjene penger.

Til slutt gir AltSignals beviste resultater det en sterk mulighet for å lykkes med sitt oppdrag. Teamet har allerede evnen til å produsere eksepsjonelle handelssignaler, og oppdraget med å integrere AI virker som et naturlig skritt for plattformen å ta. Det ser ut til at investorene også er enige; til tross for at det er 1 dag av forhåndssalget, har AltSignals samlet inn over $112k, med mye mer investering forventet i nær fremtid.



>>> Du kan delta i AltSignals presale her <<<

3. The Sandbox (SAND) – et ledende metaversprosjekt med store partnerskap

Hva er The Sandbox (SAND)?

The Sandbox er et metaverse-kryptoprosjekt bygget på Ethereum-blokkjeden som gjør det mulig for brukere å skape, dele og tjene penger på spillopplevelsene sine i en virtuell verden. Det gir spillere kraftige verktøy som VoxEdit og Game Maker, som lar dem lage avatarer, unike objekter, virtuelle spill og oppslukende opplevelser.

I hjertet av The Sandbox er LAND, den ikke-fungible token (NFT) som driver dette metaverse spillet. LAND representerer et stykke virtuell eiendom som lar brukere bygge hva de vil. Brukere kan belaste andre en liten avgift i SAND-tokens for å engasjere seg i opplevelsene deres, kjøpe virtuelle LAND og leie det ut, eller til og med tjene SAND ved å opprette og selge virtuelle eiendeler, representert som ASSET NFT-er, på The Sandbox markedsplass.

Hvorfor investere i The Sandbox (SAND)?

The Sandbox gir et nivå av kreativ frihet som ikke kan matches av andre metaverse-prosjekter. Dens brukervennlige verktøy gir skapere mulighet til å designe intrikate opplevelser og tjene penger på kreasjonene deres, tiltrekke flere brukere og øke plattformens samlede verdi.

Den populære metaverse-kryptoen har også en imponerende liste over partnerskap med store merker og franchiser, som Gucci, The Walking Dead og Atari. Disse partnerskapene snakker ikke bare om The Sandbox troverdighet, men skaper synlighet som driver spillere til prosjektet.

4. Ethereum (ETH) – gir den kritiske infrastrukturen metaverse-spill

Hva er Ethereum (ETH)?

Ethereum er et markedsledende blokkjedenettverk foretrukket for sine avanserte smarte kontrakter. Det har funnet betydelig popularitet i desentralisert finans (DeFi) og NFT-områder, men bruken i metaverset har tatt seg betydelig opp det siste året. Faktisk vil du oppdage at flertallet av tokens på denne listen er bygget ved hjelp av Ethereums blockchain-teknologi!

Mens brukere har klaget over langsomme transaksjonshastigheter og høye gassavgifter tidligere, ser det ut til at Ethereum vil fortsette sin dominans i metaverse token-området takket være de siste og kommende oppgraderingene. Senere i år vil den implementere sharding, som forventes å ta Ethereums hastigheter til over 100 000 transaksjoner per sekund (TPS).

Hvorfor investere i Ethereum (ETH)?

Ethereum vil sannsynligvis tiltrekke seg enda flere metaverse spillutviklere etter denne oppgraderingen. Tatt i betraktning transaksjonene som gjøres i Ethereum-baserte metaverse-spill krever ofte ETH for gassavgifter, vil flere metaverse-prosjekter som utvikles på nettverket resultere i økt etterspørsel og kan være en sterk driver for Ethereums prisvekst.

Dessuten er Ethereums bruk ikke bare begrenset til metaverse kryptoprosjekter. Den driver også tusenvis av desentraliserte applikasjoner (dApps) som er avhengige av Ethereums infrastruktur for å fungere. Ved å investere i Ethereum støtter du ikke bare et stort økosystem av innovative prosjekter, men drar også nytte av metaversens økende popularitet og adopsjon, noe som gjør ETH til en av de beste metaverse-kryptoene å kjøpe.

5. Apecoin (APE) – et av de mest ambisiøse Metavers-prosjektene

Hva er Apecoin (APE)?

ApeCoin er det opprinnelige symbolet til Ape Ecosystem, lansert av Yuga Labs, skaperne av det svært vellykkede Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-prosjektet. APE fungerer som det primære verktøyet i økosystemet, som omfatter en rekke prosjekter, inkludert spill, arrangementer, tjenester og det etterlengtede metaverse-spillet Otherside.

APE-token-innehavere venter med pusten holdt inne på den kommende utgivelsen av Otherside etter å ha sett glimt av metavers-prosjektet under sin «First Trip»-demo. Denne demoen tillot APE-tokeneiere å slå seg sammen og ta fatt på en Koda, en av de fremmede artene som bor på Otherside. Dens virtuelle eiendom, Otherdeed NFTs, ble møtt med skyhøy etterspørsel ved lansering, og genererte over en halv milliard dollar i løpet av de første 24 timene.

Hvorfor investere i Apecoin (APE)?

Mens det er andre verdifulle funksjoner ved Ape-økosystemet, som Ape DAO, en desentralisert autonom organisasjon (DAO) som tilbyr APE-tokenholdere stemmerett, er Otherside det mange anser for å være hovedkatalysatoren for APEs vekst. Metaverse-prosjektet bygges i samarbeid med anerkjente selskaper Animoca Brands og Improbable, noe som ytterligere øker sjansene for suksess.

Som de-facto in-game valutaen til Otherside, forventes APE å se økt etterspørsel og verdsettelse når metaverse-plattformen går live. Gitt Yuga Labs’ merittliste med BAYC og de sterke partnerskapene som støtter Otherside, anser mange investorer APE for å være en av de beste metaverse kryptomyntene på markedet.

6. Star Atlas (POLIS) – et visuelt imponerende AAA Metaverse Crypto-prosjekt

Hva er Star Atlas (POLIS)?

Star Atlas er et banebrytende metaversprosjekt som kombinerer en oppslukende, visuelt imponerende romutforskningsopplevelse med et storslått strategispill. Bygget på den lynraske Solana-blokkjeden, har Star Atlas som mål å levere konsoll-kvalitetsspill til kryptoområdet samtidig som de utnytter NFT-er for eiendeler i spillet.

Star Atlas har spillere som slår seg sammen for å utforske de enorme dimensjonene universet i sine egne romskip, danne fraksjoner og ta mot rivaliserende grupper underveis. Plattformens opprinnelige token, ATLAS, kan brukes til å oppgradere eiendeler i spillet, som skip og strukturer, mens utvunnede ressurser kan omsettes for ATLAS og utbetales for fiat-valuta. POLIS, Star Atlas’ styringstoken, lar spillere stemme i regionale DAOer og påvirke spillets retning.

Hvorfor investere i Star Atlas (POLIS)?

Investering i Star Atlas posisjonerer investorer i forkant av et ambisiøst prosjekt med potensial til å redefinere metaversen. Med sin avanserte grafikk, drevet av Unreal Engine 5, og gameplay som ligner på populære MMORPG-er som EVE Online, posisjonerer Star Atlas seg for å tiltrekke seg en massiv spillerbase og skape et blomstrende univers. Det er til og med mulighet for spillere til å utforske universet i virtuell virkelighet (VR), noe som forbedrer spillingen ytterligere.

Star Atlas har allerede tiltrukket seg over 100 000 spillere, med 13 000+ og nesten 7000 spillere som logger på henholdsvis ukentlig og daglig (Star Stat). Selv om disse tallene er små i forhold til mer populære metavers-plattformer utenfor krypto, som Fortnite eller Roblox, vil de sannsynligvis vokse betydelig etter hvert som flere spillere blir med i metavers-kryptoverdenen. Dette vil sannsynligvis øke etterspørselen etter POLIS og potensielt gi betydelig avkastning for dagens investorer.

7. Axie Infinity (AXS) – et høyt ansett metavers-spill som leder NFT-salg

Hva er Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity er et av de mest anerkjente metavers- og play-to-earn (P2E) spillene. Spillerne henter inspirasjon fra spill som Pokémon, og bygger et lag med bedårende skapninger kalt Axies. Disse representeres som NFT-er på blokkjeden, og deltar i kamper mot andre spillere for å tjene Smooth Love Potion (SLP), som deretter kan selges for penger ved å bruke SLP fiat trading par. Spillere kan også få SLP ved å delta i oppdrag, ta på seg AI-fiender og dyrke land.

SLP er imidlertid ikke det eneste symbolet i Axie Infinity-økosystemet. Det er også Axie Infinity Shards (AXS), metaverse-spillets native governance-token. For å demonstrere Axie Infinitys enorme popularitet, trenger man bare å se på tallene: Ifølge Crypto Slam er over 4,2 milliarder dollar i salg nådd i Axie Infinity med 1,8 millioner kjøpere – mer enn noen annen NFT-samling.

Hvorfor investere i Axie Infinity (AXS)?

Det å investere i Axie Infinity gir en unik mulighet til å utnytte det blomstrende P2E spillmarkedet. Axie Infinity regnes som et av de beste metavers-prosjektene av spillere over hele verden, kjent for sin evne til å erstatte tradisjonelle inntektskilder for spillere i Indonesia og Filippinene under koronaviruspandemien.

Med play-to-earn og metavers-mynter tilbake på menyen i år, er det sannsynlig at prosjektets opprinnelige token, AXS, vil være en av de første som stiger. Ettersom Axie Infinity fortsetter å innovere og utvide tilbudet sitt, kan du forvente at flere investorer vurderer AXS som et av de beste metaverse-tokenene å kjøpe i 2023.

8. Gala Games(GALA) – et økosystem av metaverse og P2E

Hva er Gala Games (GALA)?

Gala Games er et innovativt spilløkosystem som gir spillere enestående kontroll over spillopplevelsen deres. Gjennom plattformen kan spillere eie, bytte og gi NFT-er, som tjener ulike funksjoner i deres metavers-spill. GALA-tokenet, økosystemets digitale valuta, brukes som byttemiddel ved handel med eiendeler i spillet og gjør det mulig for spillere å tjene belønninger ved å spille spill, rangere i turneringer og delta i andre aktiviteter.

Gala Games tilbyr allerede noen fantastiske spill, som Town Star, en gårdsimulator, og Spider Tanks, et PvP-ferdighetsspill der spillere kan konkurrere på kamparenaer for å tjene GALA-metaverse-mynten. Hvert spill i økosystemet er gratis å spille og lar spillere virkelig eie sine eiendeler i spillet. Eierskapet til Gala Games er også fullstendig desentralisert, med GALA som fungerer som et styringstoken som gjør det mulig for brukere å stemme på fellesskapsforslag.

Hvorfor investere i Gala Games (GALA)?

Gala Games har allerede inngått samarbeid med fremtredende spillselskaper som Epic Games for å lansere nye og spennende titler og knyttet et forhold til skuespillerne Dwayne «The Rock» Johnson og Mark Wahlberg. Begge partnerskap er med verdenskjente selskaper og kjendiser, noe som gjør at Gala Games potensielt kan nå millioner av potensielle spillere.

Dessuten er denne metavers-plattformen fortsatt i sin spede begynnelse. Den har allikevel en klar visjon og veikart, med plan for utrolige 12 P2E spill. Denne fortsatte ekspansjonen vil sannsynligvis øke etterspørselen etter GALA-tokenet, noe som gjør det til en attraktiv investering for de som ønsker å komme tidlig inn i veksten av blokkjede-spill og metavers-kryptomynter.

9. Enjin Coin (ENJ) – gjør metavers-utviklingen enkel

Hva er Enjin Coin (ENJ)?

Enjin er en blokkjedebasert plattform som henvender seg til spillutviklere ved å gi dem brukervennlige verktøy og programvareutviklingssett (SDK) for å integrere blokkjedeteknologi i deres metaverse-prosjekter sømløst. Gjennom Enjin-plattformen kan utviklere lage ikke-fungible tokens (NFT-er) som tilsvarer elementene deres i spillet, og tildele dem verdi ved å bruke det opprinnelige ENJ-tokenet. Denne prosessen forenkler i stor grad opprettelsen og administrasjonen av eiendeler i spillet.

Det åpner også for mye enklere handel og eierskap av digitale eiendeler blant metaverse-spillere. Enjin -lommeboken fungerer for eksempel som et knutepunkt for brukere for å se, administrere og handle sine NFT-er. I stedet for å være et metavers i seg selv, gjør Enjin det uendelig mye enklere å skape digitale verdener. I stedet for å lage en spesialbygd løsning, kan utviklere ganske enkelt bruke Enjins plug-and-play-verktøy for å forbedre sine virtuelle verdener.

Hvorfor investere i Enjin Coin (ENJ)?

Etter hvert som metaverse og P2E spill fortsetter å vokse, vil utviklere sannsynligvis vende seg til løsninger som Enjin for å gjøre det mye enklere å inkludere eierskap av digitale eiendeler i prosjektene sine. Denne etterspørselen etter Enjins tjenester kan øke verdien av ENJ-tokenet i de kommende årene.

Å investere i Enjin ligner på å investere i Metacade og Ethereum; det er et veddemål at sektoren vil vokse som en helhet i stedet for å satse på en metaverses native tokens for å gi bedre resultater. Med mange spådommer om at Enjin vil fortsette å tilby nøkkelinfrastrukturen for blockchain-spill langt inn i fremtiden, regnes det som et av de beste metaverse kryptoprosjektene å kjøpe akkurat nå.

10. Decentraland (MANA) – en av de mest verdifulle metaverse kryptomyntene

Hva er Decentraland (MANA)?

Decentraland er en metaverse-plattform som gjør det mulig for brukere å skape, utforske og samhandle i en desentralisert virtuell verden gjennom smarttelefoner, PC-er og virtual reality-headset. I likhet med The Sandbox lar Decentraland spillere kjøpe og utvikle virtuelt land, også representert som LAND NFT-er, og bygge en rekke oppslukende opplevelser, fra spill og kunstgallerier til nattklubber og underholdningssteder.

Plattformens opprinnelige token, MANA, fungerer som et utvekslingsmedium, enten brukere oppgraderer avatarene sine eller deltar i virtuelle landsalg. Det er også et styringstoken som lar brukere stemme på og endre ulike aspekter av Decentraland, som navnekonvensjoner og fellesskapsdrevne servere. Spesielt er Decentraland DAO overvåket av Security Advisory Board, som er ansvarlig for å administrere DAOs multi-sig-lommebok og plattformens smarte kontrakter.

Hvorfor investere i Decentraland (MANA)?

Sammenlignet med andre metaverse tokens, skiller Decentraland seg ut som en av de mest respekterte plattformene. Det har allerede vært vert for forskjellige arrangementer, inkludert konferanser, kunstgallerier og pedagogiske initiativer, som lar skapere tjene penger på arbeidet sitt med MANA-tokenet i prosessen. Dens allsidighet kan føre til økt bruk av både enkeltpersoner og bedrifter, og til slutt øke prisen på MANA.

Med noen som kaller Decentraland kryptos svar på Metas Horizon Worlds, er det lett å se hvorfor MANA kan øke ettersom metaverset utvikler seg. Til tross for en del kritikk rundt antall brukere og isolasjon i den digitale verden, fremstår MANA fortsatt som en av de beste metaverse-myntene. Den høye markedsverdien, kun slått av The Sandbox, taler til prosjektets popularitet.

11. Render Token (RNDR) – en effektiv måte å gjengi grafikk i metaverset

Hva er Render Token (RNDR)?

Render er et innovativt kryptoprosjekt som tilbyr desentraliserte GPU-baserte gjengivelsesløsninger for metaverset og utover, og transformerer den digitale skapelsesprosessen for 2D- og 3D-modeller, bilder og scener. Hovedmålet med Render er å desentralisere gjengivelsesprosessen, slik at de med ubrukt GPU-kapasitet kan leie ut kraften sin til de som ønsker å gjengi grafikk av høy kvalitet i sanntid.

Etter hvert som virtuell virkelighet og metaverse-spilladopsjon øker, vil behovet for raske, smidige gjengivelsesløsninger øke dramatisk. Render er en lovende løsning; den belønner de med inaktive GPUer med RNDR-tokens for å ta på seg noe av arbeidsbelastningen samtidig som den tilbyr et billig, skalerbart og sikkert alternativ til de som trenger det mest.

Hvorfor investere i Render Tokens (RNDR)?

Render har inngått samarbeid med OTOY for å gi maksimal verdi til nettverket. OTOY er et spesialisert grafikk- og gjengivelsesselskap med over 20 års erfaring, noe som gir Render et solid grunnlag å jobbe fra. Det desentraliserte nettverket med tusenvis av GPUer gjør den utrolig skalerbar, i stand til å møte kravene til en verden der metaverse spill og teknologi brukes av millioner av mennesker.

Utvilsomt vil Render dra nytte av økt metavers-adopsjon. Med tanke på hvor dyrt det vanligvis er å gjengi grafikk av høy kvalitet i sanntid, ville det ikke være overraskende om Renders teknologi blir plukket opp av bedrifter over hele verden som leter etter en kostnadseffektiv løsning i løpet av de neste årene. Som sådan er det lett å se hvorfor mange investorer anser Render Token som et av de beste metaverse kryptoprosjektene for 2023.

12. Highstreet (HIGH) – bygger bro mellom handel og metaverset

Hva er Highstreet (HIGH)?

Highstreet er et interessant metaversprosjekt som kombinerer digital handel, spill, NFT-er og sosiale interaksjoner til en enhetlig opplevelse. Plattformen gjør det mulig for merkevarer å lage digitale butikkfronter der brukere kan bla gjennom og kjøpe varer ved hjelp av HIGH-tokens. Hvert element har sin egen NFT, som kan brukes i Highstreet-metaversen eller løses inn for det virkelige produktet gjennom integrasjon med Shopify.

Highstreet lar også spillere utforske unike miljøer, fullføre oppdrag og kjøpe tilpassbare Highstreet Homes. HIGH tokens fungerer som metaversens valuta i spillet, og lar brukere komme videre i spillet ved å kjøpe virtuell eiendom og spesielle gjenstander til avatarene deres.

Hvorfor investere i Highstreet (HIGH)?

Highstreets løsning presenterer et overbevisende verdiforslag for både brukere og merkevarer. Virtuell shopping blir ofte omtalt som en av de viktigste brukercasene til metaverset, og Highstreet ser ut til å redefinere den digitale detaljhandelsopplevelsen. Du trenger ikke lenger å besøke en butikk for å handle; logg på Highstreet og bla gjennom de mange butikkfrontene, kjøp deretter varen din og løs inn NFT-en for å få den sendt til deg i det virkelige liv!

Highstreet har også inngått samarbeid med store selskaper, som Binance, Ava Labs og Animoca Brands, og demonstrert verdien bak metavers-prosjektets visjon. Utforsking av det åpne landskapet og engasjement i oppdrag, kamper og sosiale interaksjoner gir dessuten et ekstra lag med underholdning og fordypning for brukerne. Totalt sett er Highstreet et av de mest innovative metaverse-kryptoprosjektene og absolutt et du bør vurdere å plukke opp.

Hva er den beste metavers-kryptoen å kjøpe akkurat nå?

Med metaverset spådd å få en betydelig fart i 2023, er det vanskelig å si hvilken av denne listen som er den beste metavers-kryptoen. Ethereum har rikelig med allsidighet utenfor metaverset Star Atlas har satt standarden for AAA-stil metavers-kryptoprosjekter, mens Render kan være en løsning for både metavers-spill og skyspill som helhet. Men når man vurderer hele bildet, virker det som Metacade og AltSignals ervinnere.

Som diskutert, kan Metacade enkelt stige opp i rekkene for å bli kryptos ledende metaverse-plattform, takket være dens enestående prosjekt. Metagranter kan også sende Metacade til mainstream berømmelse (og MCADE til månen) hvis det produserer et vellykket spill. Det vellykkede presale viser hvor stor tro investorer har på prosjektet.

På samme måte har AltSignals et sterkt potensial til å endre markdene for godt. De eksisterende tjenestene har vært en hit blant abonnenter, som vitnet om på Trustpilot-siden, og AI-stack som er skissert i whitepaperen er ikke annet enn ekstraordinær. Selv om AltSignals kanskje ikke er et tradisjonelt metavers-prosjekt basert i en virtuell verden, kan det enkelt hjelpe investorer med å identifisere den neste gylne muligheten, både i deres daglige handel og med edelstener under radaren som de oppdager.

Totalt sett er det sannsynlig at hver av tokenene vil fungere utmerket ettersom metavers-adopsjon fortsetter å trende oppover. Men hvis du ønsker å maksimere investeringsmulighetene dine, så ta en titt på Metacade og AltSignals før noe annet.

Vanlige spørsmål om krypto

Hvordan forholder metaverset seg til investering i kryptovaluta?

Selv om det er mange ikke-kryptobaserte metavers-prosjekter, gir krypto en fin måte å forbedre eierskap av eiendeler i metaverset. Som et resultat har det dukket opp mange muligheter for å investere i metaverset gjennom krypto de siste årene.

Kan investering i metavers-kryptovalutaer være en god langsiktig investering?

Investering i metavers-kryptovalutaer kan gi betydelig avkastning, siden metaverset er en fremvoksende sektor med mye vekstpotensial. Det er imidlertid også en mer spekulativ investering på grunn av dens relative usikkerhet og unge historie.

Hva er risikoen forbundet med å investere i metavers-kryptovalutaer?

Metavers-kryptovalutaer kan være spesielt flyktige. Hvert prosjekt møter økende konkurranse fra andre metavers-mynter, noe som gjør det vanskeligere å skille seg ut i et overfylt marked og nå et kritisk adopsjonsnivå.

Hva er den beste metavers-kryptovalutaen?

Svaret på dette spørsmålet er svært subjektivt, selv om prosjektene på denne listen alle er solide valg. Dette gjelder spesielt Metacade og AltSignals, gitt deres investeringspotensial og presale-utvikling.

Hvor kan jeg kjøpe metavers-mynter?

Du kan kjøpe metavers-kryptoprosjekter på både sentraliserte og desentraliserte børser, samt gjennom krypto-presale.

Hva er de mest populære metavers-kryptoene?

Når det gjelder markedsverdi, er de mest populære metavers-kryptoene The Sandbox, Decentraland og Axie Infinity, selv om dette sannsynligvis vil endre seg i årene som kommer.

Har Meta en kryptovaluta?

Meta, tidligere Facebook, er et teknologiselskap som har satset stort på metaverset. Det har imidlertid ikke et native token eller kryptovaluta. Det forsøkte å introdusere Libra-kryptovalutaen for noen år siden, men ble hindret av reguleringsmyndigheter.

Du kan delta i AltSignals presale her.

Du kan delta i Metacades avsluttende presale her.