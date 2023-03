De beste utility tokens å investere i for 2023

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

De fleste investorer vet at tokens som gir nytteverdi i økosystemet og har en bruksverdi, generelt er mye bedre investeringer. I motsetning til mynter som ikke gir nytteverdi som meme-mynter, vil tokens med en bruksverdi dra nytte av et konsekvent kjøpspress forårsaket av nødvendig bruk av token. Denne bruken kan være for transaksjonsgebyrer, for å belønne brukere eller en annen spesiell tjeneste – men disse prosjektene har alle et prisnivå satt av token-etterspørselen.

Hvilke utility kryptovalutaer er de beste investeringene?

Mens utility tokens ofte er bedre investeringer enn andre typer tokens, er ikke alle utility tokens like. Faktisk er det en enorm variasjon i kvaliteten på utility tokens, så det er viktig å foreta analyser før du velger de beste utility tokenene å investere i.

Det er avgjørende å forstå hvordan utility tokens fungerer og hva som motiverer økosystembrukere til å fortsette å kjøpe disse over tid. Det er mange varianter i markedet. Her er de beste utility tokens som de fleste kryptoeksperter mener har potensial til å gi høy avkastning for innehavere:

AltSignals – beste utility token for fremragende trading-signaler

Hva er AltSignals?

AltSignals er et prosjekt som har gjort et gigantisk inntog på tvers av mange investeringskretser. Prosjektet er for tiden mest kjent for sin markedsledende AltAlgo™-teknologi, som hele tiden skanner markedet for å gi AltSignals-brukere handelssignaler av utrolig kvalitet, og resultatene har vært svært sterke – som utgjør en del av de 1500 signalene som sendes av AltSignals med en imponerende suksessrate på 64 % – i tillegg har prosjektet en enestående 4.9/5-vurdering på Trustpilot.

AltSignals skaper oppsikt som et resultat av deres siste kunngjøring, som avslørte en omfattende og ambisiøs whitepaper som beskriver byggingen av ActualizeAI, et produkt som, når det er fullført, vil gi AltSignals-brukere banebrytende handelssignaler drevet av de nyeste maskinlæringsteknikkene, for eksempel forsterkende læring og sentimentanalyse.

Innehavere av det nye ASI-tokenet vil få tidlig tilgang til ActualizeAI-produktet og har også muligheten til å bli med i den eksklusive AI-medlemsklubben. AI Members Club er satt til å gi bredere inntjeningsmuligheter for ASI-innehavere i bytte for deres engasjement, og innehavere har muligheten til å påvirke produktet direkte med tilbakemeldingene deres.

Hva er grunnene til å investere i AltSignals?

AltSignals er en sjelden investeringsmulighet, og lar investorer skaffe seg ASI-tokens til en helt utrolig pris under presale kontra verdien som mange forventer å se når tokenet er lansert i det bredere markedet.

Med den perfekte blandingen av et overbevisende forslag og en massiv brukerbase, virker AltSignals som de fleste eksperters valg for toppen av listen over beste 1Inch utility tokens tilgjengelig i dag.

Metacade – den beste av P2E utility tokenene

Hva er Metacade?

Metacade er et nyskapende nytt prosjekt som har satt som mål å endre måten spillere liker favoritthobbyen sin på, og sentralt i Metacade-planen er byggingen av den største play-to-earn-arkaden (P2E) på planeten.

Den nylig utgitte whitepaper viste et omfattende belønningssystem for økosystemet, som lar spillere av alle slag tjene belønninger for å spille favorittspillene sine, mens brukere til og med kan tjene belønninger for ikke-spillaktiviteter som gagner økosystemet – som å skrive spillanmeldelser, dele alfa eller engasjere seg i fellesskapet.

Prosjektet inkluderer også en overbevisende funksjon kalt Metagrants, som krever at spillutviklingsteam på alle nivåer presenterer spillideene sine for fellesskapet. MCADE-innehavere kan da stemme på hvor de mener at midler bør fordeles, og dette gir samfunnet direkte medbestemmelse i den fremtidige retningen for prosjektet.

Hvorfor du kan vurdere å kjøpe Metacade

MCADE brukes som den opprinnelige valutaen til Metacade-økosystemet, og dette høye nyttenivået betyr at det regnes blant de sterkeste kryptoaktiva på et tidlig stadium. Som med mange av de beste utility tokenene, har MCADE et begrenset tilbud, og vil sannsynligvis se et sterkt kjøpsnivå når plattformen begynner å gå live senere i året. Det er i sluttfasen av presale før det snart børsnoteres.

Ripple – best av bank utility tokens

Hva er Ripple?

Ripples XRP er kanskje en av de tidligste utility tokens, etter å ha eksistert i nesten et tiår. Ripple-prosjektet er et globalt betalingsnettverk som muliggjør raske og sikre transaksjoner ved hjelp av blokkjedeteknologi, med høy likviditet og små transaksjonsgebyrer. Native token XRP driver Ripple-nettverket, og prosjektet tilbyr en unik og innovativ måte å overføre penger på tvers av landegrenser.

Verktøyet som XRP tilbyr, får mange til å mene at det er blant de beste utility tokens som er tilgjengelige. Bakgrunnen er at tradisjonelle banksystemer kan ta dager eller til og med uker for å behandle betalinger på tvers av grenser, mens Ripple kan fullføre transaksjoner på sekunder. Dette er takket være bruken av blokkjede og XRP-verktøyet, som gir mulighet for umiddelbar verifisering og overføring av midler.

Ripple og XRP tilbyr en rask, sikker og rimelig måte å overføre penger på tvers av landegrenser. Ettersom flere bedrifter og enkeltpersoner henvender seg til kryptovaluta for sine økonomiske behov, er det klart at Ripple og XRP vil fortsette å spille en viktig rolle i det globale betalingslandskapet, og prosjektet er absolutt mye mer avansert enn mange andre utility tokens.

Hvorfor bør du kjøpe Ripple?

Det ryktes at Ripples søksmål med Securities and Exchange Commission endelig nærmer seg ferdigstillelse, og vi kan se et stort hopp i prisen på XRP som et resultat, forutsatt at Ripple vinner. Risikoen for innehavere er at selv de lave transaksjonsgebyrene kanskje ikke er nok for finansinstitusjoner til å velge XRP fremfor andre kryptoaktiva – men størrelsen på å vinne selv en liten del av det markedet kan være enorm for XRP-innehavere.

Binance Coin – beste av utility tokens på børs

Hva er BNB?

Binance Coin BNB er børssymbolet til Binance-børsen og fungerer også som layer-1-token for Binance Smart Chain, Binances helt eget layer-1. Mens Binance Smart Chain har mottatt kritikk for sin svært sentraliserte natur, har prosjektet vist seg svært vellykket og har til og med sikret en god del av det totale layer-1 transaksjonsvolumet fra Ethereum og andre.

Prosjekter som kjører på Binance Smart Chain kan bruke startfeltet til å samle inn penger, og avgiftene og hastigheten til BSC anses å være svært konkurransedyktige i forhold til andre blokkjedenettverk. Dette har ført til et stort volum av prosjekter som kjører på kjeden, fra de som utgir seg for å være digitale valutaer til sikkerhetstokens og et desentralisert lagringsnettverk, mange forskjellige verktøytokens har blitt opprettet på Binance-nettverket.

Hvorfor bør du kjøpe BNB?

Binance bruker BNB-tokenet til å betale for gassavgifter, og selv om gassavgiftene på BSC er svært lave, veier det opp for det i de høye transaksjonsvolumene dette tiltrekker seg. Pengeverdien til BNB-tokenet har vist seg robust, med den generelle nedgangen i krypto som ikke har påvirket ytelsen like betydelig som for andre utility tokens.

Tokenholdere kan satse sine tokens og bruke dem til å betale handelsgebyrer på Binance og delta i en ICO for det siste prosjektet gjennom lanseringsfeltet. Tokenet tilbyr nytte på mange måter, og dette støtter ytterligere utsiktene for BNB som investering, til tross for et høyt markedsverdi.

Ethereum – skaperen av smarte kontrakter

Hva er Ethereum?

Ethereum er den dominerende layer-1-protokollen, og dens opprinnelige token, ETH, er kanskje den mest kjente av utility tokenene. Ethereum-nettverket har vist seg utrolig stabilt og er hjemmet til flertallet av digitale eiendeler som implementeres gjennom nettverkets smarte kontrakter.

Nettverket har tusenvis av forskjellige prosjekter, inkludert mange sikkerhetstokens, meme-mynter og andre digitale eiendeler. Som et resultat av dette har Ethereum selv sannsynligvis skapt mange hundre andre tokens.

Ethereum har et blomstrende fellesskap og noen av de mest talentfulle kryptoutviklerne der ute. Det har absolutt en lys fremtid som de facto leder av kryptorom.

Hvorfor bør du kjøpe Ethereum?

Ethereum kan ha en enorm markedsverdi og være tilgjengelig på alle kryptobørser, men det kan fortsatt tilby en betydelig oppside. Hvis det er en økning i mengden mainstream-adopsjon av krypto, og flere bedriftsbrukstilfeller kommer til kryptorommet, kan det øke prisen på ETH betraktelig – noe som gjør ETH til et favoritt-kryptoverktøy.

Basic Attention Token – beste utility token som belønner innholdsskapere

Hva er Basic Attention Token?

Basic Attention Token er et prosjekt som tar sikte på å belønne innholdsskapere for arbeidet deres gjennom bruk av utility tokenet BAT. BAT er en av de mest populære utility tokenene blant purister som et resultat av det enorme problemet som det bidrar til å løse.

Innholdsskapere er kjent for å være underfinansierte, og ved å oppmuntre brukere til å melde seg på reklame for å tjene tokens og deretter donere dem til innholdsskapere de liker, hjelper BAT med å forme et mer organisk og robust internett-økosystem.

Som mange bruksmynter har BAT en fast forsyning og er omtalt på mange kryptobørser, delvis på grunn av den overbevisende nytteverdien den prøver å løse. Prosjektet kommer til og med med en dedikert nettleser – Brave-nettleseren – som gjør det mulig for brukere å engasjere seg i Basic Attention Token-økosystemet.

Hvorfor bør du kjøpe Basic Attention Token?

BAT vises konsekvent på listen over mest populære tokens, som er en refleksjon av støtten den har i hele bransjen. Innehavere får tilgang til muligheten til å belønne innholdsskapere for godt arbeid, og derfor kan vi se et stort momentum bygges hvis flere brukere kommer til over tid.

Det vil være vanskelig for Brave-nettleseren å ta markedsandeler fra teknologigigantene, men hvis den klarer det, vil himmelen være grensen.

Decentraland – beste metavers-token

Hva er Decentraland?

Decentraland er en virtuell verden bygget på blokkjede-teknologi som lar brukere kjøpe, selge og lage virtuell eiendom, samt samhandle med andre brukere gjennom deres avatarer. Prosjektet, som navnet antyder, er en fullstendig desentralisert åpen kildekode-plattform som gjør det mulig for brukere å lage sine egne virtuelle opplevelser, spill og applikasjoner ved å bruke verktøy fra plattformen.

En av hovedattraksjonene til Decentraland er bruken av blokkjedeteknologi for å muliggjøre ekte eierskap av virtuelt land. Dette slik at brukere kan kjøpe, selge og handle virtuell eiendom, akkurat som fysisk eiendom. Dette er aktivert gjennom forskjellige utility tokens, og utility tokenene som brukes på tvers av plattformen er avgjørende for prosjektets suksess.

Eierskapsmodellen skaper en følelse av knapphet og eksklusivitet ettersom brukere konkurrerer om å skaffe seg de mest ettertraktede tomtene i den virtuelle verdenen, og prosjektet lar også brukere skape og tjene penger på sine egne virtuelle opplevelser innenfor plattformen. Dette gir mulighet for et bredt spekter av brukergenerert innhold, fra virtuelle kunstgallerier og musikkarenaer til interaktive spill og opplevelser. Dette i seg selv gir mye nytte langt utover mange av konkurrentene.

Hvorfor bør du kjøpe Decentraland?

Decentraland er en innovativ plattform, og etter hvert som kryptobransjen utvikler seg, kan det se mer fart. Hvis prosjektet er i stand til å øke brukerbasen sin, vil tokenet sannsynligvis se prisen øke når brukerne skaffer seg de forskjellige tokenene for å delta i spillet.

Enjin Coin – den beste NFT utility token

Hva er Enjin Coin?

Enjin er et prosjekt som lar utviklere lage, administrere og integrere digitale eiendeler i spill og applikasjoner. Fokuset er på å muliggjøre opprettelse av eiendeler som er interoperable på tvers av flere plattformer – slik at utviklere enkelt kan integrere Web3-teknologi i prosjektene sine, uten behov for omfattende kodingkunnskap.

Enjins plattform er bygget på Ethereum-blokkjeden og kan skryte av muligheten til å lage ikke-fungible tokens (NFT-er) som er unike og knappe, og skaper en følelse av eksklusivitet for brukerne. NFT-er kan representere alt fra gjenstander i spillet til virtuell eiendom og kan handles og selges akkurat som fysiske eiendeler, noe som betyr at Enjin tilbyr en enorm mengde fleksibilitet for brukerne å integrere i produktene deres.

ENJ utility token gir likviditet til hele økosystemet, noe som gjør det til et utility token som er selve hjertet av prosjektets opplevelse.

Hvorfor bør du kjøpe Enjin Coin?

Enjin inkluderer også en markedsplass der brukere kan kjøpe, selge og handle digitale eiendeler opprettet på plattformen, som skaper et sekundærmarked for utviklere å tjene penger på kreasjonene sine samtidig som brukerne får muligheten til å skaffe seg unike og verdifulle eiendeler.

Hvis prosjektet kan fortsette å legge til rette for opprettelse og administrasjon av digitale eiendeler som er sikre, interoperable og verdifulle ettersom populariteten til blokkjedeteknologi fortsetter å vokse, har Enjin potensialet til å bli en stor aktør i spill- og applikasjonsutviklingsindustrien – som naturligvis vil øke prisen på ENJ-verktøyet.

Chainlink – beste utility token for orakelproblemet

Hva er Chainlink?

Chainlink er et desentralisert orakelnettverk som gir sikre og pålitelige innganger og utganger for smarte kontrakter på blokkjedeplattformer ved å bruke verktøyet LINK. Mens smarte kontrakter er selvutførende kontrakter med vilkårene i avtalen mellom partene direkte skrevet inn i kodelinjer, kan de noen ganger kreve eksterne data, kjent som orakler, for å utløse kontraktens utførelse eller levere data. Chainlinks desentraliserte orakelnettverk gir en sikker og desentralisert løsning på dette problemet.

Som et av de mest etablerte og respekterte prosjektene i blokkjedeområdet, er Chainlink og dets LINK-token verdt å vurdere for både utviklere og investorer som er interessert i potensialet til desentraliserte orakelnettverk. LINK-tokenet er et fantastisk eksempel på hvor langt utility tokens kan gå i å tjene en nøkkelrolle i et prosjekt.

Hvorfor bør du kjøpe Chainlink?

Chainlink-nettverket bruker LINK-tokenet som utility token, og disse utility tokenene brukes til å betale nodeoperatører for å levere data til nettverket og utføre andre oppgaver. Ettersom Chainlink-nettverket fortsetter å vokse og bli tatt i bruk, vil etterspørselen etter LINK-tokens sannsynligvis øke.

Dette betyr at selv om markedsverdien til prosjektet er veldig høy sammenlignet med mange verktøy-tokens, kan de mange brukstilfellene av LINK fortsatt gi stor avkastning.

1INCH – det beste desentraliserte børs-token

Hva er 1Inch?

1Inch er en desentralisert børsaggregator som hjelper brukere med å finne de beste tilgjengelige prisene på tvers av flere desentraliserte børser. 1Inchs unike algoritme deler bestillinger på tvers av flere desentraliserte børser for å finne de beste prisene for brukere og gir også likviditet til de desentraliserte børsene.

1INCH-verktøyet brukes på tvers av 1INCH-plattformen for styring, slik at token-innehavere kan stemme på viktige beslutninger knyttet til plattformens utvikling og retning. Hovednytten til tokenet kommer gjennom det faktum at 1INCH-innehavere får tilgang til belønninger ved å gi likviditet til 1INCH-likviditetspoolen.

1Inch og dens 1INCH utility token er verdt å vurdere for brukere som leter etter en mer effektiv måte å handle krypto på, samt investorer som er interessert i potensialet til DeFi-prosjekter. Dette gjør 1INCH til et populært alternativ for de investorer som leter etter høyt potensiale.

Hvorfor bør du kjøpe 1Inch?

1Inch har raskt vunnet popularitet blant brukere som leter etter en mer effektiv og kostnadseffektiv måte å handle krypto på, og 1INCH tokenets nytte i plattformen og potensialet for styringsbelønninger gjør det til et attraktivt alternativ for investorer som er interessert i det desentraliserte finansområdet (DeFi).

Utility tokens vs security tokens vs governance tokens vs payment tokens

Utility Tokens

Krypto-utility-tokens spiller en nøkkelrolle i funksjonen til prosjektet de tilhører. Mange kryptoprosjekter bruker utility token som en måte å stimulere til visse atferder, for eksempel å dele desentralisert lagringsplass eller i bytte mot å se digital reklame. Utility tokens tjener vanligvis et spesifikt formål i et prosjekts økosystem, og eksempler på utility tokens kan inkludere tokens som LINK og THETA.

Security tokens

Et security token representerer en form for eierskapsrettigheter og er opprettet som en del av en prosess som kalles tokenisering som tillater delvis eierskap av en større eiendel,slik som et hus. Et security token må godkjennes av Securities and Exchange Commission i USA, og dette betyr at de må overholde visse andre forskrifter. Når du eier et security token, reflekterer det vanligvis eierskap til noe i den virkelige verden, for eksempel eierskap til en spesifikk obligasjon som også kan ha en representasjon i den virkelige verden, for eksempel med et obligasjonssertifikat.

Security tokener er et kryptoområde som kan forvente å se en enorm vekst fordi hver eiendel tokenisert i løpet av de kommende årene vil skape et nytt security token. Dette betyr at security tokens snart vil være mye mer utbredt over store deler av TradFi-området.

Governance tokens

En governance token, eller styringstoken er en kryptomynt som gir innehavere en form for stemmerett på prosjektet som tokenet tilhører. Det mest fremtredende eksemplet på styringstokener er de i prosjekter som drives via en desentralisert autonom organisasjon (DAO) som gir stemmerett til innehavere av styringstokener for å bestemme den fremtidige retningen til kryptoprosjektet.

Med hver styringstoken som vanligvis er verdt en enkelt stemme, er konsolidering av makt en bekymring, og siden denne formen for styring fortsatt er et relativt nytt fenomen, er kryptoøkosystemet som helhet banebrytende med disse eksperimentene.

Payment tokens

Et payment token eller betalingstoken er en digital eiendel hvis primære formål er rollen som fiat-valutaer. Prosjekter som Dogecoin og Bitcoin gir et alternativ til dollar, euro og pund for de som ønsker å foreta raske og enkle betalinger.

Er utility tokens en god investering?

Utility tokens blir generelt sett på som et fantastisk investeringsvalg fordi det alltid vil være et nivå av ikke-spekulativt kjøpspress fra de som ønsker å bruke tokens i bruken av prosjektet de tilhører. Utility tokens representerer en fantastisk måte å redusere risikoen på kryptoinvesteringer på, siden meme-mynter ikke har noe prisgulv, vil en utility token alltid støttes av bruken av prosjektet.

Det er mange andre faktorer som er med på å avgjøre om et spesifikt utility token er en god investering. Dette betyr at investorer som ønsker å kjøpe utility tokens fortsatt bør vurdere kvaliteten på et prosjekts smarte kontrakter, om det er begrenset tilgang på tokens, nylige prisdata og mye mer for å bygge et bilde av kvaliteten på en investering.

Konklusjon: Hva kan være den beste utility token å kjøpe akkurat nå?

Å velge det absolutt beste er veldig vanskelig, men ettersom de beste tokens trenger både et stort potensial og svært rabatterte priser, er AltSignals et utrolig eksempel på et prosjekt med et utility token som fyller en viktig funksjon.

Dette kan bety at av alle gjennomgåtte kryptoprosjekter, kan ASI være det beste å investere i nå i løpet av 2023.

Vanlige spørsmål om krypto

Hva gjør et token til et utility token?

De fleste utility tokens vil spille en nøkkelrolle i måten prosjektet fungerer på, men dette kan gjøres på forskjellige måter. Utility tokens som LINK eller FIL stimulerer til visse atferder, mens utility tokens som ETH brukes til å betale transaksjonsgebyrer. Børs tokens dekker ting som handelsgebyrer.

Alle utility token må påvirke måten brukerne samhandler med prosjektet på, så hvis du ønsker å identifisere utility tokens kontra andre typer, er dette hovedindikatoren. Se opp for kvaliteter som muligheten til å betale transaksjonsgebyrer med token for å være sikker.

Hvilken krypto har reell nytte?

Mange utility tokens gir reell nytte i Web3-området. Med forskjellige utility tokens som tjener forskjellige formål, kan du finne mange som utgjør en reell forskjell i praktisk talt alle sektorer. ASI er et godt eksempel på et tilgangsbasert token, siden det tilbyr nytte gjennom muligheten til å få tilgang til produktet og i hvilken grad bestemmes ved å holde tokenet.

Hvilke altcoins har mest nytte?

Utility-tokens med høyest nytteverdi på tvers av altcoins-økosystemet er en vanskelig ting å være helt sikker på. Utility tokens som ASI og MCADE er absolutt der oppe, og det samme er et utility token som LINK som økosystemet er helt avhengig av. Siden det er vanskelig å forutsi prosjektene hvis utility tokens vil fortsette å se stor etterspørsel, kan det være fornuftig å investere tilsvarende, i en rekke forskjellige utility tokens.

