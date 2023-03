United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) saksøkte Binance, dets administrerende direktør Changpeng Zhao og CCO Samuel Lim på mandag, som rapportert av Invezz. Kommisjonen anklaget den populære kryptovalutamegleren for bevisst å tilby uregistrerte kryptoderivatprodukter i USA, noe som er i strid med føderal lov.

Denne siste utviklingen har ført til at prisene på Bitcoin og andre kryptovalutaer har registrert tap etter kunngjøringen. Bitcoin falt under $27 000, mens BNB tapte mer enn 5% av verdien på tirsdag. Selv om markedet ser ut til å ha tatt seg opp igjen, har de siste nyhetene investorene på spissen.

Til tross for den nåværende usikre følelsen i markedet, fortsetter AltSignals symbolske forhåndssalgsarrangement og prosjektet har solgt mer enn 45 % av allokeringen. Siden mye av oppmerksomheten fokuserer på de store selskapene og myntene i området, oppfordres investorer til å se på mindre prosjekter, som AltSignals, som tilbyr brukerne virkelig nytte og verdi.

CFTC saksøker Binance og Changpeng Zhao

CFTC anser eiendeler inkludert Bitcoin, Ether, Tether og andre stablecoin Binance USD (BUSD) som varer og har anklaget Binance for å tilby disse eiendelene som derivater til sine brukere i USA uten å registrere seg som futures-provisjonsforhandler, utpekt kontraktsmarked eller anlegg for utførelse av bytte.

CFTC anklaget kryptovalutabørsen for å ha dårlig tilsyn med virksomheten, ikke implementere kjenn-din-kunden (KYC) eller anti-hvitvaskingsprosesser (AML) og bruke et dårlig anti-unnvikelsesprogram.

Binances søksmål har splittet eksperter

Markedseksperter mener at Binances søksmål kan påvirke det bredere kryptovalutamarkedet og trekke Bitcoin ned til $25.000. Bitcoin har handlet over $28 000-nivået de siste dagene, men falt under $27k tirsdag etter Binance-nyhetene.

BTC har imidlertid kommet seg etter nedgangen og handles nå over $28k igjen.

Noelle Acheson, forfatteren av det populære nyhetsbrevet Crypto is Macro Now, sa at den største bekymringen er hva søksmålet vil gjøre på kort sikt for å markedsføre likviditet. Han påpekte at hvis markedsmakere går tilbake fra å handle på Binance nå og hvis Binances USA-baserte handelsdesk må stoppe driften, vil det bredere markedet oppleve en nedgang i likviditeten.

Markedseksperter forventer at Bitcoin midlertidig vil falle til $25 000-nivået på grunn av Binances rolle i kryptovaluta-området. Men andre eksperter er uenige og er positive når det gjelder utsiktene for kryptovaluta. For eksempel rapporterte Invezz tirsdag at Bitfinex-analytikere tror vi er i de tidlige stadiene av et oksemarked.

Hva betyr dette for AltSignals?

Selv om søksmålet er et midlertidig tilbakeslag for bransjen, ser det ikke ut til at investorsentimentet har blitt verre. Kryptomarkedet har gått tilbake etter sammenbruddet av FTX-børsen i november 2022.

Heldigvis kan det hende at AltSignals ikke blir påvirket av den pågående Binance-sagaen. AltSignals forhåndssalgsstadiet fortsetter å bevege seg som forventet, ettersom teamet har solgt 46 % av sine tildelte tokens så langt. Prosjektet har samlet inn mer enn $220k og har til hensikt å samle inn ytterligere $260k før forhåndssalget avsluttes.

AltSignals kan være en god mulighet for investorer

AltSignals er en plattform som tilbyr signaler for kryptovalutaer, Binance-futures og forex. Plattformen tilbyr også CFD og tradisjonelle aksjemarkedssignaler.

Etter Binances problemer, vil tradere ønske å handle mer forsiktig når de handler med kryptovalutaer og valuta. Dette kan øke etterspørselen etter AltSignals sine tjenester.

En økning i etterspørselen og påfølgende bruk av AltSignals sine tjenester kan være en utmerket mulighet for investorer, da det kan relateres til en økning i prisen på ASI-tokenet etter forhåndssalgsstadiet.

AltSignals har eksistert siden 2017 og fortsetter å betjene kryptovaluta- og valutahandlere. Teamet implementerer for tiden en AI-stack designet for å dra nytte av maskinlæring, prediktiv modellering og naturlig språkbehandling (NLP) i et forsøk på å øke volumet og nøyaktigheten til signalene som leveres.

Med AltSignals’ ActualizeAI vil tradere få tilgang til en helautomatisert og 24/7 handelskapasitet for å hjelpe dem med å øke nøyaktigheten, handelsoppføringer, mer definert risikostyring og ha klarere sammenløp.

AltSignals har så langt solgt mer enn 46 % av sine pre-sale tokens og har til hensikt å samle inn ytterligere $260 000. Investorer har fortsatt muligheten til å kjøpe dette tokenet til en lav pris og kan dra nytte av den økte adopsjonen av prosjektet og dets ASI-token i de kommende månedene og årene.

Hvis du vil lære mer om AltSignals forhåndssalg, kan du besøke nettsiden deres.